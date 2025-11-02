AdZilla (ADZILLA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.50%

AdZilla (ADZILLA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ADZILLA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ADZILLA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ADZILLA έχει αλλάξει κατά +0.23% την τελευταία ώρα, +1.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AdZilla (ADZILLA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 316.78K$ 316.78K $ 316.78K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 316.78K$ 316.78K $ 316.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.93M 999.93M 999.93M Συνολικός Όγκος 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AdZilla είναι $ 316.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ADZILLA είναι 999.93M, με συνολική προσφορά 999931599.874866. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 316.78K