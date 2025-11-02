ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Boundless είναι 0.2201 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ZKC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ZKC εύκολα στη MEXC τώρα.

Boundless Λογότ.

Τιμή Boundless(ZKC)

Live Τιμή 1 ZKC σε USD

$0.2201
-0.98%1D
USD
Boundless (ZKC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:57:20 (UTC+8)

Boundless (ZKC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.216
Κατώτ. 24H
$ 0.2309
Υψηλ. 24H

$ 0.216
$ 0.2309
$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
+1.28%

-0.98%

-18.97%

-18.97%

Boundless (ZKC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.2201. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZKC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.216 και ενός υψηλού $ 0.2309, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZKC είναι $ 2.1342961487062966, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.10926744882772854.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZKC έχει αλλάξει κατά +1.28% την τελευταία ώρα, -0.98% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Boundless (ZKC) Πληροφορίες αγοράς

No.545

$ 44.23M
$ 512.09K
$ 220.10M
200.94M
--
1,000,000,000
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Boundless είναι $ 44.23M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 512.09K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZKC είναι 200.94M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 220.10M

Boundless (ZKC) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Boundless για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.002178-0.98%
30 ημέρες$ -0.1215-35.57%
60 Ημέρες$ -0.0799-26.64%
90 Ημέρες$ -0.0799-26.64%
Boundless Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ZKC κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.002178 (-0.98%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Boundless Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.1215 (-35.57%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Boundless Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ZKC άλλαξε κατά $ -0.0799 (-26.64%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Boundless Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0799 (-26.64%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Boundless (ZKC);

Ελέγξτε τώρα τη Boundless σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Boundlessεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεZKC τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBoundless ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Boundless ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Boundless Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Boundless (ZKC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Boundless (ZKC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Boundless.

Ελέγξτε την Boundless πρόβλεψη τιμής τώρα!

Boundless (ZKC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Boundless (ZKC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ZKC token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Boundless (ZKC)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Boundless? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Boundless στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ZKC σε Τοπικά Νομίσματα

1 Boundless(ZKC) σε VND
5,791.9315
1 Boundless(ZKC) σε AUD
A$0.334552
1 Boundless(ZKC) σε GBP
0.167276
1 Boundless(ZKC) σε EUR
0.189286
1 Boundless(ZKC) σε USD
$0.2201
1 Boundless(ZKC) σε MYR
RM0.922219
1 Boundless(ZKC) σε TRY
9.2442
1 Boundless(ZKC) σε JPY
¥33.6753
1 Boundless(ZKC) σε ARS
ARS$315.781872
1 Boundless(ZKC) σε RUB
17.693839
1 Boundless(ZKC) σε INR
19.538277
1 Boundless(ZKC) σε IDR
Rp3,668.331866
1 Boundless(ZKC) σε PHP
12.917669
1 Boundless(ZKC) σε EGP
￡E.10.3447
1 Boundless(ZKC) σε BRL
R$1.181937
1 Boundless(ZKC) σε CAD
C$0.30814
1 Boundless(ZKC) σε BDT
26.821386
1 Boundless(ZKC) σε NGN
318.062108
1 Boundless(ZKC) σε COP
$846.537615
1 Boundless(ZKC) σε ZAR
R.3.823137
1 Boundless(ZKC) σε UAH
9.197979
1 Boundless(ZKC) σε TZS
T.Sh.539.460698
1 Boundless(ZKC) σε VES
Bs48.6421
1 Boundless(ZKC) σε CLP
$206.894
1 Boundless(ZKC) σε PKR
Rs62.15624
1 Boundless(ZKC) σε KZT
116.208398
1 Boundless(ZKC) σε THB
฿7.091622
1 Boundless(ZKC) σε TWD
NT$6.776879
1 Boundless(ZKC) σε AED
د.إ0.807767
1 Boundless(ZKC) σε CHF
Fr0.17608
1 Boundless(ZKC) σε HKD
HK$1.710177
1 Boundless(ZKC) σε AMD
֏83.941738
1 Boundless(ZKC) σε MAD
.د.م2.031523
1 Boundless(ZKC) σε MXN
$4.085056
1 Boundless(ZKC) σε SAR
ريال0.825375
1 Boundless(ZKC) σε ETB
Br33.813963
1 Boundless(ZKC) σε KES
KSh28.357684
1 Boundless(ZKC) σε JOD
د.أ0.1560509
1 Boundless(ZKC) σε PLN
0.809968
1 Boundless(ZKC) σε RON
лв0.970641
1 Boundless(ZKC) σε SEK
kr2.088749
1 Boundless(ZKC) σε BGN
лв0.371969
1 Boundless(ZKC) σε HUF
Ft73.561822
1 Boundless(ZKC) σε CZK
4.641909
1 Boundless(ZKC) σε KWD
د.ك0.0671305
1 Boundless(ZKC) σε ILS
0.715325
1 Boundless(ZKC) σε BOB
Bs1.516489
1 Boundless(ZKC) σε AZN
0.37417
1 Boundless(ZKC) σε TJS
SM2.020518
1 Boundless(ZKC) σε GEL
0.596471
1 Boundless(ZKC) σε AOA
Kz201.741459
1 Boundless(ZKC) σε BHD
.د.ب0.0825375
1 Boundless(ZKC) σε BMD
$0.2201
1 Boundless(ZKC) σε DKK
kr1.424047
1 Boundless(ZKC) σε HNL
L5.771022
1 Boundless(ZKC) σε MUR
10.067374
1 Boundless(ZKC) σε NAD
$3.805529
1 Boundless(ZKC) σε NOK
kr2.227412
1 Boundless(ZKC) σε NZD
$0.382974
1 Boundless(ZKC) σε PAB
B/.0.2201
1 Boundless(ZKC) σε PGK
K0.92442
1 Boundless(ZKC) σε QAR
ر.ق0.798963
1 Boundless(ZKC) σε RSD
дин.22.243306
1 Boundless(ZKC) σε UZS
soʻm2,620.237676
1 Boundless(ZKC) σε ALL
L18.376149
1 Boundless(ZKC) σε ANG
ƒ0.393979
1 Boundless(ZKC) σε AWG
ƒ0.393979
1 Boundless(ZKC) σε BBD
$0.4402
1 Boundless(ZKC) σε BAM
KM0.369768
1 Boundless(ZKC) σε BIF
Fr643.3523
1 Boundless(ZKC) σε BND
$0.283929
1 Boundless(ZKC) σε BSD
$0.2201
1 Boundless(ZKC) σε JMD
$35.227005
1 Boundless(ZKC) σε KHR
880.4
1 Boundless(ZKC) σε KMF
Fr93.7626
1 Boundless(ZKC) σε LAK
4,784.782513
1 Boundless(ZKC) σε LKR
රු66.817958
1 Boundless(ZKC) σε MDL
L3.735097
1 Boundless(ZKC) σε MGA
Ar986.99443
1 Boundless(ZKC) σε MOP
P1.756398
1 Boundless(ZKC) σε MVR
3.36753
1 Boundless(ZKC) σε MWK
MK380.79501
1 Boundless(ZKC) σε MZN
MT14.06439
1 Boundless(ZKC) σε NPR
रु31.130944
1 Boundless(ZKC) σε PYG
1,549.9442
1 Boundless(ZKC) σε RWF
Fr318.9249
1 Boundless(ZKC) σε SBD
$1.811423
1 Boundless(ZKC) σε SCR
3.222264
1 Boundless(ZKC) σε SRD
$8.47385
1 Boundless(ZKC) σε SVC
$1.919272
1 Boundless(ZKC) σε SZL
L3.805529
1 Boundless(ZKC) σε TMT
m0.77035
1 Boundless(ZKC) σε TND
د.ت0.6479744
1 Boundless(ZKC) σε TTD
$1.485675
1 Boundless(ZKC) σε UGX
Sh764.1872
1 Boundless(ZKC) σε XAF
Fr124.3565
1 Boundless(ZKC) σε XCD
$0.59427
1 Boundless(ZKC) σε XOF
Fr124.3565
1 Boundless(ZKC) σε XPF
Fr22.4502
1 Boundless(ZKC) σε BWP
P2.947139
1 Boundless(ZKC) σε BZD
$0.4402
1 Boundless(ZKC) σε CVE
$20.920505
1 Boundless(ZKC) σε DJF
Fr38.9577
1 Boundless(ZKC) σε DOP
$14.099606
1 Boundless(ZKC) σε DZD
د.ج28.606397
1 Boundless(ZKC) σε FJD
$0.504029
1 Boundless(ZKC) σε GNF
Fr1,897.262
1 Boundless(ZKC) σε GTQ
Q1.681564
1 Boundless(ZKC) σε GYD
$45.919463
1 Boundless(ZKC) σε ISK
kr27.2924

Boundless Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Boundless, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Boundless
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Boundless

Πόσο αξίζει το Boundless (ZKC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ZKC στο USD είναι 0.2201 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ZKC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ZKC σε USD είναι $ 0.2201. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Boundless;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ZKC είναι $ 44.23M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZKC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZKC είναι 200.94M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ZKC;
Το ZKC πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.1342961487062966 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ZKC;
Το ZKC είχε τιμή ATL ύψους 0.10926744882772854 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ZKC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ZKC είναι $ 512.09K USD.
Θα ανέβει το ZKC υψηλότερα φέτος;
Το ZKC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ZKC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Boundless (ZKC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

