Τι είναι XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN's Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

XPIN Network (XPIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του XPIN Network (XPIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XPIN token τώρα!

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με XPIN Network Πόσο αξίζει το XPIN Network (XPIN) σήμερα; Η ζωντανή τιμή XPIN στο USD είναι 0,00604 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XPIN σε USD; $ 0,00604 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του XPIN σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του XPIN Network; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XPIN είναι $ 98,56M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XPIN; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XPIN είναι 16,32B USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XPIN; Το XPIN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0,010038547477428971 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XPIN; Το XPIN είχε τιμή ATL ύψους 0,000457316453478145 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XPIN; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XPIN είναι $ 574,13K USD . Θα ανέβει το XPIN υψηλότερα φέτος; Το XPIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XPIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

XPIN Network (XPIN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

