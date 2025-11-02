ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή XPIN Network είναι 0.00604 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XPIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XPIN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή XPIN Network είναι 0.00604 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XPIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XPIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το XPIN

Πληροφορίες Τιμής XPIN

Τι είναι το XPIN

Whitepaper XPIN

Επίσημος Ιστότοπος XPIN

Tokenomics XPIN

Προβλέψεις Τιμών XPIN

Ιστορικό XPIN

Οδηγός Αγοράς XPIN

Μετατροπέας νομίσματος XPIN-σε-Fiat

Spot XPIN

XPIN Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

XPIN Network Λογότ.

Τιμή XPIN Network(XPIN)

Live Τιμή 1 XPIN σε USD

$0,00604
$0,00604$0,00604
-12,75%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:55:45 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0,0058731
$ 0,0058731$ 0,0058731
Κατώτ. 24H
$ 0,0071
$ 0,0071$ 0,0071
Υψηλ. 24H

$ 0,0058731
$ 0,0058731$ 0,0058731

$ 0,0071
$ 0,0071$ 0,0071

$ 0,010038547477428971
$ 0,010038547477428971$ 0,010038547477428971

$ 0,000457316453478145
$ 0,000457316453478145$ 0,000457316453478145

-4,06%

-12,75%

-26,70%

-26,70%

XPIN Network (XPIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0,00604. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XPIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0,0058731 και ενός υψηλού $ 0,0071, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XPIN είναι $ 0,010038547477428971, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0,000457316453478145.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XPIN έχει αλλάξει κατά -4,06% την τελευταία ώρα, -12,75% τις τελευταίες 24 ώρες και -26,70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XPIN Network (XPIN) Πληροφορίες αγοράς

No.300

$ 98,56M
$ 98,56M$ 98,56M

$ 574,13K
$ 574,13K$ 574,13K

$ 604,00M
$ 604,00M$ 604,00M

16,32B
16,32B 16,32B

100.000.000.000
100.000.000.000 100.000.000.000

100.000.000.000
100.000.000.000 100.000.000.000

16,31%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XPIN Network είναι $ 98,56M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 574,13K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XPIN είναι 16,32B, με συνολική προσφορά 100000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 604,00M

XPIN Network (XPIN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών XPIN Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0,000882636-12,75%
30 ημέρες$ +0,0051669+591,78%
60 Ημέρες$ +0,0050538+512,45%
90 Ημέρες$ +0,00584+2.920,00%
XPIN Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το XPIN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0,000882636 (-12,75%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

XPIN Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0,0051669 (+591,78%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

XPIN Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το XPIN άλλαξε κατά $ +0,0050538 (+512,45%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

XPIN Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0,00584 (+2.920,00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του XPIN Network (XPIN);

Ελέγξτε τώρα τη XPIN Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των XPIN Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεXPIN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοXPIN Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας XPIN Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

XPIN Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το XPIN Network (XPIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία XPIN Network (XPIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το XPIN Network.

Ελέγξτε την XPIN Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

XPIN Network (XPIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του XPIN Network (XPIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XPIN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε XPIN Network (XPIN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε XPIN Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα XPIN Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

XPIN σε Τοπικά Νομίσματα

1 XPIN Network(XPIN) σε VND
158,9426
1 XPIN Network(XPIN) σε AUD
A$0,0091808
1 XPIN Network(XPIN) σε GBP
0,0045904
1 XPIN Network(XPIN) σε EUR
0,0051944
1 XPIN Network(XPIN) σε USD
$0,00604
1 XPIN Network(XPIN) σε MYR
RM0,0253076
1 XPIN Network(XPIN) σε TRY
0,25368
1 XPIN Network(XPIN) σε JPY
¥0,92412
1 XPIN Network(XPIN) σε ARS
ARS$8,6657088
1 XPIN Network(XPIN) σε RUB
0,4855556
1 XPIN Network(XPIN) σε INR
0,5361708
1 XPIN Network(XPIN) σε IDR
Rp100,6666264
1 XPIN Network(XPIN) σε PHP
0,3544876
1 XPIN Network(XPIN) σε EGP
￡E.0,28388
1 XPIN Network(XPIN) σε BRL
R$0,0324348
1 XPIN Network(XPIN) σε CAD
C$0,008456
1 XPIN Network(XPIN) σε BDT
0,7360344
1 XPIN Network(XPIN) σε NGN
8,7282832
1 XPIN Network(XPIN) σε COP
$23,230746
1 XPIN Network(XPIN) σε ZAR
R.0,1049148
1 XPIN Network(XPIN) σε UAH
0,2524116
1 XPIN Network(XPIN) σε TZS
T.Sh.14,8039192
1 XPIN Network(XPIN) σε VES
Bs1,33484
1 XPIN Network(XPIN) σε CLP
$5,6776
1 XPIN Network(XPIN) σε PKR
Rs1,705696
1 XPIN Network(XPIN) σε KZT
3,1889992
1 XPIN Network(XPIN) σε THB
฿0,1946088
1 XPIN Network(XPIN) σε TWD
NT$0,1859716
1 XPIN Network(XPIN) σε AED
د.إ0,0221668
1 XPIN Network(XPIN) σε CHF
Fr0,004832
1 XPIN Network(XPIN) σε HKD
HK$0,0469308
1 XPIN Network(XPIN) σε AMD
֏2,3035352
1 XPIN Network(XPIN) σε MAD
.د.م0,0557492
1 XPIN Network(XPIN) σε MXN
$0,1121024
1 XPIN Network(XPIN) σε SAR
ريال0,02265
1 XPIN Network(XPIN) σε ETB
Br0,9279252
1 XPIN Network(XPIN) σε KES
KSh0,7781936
1 XPIN Network(XPIN) σε JOD
د.أ0,00428236
1 XPIN Network(XPIN) σε PLN
0,0222272
1 XPIN Network(XPIN) σε RON
лв0,0266364
1 XPIN Network(XPIN) σε SEK
kr0,0573196
1 XPIN Network(XPIN) σε BGN
лв0,0102076
1 XPIN Network(XPIN) σε HUF
Ft2,0186888
1 XPIN Network(XPIN) σε CZK
0,1273836
1 XPIN Network(XPIN) σε KWD
د.ك0,0018422
1 XPIN Network(XPIN) σε ILS
0,01963
1 XPIN Network(XPIN) σε BOB
Bs0,0416156
1 XPIN Network(XPIN) σε AZN
0,010268
1 XPIN Network(XPIN) σε TJS
SM0,0554472
1 XPIN Network(XPIN) σε GEL
0,0163684
1 XPIN Network(XPIN) σε AOA
Kz5,5362036
1 XPIN Network(XPIN) σε BHD
.د.ب0,002265
1 XPIN Network(XPIN) σε BMD
$0,00604
1 XPIN Network(XPIN) σε DKK
kr0,0390788
1 XPIN Network(XPIN) σε HNL
L0,1583688
1 XPIN Network(XPIN) σε MUR
0,2762696
1 XPIN Network(XPIN) σε NAD
$0,1044316
1 XPIN Network(XPIN) σε NOK
kr0,0611248
1 XPIN Network(XPIN) σε NZD
$0,0105096
1 XPIN Network(XPIN) σε PAB
B/.0,00604
1 XPIN Network(XPIN) σε PGK
K0,025368
1 XPIN Network(XPIN) σε QAR
ر.ق0,0219252
1 XPIN Network(XPIN) σε RSD
дин.0,6104024
1 XPIN Network(XPIN) σε UZS
soʻm71,9047504
1 XPIN Network(XPIN) σε ALL
L0,5042796
1 XPIN Network(XPIN) σε ANG
ƒ0,0108116
1 XPIN Network(XPIN) σε AWG
ƒ0,0108116
1 XPIN Network(XPIN) σε BBD
$0,01208
1 XPIN Network(XPIN) σε BAM
KM0,0101472
1 XPIN Network(XPIN) σε BIF
Fr17,65492
1 XPIN Network(XPIN) σε BND
$0,0077916
1 XPIN Network(XPIN) σε BSD
$0,00604
1 XPIN Network(XPIN) σε JMD
$0,966702
1 XPIN Network(XPIN) σε KHR
24,16
1 XPIN Network(XPIN) σε KMF
Fr2,57304
1 XPIN Network(XPIN) σε LAK
131,3043452
1 XPIN Network(XPIN) σε LKR
රු1,8336232
1 XPIN Network(XPIN) σε MDL
L0,1024988
1 XPIN Network(XPIN) σε MGA
Ar27,085172
1 XPIN Network(XPIN) σε MOP
P0,0481992
1 XPIN Network(XPIN) σε MVR
0,092412
1 XPIN Network(XPIN) σε MWK
MK10,449804
1 XPIN Network(XPIN) σε MZN
MT0,385956
1 XPIN Network(XPIN) σε NPR
रु0,8542976
1 XPIN Network(XPIN) σε PYG
42,53368
1 XPIN Network(XPIN) σε RWF
Fr8,75196
1 XPIN Network(XPIN) σε SBD
$0,0497092
1 XPIN Network(XPIN) σε SCR
0,0884256
1 XPIN Network(XPIN) σε SRD
$0,23254
1 XPIN Network(XPIN) σε SVC
$0,0526688
1 XPIN Network(XPIN) σε SZL
L0,1044316
1 XPIN Network(XPIN) σε TMT
m0,02114
1 XPIN Network(XPIN) σε TND
د.ت0,01778176
1 XPIN Network(XPIN) σε TTD
$0,04077
1 XPIN Network(XPIN) σε UGX
Sh20,97088
1 XPIN Network(XPIN) σε XAF
Fr3,4126
1 XPIN Network(XPIN) σε XCD
$0,016308
1 XPIN Network(XPIN) σε XOF
Fr3,4126
1 XPIN Network(XPIN) σε XPF
Fr0,61608
1 XPIN Network(XPIN) σε BWP
P0,0808756
1 XPIN Network(XPIN) σε BZD
$0,01208
1 XPIN Network(XPIN) σε CVE
$0,574102
1 XPIN Network(XPIN) σε DJF
Fr1,06908
1 XPIN Network(XPIN) σε DOP
$0,3869224
1 XPIN Network(XPIN) σε DZD
د.ج0,7850188
1 XPIN Network(XPIN) σε FJD
$0,0138316
1 XPIN Network(XPIN) σε GNF
Fr52,0648
1 XPIN Network(XPIN) σε GTQ
Q0,0461456
1 XPIN Network(XPIN) σε GYD
$1,2601252
1 XPIN Network(XPIN) σε ISK
kr0,74896

XPIN Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του XPIN Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος XPIN Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με XPIN Network

Πόσο αξίζει το XPIN Network (XPIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XPIN στο USD είναι 0,00604 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XPIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XPIN σε USD είναι $ 0,00604. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του XPIN Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XPIN είναι $ 98,56M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XPIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XPIN είναι 16,32B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XPIN;
Το XPIN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0,010038547477428971 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XPIN;
Το XPIN είχε τιμή ATL ύψους 0,000457316453478145 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XPIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XPIN είναι $ 574,13K USD.
Θα ανέβει το XPIN υψηλότερα φέτος;
Το XPIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XPIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:55:45 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής XPIN-σε-USD

Ποσό

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0,00604 USD

Συναλλαγή XPIN

XPIN/USDT
$0,00604
$0,00604$0,00604
-12,83%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111.075,20
$111.075,20$111.075,20

+0,71%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3.892,11
$3.892,11$3.892,11

-0,08%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0,02932
$0,02932$0,02932

-2,42%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186,11
$186,11$186,11

-0,16%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

-0,02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111.075,20
$111.075,20$111.075,20

+0,71%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3.892,11
$3.892,11$3.892,11

-0,08%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89,94
$89,94$89,94

+26,83%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186,11
$186,11$186,11

-0,16%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2,5422
$2,5422$2,5422

+1,65%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0,6552
$0,6552$0,6552

+1.210,40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0,05568
$0,05568$0,05568

+178,40%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0,08162
$0,08162$0,08162

-3,23%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0,6552
$0,6552$0,6552

+1.210,40%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000012
$0,000000000000000000000012$0,000000000000000000000012

+140,00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0,0046307
$0,0046307$0,0046307

+127,02%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2,563261
$2,563261$2,563261

+78,59%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0,06854
$0,06854$0,06854

+57,34%