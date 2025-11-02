ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Xeleb Protocol είναι 0.02286 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XCX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XCX εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Xeleb Protocol(XCX)

Live Τιμή 1 XCX σε USD

-6.25%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:54:41 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

-6.25%

-35.52%

-35.52%

Xeleb Protocol (XCX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.02286. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XCX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02182 και ενός υψηλού $ 0.0253, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XCX είναι $ 0.09145411179261065, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.022708223923475858.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XCX έχει αλλάξει κατά +1.32% την τελευταία ώρα, -6.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Xeleb Protocol (XCX) Πληροφορίες αγοράς

No.1730

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 270.71K
$ 270.71K$ 270.71K

$ 22.86M
$ 22.86M$ 22.86M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,899,364.359775
999,899,364.359775 999,899,364.359775

10.83%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Xeleb Protocol είναι $ 2.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 270.71K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XCX είναι 108.30M, με συνολική προσφορά 999899364.359775. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.86M

Xeleb Protocol (XCX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Xeleb Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0015287-6.25%
30 ημέρες$ -0.0446-66.12%
60 Ημέρες$ -0.01516-39.88%
90 Ημέρες$ +0.00286+14.30%
Xeleb Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το XCX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0015287 (-6.25%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Xeleb Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0446 (-66.12%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Xeleb Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το XCX άλλαξε κατά $ -0.01516 (-39.88%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Xeleb Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00286 (+14.30%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Xeleb Protocol (XCX);

Ελέγξτε τώρα τη Xeleb Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Xeleb Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεXCX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοXeleb Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Xeleb Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Xeleb Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Xeleb Protocol (XCX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Xeleb Protocol (XCX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Xeleb Protocol.

Ελέγξτε την Xeleb Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Xeleb Protocol (XCX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XCX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Xeleb Protocol (XCX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Xeleb Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Xeleb Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

XCX σε Τοπικά Νομίσματα

Xeleb Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Xeleb Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Xeleb Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Xeleb Protocol

Πόσο αξίζει το Xeleb Protocol (XCX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XCX στο USD είναι 0.02286 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XCX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XCX σε USD είναι $ 0.02286. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Xeleb Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XCX είναι $ 2.48M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XCX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XCX είναι 108.30M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XCX;
Το XCX πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.09145411179261065 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XCX;
Το XCX είχε τιμή ATL ύψους 0.022708223923475858 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XCX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XCX είναι $ 270.71K USD.
Θα ανέβει το XCX υψηλότερα φέτος;
Το XCX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XCX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:54:41 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

