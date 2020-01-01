Wicrypt (WNT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wicrypt (WNT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Wicrypt (WNT) The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Επίσημη ιστοσελίδα: https://wicrypt.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.wicrypt.com/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xAD4b9c1FbF4923061814dD9d5732EB703FaA53D4 Αγοράστε WNT τώρα!

Wicrypt (WNT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wicrypt (WNT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 637.31K $ 637.31K $ 637.31K Συνολική προμήθεια: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Τρέχουσα τιμή: $ 0.024395 $ 0.024395 $ 0.024395 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Wicrypt (WNT)

Tokenomics Wicrypt (WNT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wicrypt (WNT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WNT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WNT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WNT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WNT token!

