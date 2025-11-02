ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή WIKI CAT είναι 0.00000010486 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WKC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WKC εύκολα στη MEXC τώρα.

WIKI CAT Λογότ.

Τιμή WIKI CAT(WKC)

Live Τιμή 1 WKC σε USD

$0.00000010486
$0.00000010486$0.00000010486
+6.83%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:55 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000009582
$ 0.00000009582$ 0.00000009582
Κατώτ. 24H
$ 0.00000011999
$ 0.00000011999$ 0.00000011999
Υψηλ. 24H

$ 0.00000009582
$ 0.00000009582$ 0.00000009582

$ 0.00000011999
$ 0.00000011999$ 0.00000011999

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

-5.35%

+6.83%

-26.09%

-26.09%

WIKI CAT (WKC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00000010486. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WKC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000009582 και ενός υψηλού $ 0.00000011999, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WKC είναι $ 0.000000472824771637, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000000000057105301.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WKC έχει αλλάξει κατά -5.35% την τελευταία ώρα, +6.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WIKI CAT (WKC) Πληροφορίες αγοράς

No.470

$ 57.24M
$ 57.24M$ 57.24M

$ 83.79K
$ 83.79K$ 83.79K

$ 89.22M
$ 89.22M$ 89.22M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WIKI CAT είναι $ 57.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 83.79K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WKC είναι 545.84T, με συνολική προσφορά 853278579305012. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 89.22M

WIKI CAT (WKC) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών WIKI CAT για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0000000067041+6.83%
30 ημέρες$ -0.00000008137-43.70%
60 Ημέρες$ -0.00000005515-34.47%
90 Ημέρες$ +0.00000008486+424.30%
WIKI CAT Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το WKC κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0000000067041 (+6.83%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

WIKI CAT Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00000008137 (-43.70%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

WIKI CAT Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το WKC άλλαξε κατά $ -0.00000005515 (-34.47%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

WIKI CAT Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00000008486 (+424.30%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του WIKI CAT (WKC);

Ελέγξτε τώρα τη WIKI CAT σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των WIKI CATεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεWKC τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοWIKI CAT ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας WIKI CAT ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

WIKI CAT Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το WIKI CAT (WKC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία WIKI CAT (WKC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το WIKI CAT.

Ελέγξτε την WIKI CAT πρόβλεψη τιμής τώρα!

WIKI CAT (WKC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του WIKI CAT (WKC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WKC token τώρα!

Πώς να αγοράσετε WIKI CAT (WKC)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε WIKI CAT? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα WIKI CAT στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

WKC σε Τοπικά Νομίσματα

1 WIKI CAT(WKC) σε VND
0.0027593909
1 WIKI CAT(WKC) σε AUD
A$0.0000001593872
1 WIKI CAT(WKC) σε GBP
0.0000000796936
1 WIKI CAT(WKC) σε EUR
0.0000000901796
1 WIKI CAT(WKC) σε USD
$0.00000010486
1 WIKI CAT(WKC) σε MYR
RM0.0000004393634
1 WIKI CAT(WKC) σε TRY
0.00000440412
1 WIKI CAT(WKC) σε JPY
¥0.00001604358
1 WIKI CAT(WKC) σε ARS
ARS$0.0001504447392
1 WIKI CAT(WKC) σε RUB
0.0000084296954
1 WIKI CAT(WKC) σε INR
0.0000093084222
1 WIKI CAT(WKC) σε IDR
Rp0.0017476659676
1 WIKI CAT(WKC) σε PHP
0.0000061542334
1 WIKI CAT(WKC) σε EGP
￡E.0.00000492842
1 WIKI CAT(WKC) σε BRL
R$0.0000005630982
1 WIKI CAT(WKC) σε CAD
C$0.000000146804
1 WIKI CAT(WKC) σε BDT
0.0000127782396
1 WIKI CAT(WKC) σε NGN
0.0001515310888
1 WIKI CAT(WKC) σε COP
$0.000403307289
1 WIKI CAT(WKC) σε ZAR
R.0.0000018214182
1 WIKI CAT(WKC) σε UAH
0.0000043820994
1 WIKI CAT(WKC) σε TZS
T.Sh.0.0002570097628
1 WIKI CAT(WKC) σε VES
Bs0.00002317406
1 WIKI CAT(WKC) σε CLP
$0.0000985684
1 WIKI CAT(WKC) σε PKR
Rs0.000029612464
1 WIKI CAT(WKC) σε KZT
0.0000553639828
1 WIKI CAT(WKC) σε THB
฿0.0000033785892
1 WIKI CAT(WKC) σε TWD
NT$0.0000032286394
1 WIKI CAT(WKC) σε AED
د.إ0.0000003848362
1 WIKI CAT(WKC) σε CHF
Fr0.000000083888
1 WIKI CAT(WKC) σε HKD
HK$0.0000008147622
1 WIKI CAT(WKC) σε AMD
֏0.0000399915068
1 WIKI CAT(WKC) σε MAD
.د.م0.0000009678578
1 WIKI CAT(WKC) σε MXN
$0.0000019462016
1 WIKI CAT(WKC) σε SAR
ريال0.000000393225
1 WIKI CAT(WKC) σε ETB
Br0.0000161096418
1 WIKI CAT(WKC) σε KES
KSh0.0000135101624
1 WIKI CAT(WKC) σε JOD
د.أ0.00000007434574
1 WIKI CAT(WKC) σε PLN
0.0000003858848
1 WIKI CAT(WKC) σε RON
лв0.0000004624326
1 WIKI CAT(WKC) σε SEK
kr0.0000009951214
1 WIKI CAT(WKC) σε BGN
лв0.0000001772134
1 WIKI CAT(WKC) σε HUF
Ft0.0000350463092
1 WIKI CAT(WKC) σε CZK
0.0000022114974
1 WIKI CAT(WKC) σε KWD
د.ك0.0000000319823
1 WIKI CAT(WKC) σε ILS
0.000000340795
1 WIKI CAT(WKC) σε BOB
Bs0.0000007224854
1 WIKI CAT(WKC) σε AZN
0.000000178262
1 WIKI CAT(WKC) σε TJS
SM0.0000009626148
1 WIKI CAT(WKC) σε GEL
0.0000002841706
1 WIKI CAT(WKC) σε AOA
Kz0.0000961136274
1 WIKI CAT(WKC) σε BHD
.د.ب0.0000000393225
1 WIKI CAT(WKC) σε BMD
$0.00000010486
1 WIKI CAT(WKC) σε DKK
kr0.0000006784442
1 WIKI CAT(WKC) σε HNL
L0.0000027494292
1 WIKI CAT(WKC) σε MUR
0.0000047962964
1 WIKI CAT(WKC) σε NAD
$0.0000018130294
1 WIKI CAT(WKC) σε NOK
kr0.0000010611832
1 WIKI CAT(WKC) σε NZD
$0.0000001824564
1 WIKI CAT(WKC) σε PAB
B/.0.00000010486
1 WIKI CAT(WKC) σε PGK
K0.000000440412
1 WIKI CAT(WKC) σε QAR
ر.ق0.0000003806418
1 WIKI CAT(WKC) σε RSD
дин.0.0000105971516
1 WIKI CAT(WKC) σε UZS
soʻm0.0012483331336
1 WIKI CAT(WKC) σε ALL
L0.0000087547614
1 WIKI CAT(WKC) σε ANG
ƒ0.0000001876994
1 WIKI CAT(WKC) σε AWG
ƒ0.0000001876994
1 WIKI CAT(WKC) σε BBD
$0.00000020972
1 WIKI CAT(WKC) σε BAM
KM0.0000001761648
1 WIKI CAT(WKC) σε BIF
Fr0.00030650578
1 WIKI CAT(WKC) σε BND
$0.0000001352694
1 WIKI CAT(WKC) σε BSD
$0.00000010486
1 WIKI CAT(WKC) σε JMD
$0.000016782843
1 WIKI CAT(WKC) σε KHR
0.00041944
1 WIKI CAT(WKC) σε KMF
Fr0.00004467036
1 WIKI CAT(WKC) σε LAK
0.0022795651718
1 WIKI CAT(WKC) σε LKR
රු0.0000318333988
1 WIKI CAT(WKC) σε MDL
L0.0000017794742
1 WIKI CAT(WKC) σε MGA
Ar0.000470223698
1 WIKI CAT(WKC) σε MOP
P0.0000008367828
1 WIKI CAT(WKC) σε MVR
0.000001604358
1 WIKI CAT(WKC) σε MWK
MK0.000181418286
1 WIKI CAT(WKC) σε MZN
MT0.000006700554
1 WIKI CAT(WKC) σε NPR
रु0.0000148313984
1 WIKI CAT(WKC) σε PYG
0.00073842412
1 WIKI CAT(WKC) σε RWF
Fr0.00015194214
1 WIKI CAT(WKC) σε SBD
$0.0000008629978
1 WIKI CAT(WKC) σε SCR
0.0000015351504
1 WIKI CAT(WKC) σε SRD
$0.00000403711
1 WIKI CAT(WKC) σε SVC
$0.0000009143792
1 WIKI CAT(WKC) σε SZL
L0.0000018130294
1 WIKI CAT(WKC) σε TMT
m0.00000036701
1 WIKI CAT(WKC) σε TND
د.ت0.00000030870784
1 WIKI CAT(WKC) σε TTD
$0.000000707805
1 WIKI CAT(WKC) σε UGX
Sh0.00036407392
1 WIKI CAT(WKC) σε XAF
Fr0.0000592459
1 WIKI CAT(WKC) σε XCD
$0.000000283122
1 WIKI CAT(WKC) σε XOF
Fr0.0000592459
1 WIKI CAT(WKC) σε XPF
Fr0.00001069572
1 WIKI CAT(WKC) σε BWP
P0.0000014040754
1 WIKI CAT(WKC) σε BZD
$0.00000020972
1 WIKI CAT(WKC) σε CVE
$0.000009966943
1 WIKI CAT(WKC) σε DJF
Fr0.00001856022
1 WIKI CAT(WKC) σε DOP
$0.0000067173316
1 WIKI CAT(WKC) σε DZD
د.ج0.0000136286542
1 WIKI CAT(WKC) σε FJD
$0.0000002401294
1 WIKI CAT(WKC) σε GNF
Fr0.0009038932
1 WIKI CAT(WKC) σε GTQ
Q0.0000008011304
1 WIKI CAT(WKC) σε GYD
$0.0000218769418
1 WIKI CAT(WKC) σε ISK
kr0.00001300264

WIKI CAT Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του WIKI CAT, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος WIKI CAT
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με WIKI CAT

Πόσο αξίζει το WIKI CAT (WKC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WKC στο USD είναι 0.00000010486 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WKC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WKC σε USD είναι $ 0.00000010486. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του WIKI CAT;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WKC είναι $ 57.24M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WKC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WKC είναι 545.84T USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WKC;
Το WKC πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000000472824771637 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WKC;
Το WKC είχε τιμή ATL ύψους 0.000000000057105301 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WKC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WKC είναι $ 83.79K USD.
Θα ανέβει το WKC υψηλότερα φέτος;
Το WKC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WKC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:55 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

