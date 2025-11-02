ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Vision είναι 0.1075 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VSN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VSN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VSN

Πληροφορίες Τιμής VSN

Τι είναι το VSN

Whitepaper VSN

Επίσημος Ιστότοπος VSN

Tokenomics VSN

Προβλέψεις Τιμών VSN

Ιστορικό VSN

Οδηγός Αγοράς VSN

Μετατροπέας νομίσματος VSN-σε-Fiat

Spot VSN

VSN Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Vision Λογότ.

Τιμή Vision(VSN)

Live Τιμή 1 VSN σε USD

$0.1076
$0.1076$0.1076
-0.27%1D
USD
Vision (VSN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:05 (UTC+8)

Vision (VSN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1067
$ 0.1067$ 0.1067
Κατώτ. 24H
$ 0.1096
$ 0.1096$ 0.1096
Υψηλ. 24H

$ 0.1067
$ 0.1067$ 0.1067

$ 0.1096
$ 0.1096$ 0.1096

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

+0.09%

-0.27%

-8.52%

-8.52%

Vision (VSN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.1075. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VSN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1067 και ενός υψηλού $ 0.1096, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VSN είναι $ 0.22489627050756025, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0986046936835356.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VSN έχει αλλάξει κατά +0.09% την τελευταία ώρα, -0.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vision (VSN) Πληροφορίες αγοράς

No.211

$ 362.11M
$ 362.11M$ 362.11M

$ 394.39K
$ 394.39K$ 394.39K

$ 451.50M
$ 451.50M$ 451.50M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,206,020,945.076273
4,206,020,945.076273 4,206,020,945.076273

80.20%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vision είναι $ 362.11M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 394.39K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VSN είναι 3.37B, με συνολική προσφορά 4206020945.076273. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 451.50M

Vision (VSN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Vision για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000291-0.27%
30 ημέρες$ -0.0265-19.78%
60 Ημέρες$ -0.0578-34.97%
90 Ημέρες$ -0.05-31.75%
Vision Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το VSN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000291 (-0.27%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Vision Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0265 (-19.78%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Vision Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το VSN άλλαξε κατά $ -0.0578 (-34.97%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Vision Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.05 (-31.75%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Vision (VSN);

Ελέγξτε τώρα τη Vision σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Visionεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεVSN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοVision ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Vision ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Vision Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Vision (VSN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Vision (VSN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Vision.

Ελέγξτε την Vision πρόβλεψη τιμής τώρα!

Vision (VSN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Vision (VSN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VSN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Vision (VSN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Vision? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Vision στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

VSN σε Τοπικά Νομίσματα

1 Vision(VSN) σε VND
2,828.8625
1 Vision(VSN) σε AUD
A$0.1634
1 Vision(VSN) σε GBP
0.0817
1 Vision(VSN) σε EUR
0.09245
1 Vision(VSN) σε USD
$0.1075
1 Vision(VSN) σε MYR
RM0.450425
1 Vision(VSN) σε TRY
4.515
1 Vision(VSN) σε JPY
¥16.4475
1 Vision(VSN) σε ARS
ARS$154.2324
1 Vision(VSN) σε RUB
8.641925
1 Vision(VSN) σε INR
9.542775
1 Vision(VSN) σε IDR
Rp1,791.66595
1 Vision(VSN) σε PHP
6.309175
1 Vision(VSN) σε EGP
￡E.5.0525
1 Vision(VSN) σε BRL
R$0.577275
1 Vision(VSN) σε CAD
C$0.1505
1 Vision(VSN) σε BDT
13.09995
1 Vision(VSN) σε NGN
155.3461
1 Vision(VSN) σε COP
$413.461125
1 Vision(VSN) σε ZAR
R.1.867275
1 Vision(VSN) σε UAH
4.492425
1 Vision(VSN) σε TZS
T.Sh.263.48035
1 Vision(VSN) σε VES
Bs23.7575
1 Vision(VSN) σε CLP
$101.05
1 Vision(VSN) σε PKR
Rs30.358
1 Vision(VSN) σε KZT
56.75785
1 Vision(VSN) σε THB
฿3.46365
1 Vision(VSN) σε TWD
NT$3.309925
1 Vision(VSN) σε AED
د.إ0.394525
1 Vision(VSN) σε CHF
Fr0.086
1 Vision(VSN) σε HKD
HK$0.835275
1 Vision(VSN) σε AMD
֏40.99835
1 Vision(VSN) σε MAD
.د.م0.992225
1 Vision(VSN) σε MXN
$1.9952
1 Vision(VSN) σε SAR
ريال0.403125
1 Vision(VSN) σε ETB
Br16.515225
1 Vision(VSN) σε KES
KSh13.8503
1 Vision(VSN) σε JOD
د.أ0.0762175
1 Vision(VSN) σε PLN
0.3956
1 Vision(VSN) σε RON
лв0.474075
1 Vision(VSN) σε SEK
kr1.020175
1 Vision(VSN) σε BGN
лв0.181675
1 Vision(VSN) σε HUF
Ft35.92865
1 Vision(VSN) σε CZK
2.267175
1 Vision(VSN) σε KWD
د.ك0.0327875
1 Vision(VSN) σε ILS
0.349375
1 Vision(VSN) σε BOB
Bs0.740675
1 Vision(VSN) σε AZN
0.18275
1 Vision(VSN) σε TJS
SM0.98685
1 Vision(VSN) σε GEL
0.291325
1 Vision(VSN) σε AOA
Kz98.533425
1 Vision(VSN) σε BHD
.د.ب0.0403125
1 Vision(VSN) σε BMD
$0.1075
1 Vision(VSN) σε DKK
kr0.695525
1 Vision(VSN) σε HNL
L2.81865
1 Vision(VSN) σε MUR
4.91705
1 Vision(VSN) σε NAD
$1.858675
1 Vision(VSN) σε NOK
kr1.0879
1 Vision(VSN) σε NZD
$0.18705
1 Vision(VSN) σε PAB
B/.0.1075
1 Vision(VSN) σε PGK
K0.4515
1 Vision(VSN) σε QAR
ر.ق0.390225
1 Vision(VSN) σε RSD
дин.10.86395
1 Vision(VSN) σε UZS
soʻm1,279.7617
1 Vision(VSN) σε ALL
L8.975175
1 Vision(VSN) σε ANG
ƒ0.192425
1 Vision(VSN) σε AWG
ƒ0.192425
1 Vision(VSN) σε BBD
$0.215
1 Vision(VSN) σε BAM
KM0.1806
1 Vision(VSN) σε BIF
Fr314.2225
1 Vision(VSN) σε BND
$0.138675
1 Vision(VSN) σε BSD
$0.1075
1 Vision(VSN) σε JMD
$17.205375
1 Vision(VSN) σε KHR
430
1 Vision(VSN) σε KMF
Fr45.795
1 Vision(VSN) σε LAK
2,336.956475
1 Vision(VSN) σε LKR
රු32.63485
1 Vision(VSN) σε MDL
L1.824275
1 Vision(VSN) σε MGA
Ar482.06225
1 Vision(VSN) σε MOP
P0.85785
1 Vision(VSN) σε MVR
1.64475
1 Vision(VSN) σε MWK
MK185.98575
1 Vision(VSN) σε MZN
MT6.86925
1 Vision(VSN) σε NPR
रु15.2048
1 Vision(VSN) σε PYG
757.015
1 Vision(VSN) σε RWF
Fr155.7675
1 Vision(VSN) σε SBD
$0.884725
1 Vision(VSN) σε SCR
1.5738
1 Vision(VSN) σε SRD
$4.13875
1 Vision(VSN) σε SVC
$0.9374
1 Vision(VSN) σε SZL
L1.858675
1 Vision(VSN) σε TMT
m0.37625
1 Vision(VSN) σε TND
د.ت0.31648
1 Vision(VSN) σε TTD
$0.725625
1 Vision(VSN) σε UGX
Sh373.24
1 Vision(VSN) σε XAF
Fr60.7375
1 Vision(VSN) σε XCD
$0.29025
1 Vision(VSN) σε XOF
Fr60.7375
1 Vision(VSN) σε XPF
Fr10.965
1 Vision(VSN) σε BWP
P1.439425
1 Vision(VSN) σε BZD
$0.215
1 Vision(VSN) σε CVE
$10.217875
1 Vision(VSN) σε DJF
Fr19.0275
1 Vision(VSN) σε DOP
$6.88645
1 Vision(VSN) σε DZD
د.ج13.971775
1 Vision(VSN) σε FJD
$0.246175
1 Vision(VSN) σε GNF
Fr926.65
1 Vision(VSN) σε GTQ
Q0.8213
1 Vision(VSN) σε GYD
$22.427725
1 Vision(VSN) σε ISK
kr13.33

Vision Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Vision, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Vision
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Vision

Πόσο αξίζει το Vision (VSN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VSN στο USD είναι 0.1075 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VSN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VSN σε USD είναι $ 0.1075. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Vision;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VSN είναι $ 362.11M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VSN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VSN είναι 3.37B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VSN;
Το VSN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.22489627050756025 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VSN;
Το VSN είχε τιμή ATL ύψους 0.0986046936835356 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VSN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VSN είναι $ 394.39K USD.
Θα ανέβει το VSN υψηλότερα φέτος;
Το VSN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VSN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:05 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

