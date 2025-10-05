Η σημερινή ζωντανή τιμή VCITY είναι -- USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VCITY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VCITY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή VCITY είναι -- USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VCITY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VCITY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VCITY

Πληροφορίες Τιμής VCITY

Tokenomics VCITY

Προβλέψεις Τιμών VCITY

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

VCITY Λογότ.

Τιμή VCITY(VCITY)

Μη καταχωρημένο

USD
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:35:18 (UTC+8)

VCITY (VCITY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
--
----
Κατώτ. 24H
--
----
Υψηλ. 24H

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

VCITY (VCITY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VCITY μεταξύ ενός χαμηλού -- και ενός υψηλού --, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VCITY είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VCITY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -- τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VCITY (VCITY) Πληροφορίες αγοράς

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VCITY είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VCITY είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

VCITY (VCITY) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών VCITY για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
No Data
VCITY Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το VCITY κατέγραψε μια αλλαγή -- (--), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

VCITY Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά -- (--), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

VCITY Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το VCITY άλλαξε κατά -- (--), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

VCITY Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά -- (--), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Τι είναι VCITY (VCITY)

VCITY είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των VCITYεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεVCITY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοVCITY ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας VCITY ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

VCITY Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το VCITY (VCITY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία VCITY (VCITY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το VCITY.

Ελέγξτε την VCITY πρόβλεψη τιμής τώρα!

VCITY (VCITY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του VCITY (VCITY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VCITY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε VCITY (VCITY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε VCITY? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα VCITY στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

VCITY σε Τοπικά Νομίσματα

1 VCITY(VCITY) σε VND
--
1 VCITY(VCITY) σε AUD
A$--
1 VCITY(VCITY) σε GBP
--
1 VCITY(VCITY) σε EUR
--
1 VCITY(VCITY) σε USD
$--
1 VCITY(VCITY) σε MYR
RM--
1 VCITY(VCITY) σε TRY
--
1 VCITY(VCITY) σε JPY
¥--
1 VCITY(VCITY) σε ARS
ARS$--
1 VCITY(VCITY) σε RUB
--
1 VCITY(VCITY) σε INR
--
1 VCITY(VCITY) σε IDR
Rp--
1 VCITY(VCITY) σε KRW
--
1 VCITY(VCITY) σε PHP
--
1 VCITY(VCITY) σε EGP
￡E.--
1 VCITY(VCITY) σε BRL
R$--
1 VCITY(VCITY) σε CAD
C$--
1 VCITY(VCITY) σε BDT
--
1 VCITY(VCITY) σε NGN
--
1 VCITY(VCITY) σε COP
$--
1 VCITY(VCITY) σε ZAR
R.--
1 VCITY(VCITY) σε UAH
--
1 VCITY(VCITY) σε TZS
T.Sh.--
1 VCITY(VCITY) σε VES
Bs--
1 VCITY(VCITY) σε CLP
$--
1 VCITY(VCITY) σε PKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) σε KZT
--
1 VCITY(VCITY) σε THB
฿--
1 VCITY(VCITY) σε TWD
NT$--
1 VCITY(VCITY) σε AED
د.إ--
1 VCITY(VCITY) σε CHF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε HKD
HK$--
1 VCITY(VCITY) σε AMD
֏--
1 VCITY(VCITY) σε MAD
.د.م--
1 VCITY(VCITY) σε MXN
$--
1 VCITY(VCITY) σε SAR
ريال--
1 VCITY(VCITY) σε ETB
Br--
1 VCITY(VCITY) σε KES
KSh--
1 VCITY(VCITY) σε JOD
د.أ--
1 VCITY(VCITY) σε PLN
--
1 VCITY(VCITY) σε RON
лв--
1 VCITY(VCITY) σε SEK
kr--
1 VCITY(VCITY) σε BGN
лв--
1 VCITY(VCITY) σε HUF
Ft--
1 VCITY(VCITY) σε CZK
--
1 VCITY(VCITY) σε KWD
د.ك--
1 VCITY(VCITY) σε ILS
--
1 VCITY(VCITY) σε BOB
Bs--
1 VCITY(VCITY) σε AZN
--
1 VCITY(VCITY) σε TJS
SM--
1 VCITY(VCITY) σε GEL
--
1 VCITY(VCITY) σε AOA
Kz--
1 VCITY(VCITY) σε BHD
.د.ب--
1 VCITY(VCITY) σε BMD
$--
1 VCITY(VCITY) σε DKK
kr--
1 VCITY(VCITY) σε HNL
L--
1 VCITY(VCITY) σε MUR
--
1 VCITY(VCITY) σε NAD
$--
1 VCITY(VCITY) σε NOK
kr--
1 VCITY(VCITY) σε NZD
$--
1 VCITY(VCITY) σε PAB
B/.--
1 VCITY(VCITY) σε PGK
K--
1 VCITY(VCITY) σε QAR
ر.ق--
1 VCITY(VCITY) σε RSD
дин.--
1 VCITY(VCITY) σε UZS
soʻm--
1 VCITY(VCITY) σε ALL
L--
1 VCITY(VCITY) σε ANG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) σε AWG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) σε BBD
$--
1 VCITY(VCITY) σε BAM
KM--
1 VCITY(VCITY) σε BIF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε BND
$--
1 VCITY(VCITY) σε BSD
$--
1 VCITY(VCITY) σε JMD
$--
1 VCITY(VCITY) σε KHR
--
1 VCITY(VCITY) σε KMF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε LAK
--
1 VCITY(VCITY) σε LKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) σε MDL
L--
1 VCITY(VCITY) σε MGA
Ar--
1 VCITY(VCITY) σε MOP
P--
1 VCITY(VCITY) σε MVR
--
1 VCITY(VCITY) σε MWK
MK--
1 VCITY(VCITY) σε MZN
MT--
1 VCITY(VCITY) σε NPR
Rs--
1 VCITY(VCITY) σε PYG
--
1 VCITY(VCITY) σε RWF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε SBD
$--
1 VCITY(VCITY) σε SCR
--
1 VCITY(VCITY) σε SRD
$--
1 VCITY(VCITY) σε SVC
$--
1 VCITY(VCITY) σε SZL
L--
1 VCITY(VCITY) σε TMT
m--
1 VCITY(VCITY) σε TND
د.ت--
1 VCITY(VCITY) σε TTD
$--
1 VCITY(VCITY) σε UGX
Sh--
1 VCITY(VCITY) σε XAF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε XCD
$--
1 VCITY(VCITY) σε XOF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε XPF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε BWP
P--
1 VCITY(VCITY) σε BZD
$--
1 VCITY(VCITY) σε CVE
$--
1 VCITY(VCITY) σε DJF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε DOP
$--
1 VCITY(VCITY) σε DZD
د.ج--
1 VCITY(VCITY) σε FJD
$--
1 VCITY(VCITY) σε GNF
Fr--
1 VCITY(VCITY) σε GTQ
Q--
1 VCITY(VCITY) σε GYD
$--
1 VCITY(VCITY) σε ISK
kr--

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με VCITY

Πόσο αξίζει το VCITY (VCITY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VCITY στο USD είναι -- USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VCITY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VCITY σε USD είναι --. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του VCITY;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VCITY είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VCITY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VCITY είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VCITY;
Το VCITY πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VCITY;
Το VCITY είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VCITY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VCITY είναι -- USD.
Θα ανέβει το VCITY υψηλότερα φέτος;
Το VCITY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VCITY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:35:18 (UTC+8)

VCITY (VCITY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Δημοφιλή νέα

Απόδοση Μargin Futures MEXC: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για Διπλό Εισόδημα από τις Συναλλαγές

October 3, 2025

Εξυπνότερη Διαπραγμάτευση, Μηδενικές Χρεώσεις: Πώς οι Παραγγελίες Υποστήριξης AI της MEXC Αλλάζουν το Παιχνίδι

October 3, 2025

GameFi 2.0: Γιατί η Οικονομία των Token θα Αποφασίσει το Μέλλον του Blockchain Gaming

October 3, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής VCITY-σε-USD

Ποσό

VCITY
VCITY
USD
USD

1 VCITY = -- USD

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures