Τι είναι StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD (USDR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του StablR USD (USDR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του USDR token τώρα!

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με StablR USD Πόσο αξίζει το StablR USD (USDR) σήμερα; Η ζωντανή τιμή USDR στο USD είναι 0.996 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή USDR σε USD; $ 0.996 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του USDR σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του StablR USD; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το USDR είναι $ 8.97M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDR; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDR είναι 9.00M USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του USDR; Το USDR πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.02146361646693 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του USDR; Το USDR είχε τιμή ATL ύψους 0.980782166260219 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του USDR; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το USDR είναι $ 1.04K USD . Θα ανέβει το USDR υψηλότερα φέτος; Το USDR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την USDR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

StablR USD (USDR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

