Η σημερινή ζωντανή τιμή StablR USD είναι 0.996 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο USDR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής USDR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το USDR

Πληροφορίες Τιμής USDR

Τι είναι το USDR

Whitepaper USDR

Επίσημος Ιστότοπος USDR

Tokenomics USDR

Προβλέψεις Τιμών USDR

Ιστορικό USDR

Οδηγός Αγοράς USDR

Μετατροπέας νομίσματος USDR-σε-Fiat

Spot USDR

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

StablR USD Λογότ.

Τιμή StablR USD(USDR)

Live Τιμή 1 USDR σε USD

$0.996
$0.996$0.996
+0.40%1D
USD
StablR USD (USDR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:51:31 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.975
$ 0.975$ 0.975
Κατώτ. 24H
$ 1.155
$ 1.155$ 1.155
Υψηλ. 24H

$ 0.975
$ 0.975$ 0.975

$ 1.155
$ 1.155$ 1.155

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

+0.40%

-0.31%

-0.31%

StablR USD (USDR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.996. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.975 και ενός υψηλού $ 1.155, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDR είναι $ 1.02146361646693, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.980782166260219.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDR έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

StablR USD (USDR) Πληροφορίες αγοράς

No.1192

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του StablR USD είναι $ 8.97M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.04K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDR είναι 9.00M, με συνολική προσφορά 9004451.68. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.97M

StablR USD (USDR) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών StablR USD για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00397+0.40%
30 ημέρες$ -0.002-0.21%
60 Ημέρες$ -0.002-0.21%
90 Ημέρες$ -0.001-0.11%
StablR USD Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το USDR κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00397 (+0.40%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

StablR USD Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.002 (-0.21%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

StablR USD Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το USDR άλλαξε κατά $ -0.002 (-0.21%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

StablR USD Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.001 (-0.11%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του StablR USD (USDR);

Ελέγξτε τώρα τη StablR USD σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των StablR USDεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεUSDR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοStablR USD ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας StablR USD ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

StablR USD Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το StablR USD (USDR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία StablR USD (USDR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το StablR USD.

Ελέγξτε την StablR USD πρόβλεψη τιμής τώρα!

StablR USD (USDR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του StablR USD (USDR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του USDR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε StablR USD (USDR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε StablR USD? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα StablR USD στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

StablR USD Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του StablR USD, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος StablR USD
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με StablR USD

Πόσο αξίζει το StablR USD (USDR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή USDR στο USD είναι 0.996 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή USDR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του USDR σε USD είναι $ 0.996. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του StablR USD;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το USDR είναι $ 8.97M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDR είναι 9.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του USDR;
Το USDR πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.02146361646693 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του USDR;
Το USDR είχε τιμή ATL ύψους 0.980782166260219 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του USDR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το USDR είναι $ 1.04K USD.
Θα ανέβει το USDR υψηλότερα φέτος;
Το USDR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την USDR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:51:31 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

