Η σημερινή ζωντανή τιμή Falcon Finance είναι 0.9957 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο USDF σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής USDF εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Falcon Finance είναι 0.9957 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο USDF σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής USDF εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το USDF

Πληροφορίες Τιμής USDF

Τι είναι το USDF

Whitepaper USDF

Επίσημος Ιστότοπος USDF

Tokenomics USDF

Προβλέψεις Τιμών USDF

Ιστορικό USDF

Οδηγός Αγοράς USDF

Μετατροπέας νομίσματος USDF-σε-Fiat

Spot USDF

Falcon Finance Λογότ.

Τιμή Falcon Finance(USDF)

Live Τιμή 1 USDF σε USD

$0,9957
$0,9957$0,9957
-0.90%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Falcon Finance (USDF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0,97
$ 0,97$ 0,97
Κατώτ. 24H
$ 1,45
$ 1,45$ 1,45
Υψηλ. 24H

$ 0,97
$ 0,97$ 0,97

$ 1,45
$ 1,45$ 1,45

$ 1,0243014891348232
$ 1,0243014891348232$ 1,0243014891348232

$ 0,909369011278203
$ 0,909369011278203$ 0,909369011278203

-0,05%

-0,89%

-0,24%

-0,24%

Falcon Finance (USDF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0,9957. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0,97 και ενός υψηλού $ 1,45, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDF είναι $ 1,0243014891348232, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0,909369011278203.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDF έχει αλλάξει κατά -0,05% την τελευταία ώρα, -0,89% τις τελευταίες 24 ώρες και -0,24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Falcon Finance (USDF) Πληροφορίες αγοράς

No.202

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

$ 2,01B
$ 2,01B$ 2,01B

2.02B
2.02B 2.02B

2 016 751 172,8228667
2 016 751 172,8228667 2 016 751 172,8228667

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Falcon Finance είναι $ 2.01B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 3.67M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDF είναι 2.02B, με συνολική προσφορά 2016751172.8228667. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2,01B

Falcon Finance (USDF) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Falcon Finance για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0,009043-0,89%
30 ημέρες$ -0,0025-0,26%
60 Ημέρες$ +0,0074+0,74%
90 Ημέρες$ +0,0093+0,94%
Falcon Finance Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το USDF κατέγραψε μια αλλαγή $ -0,009043 (-0,89%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Falcon Finance Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0,0025 (-0,26%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Falcon Finance Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το USDF άλλαξε κατά $ +0,0074 (+0,74%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Falcon Finance Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0,0093 (+0,94%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Falcon Finance (USDF);

Ελέγξτε τώρα τη Falcon Finance σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Falcon Financeεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεUSDF τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFalcon Finance ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Falcon Finance ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Falcon Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Falcon Finance (USDF) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Falcon Finance (USDF) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Falcon Finance.

Ελέγξτε την Falcon Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

Falcon Finance (USDF) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Falcon Finance (USDF) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του USDF token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Falcon Finance (USDF)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Falcon Finance? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Falcon Finance στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

USDF σε Τοπικά Νομίσματα

Falcon Finance Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Falcon Finance, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Falcon Finance
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Falcon Finance

Πόσο αξίζει το Falcon Finance (USDF) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή USDF στο USD είναι 0,9957 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή USDF σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του USDF σε USD είναι $ 0,9957. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Falcon Finance;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το USDF είναι $ 2.01B USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDF;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDF είναι 2.02B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του USDF;
Το USDF πέτυχε τιμή ATH ύψους 1,0243014891348232 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του USDF;
Το USDF είχε τιμή ATL ύψους 0,909369011278203 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του USDF;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το USDF είναι $ 3.67M USD.
Θα ανέβει το USDF υψηλότερα φέτος;
Το USDF μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την USDF πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Falcon Finance (USDF) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

