Η σημερινή ζωντανή τιμή TXC είναι 5.317 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TXC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TXC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TXC

Πληροφορίες Τιμής TXC

Τι είναι το TXC

Whitepaper TXC

Επίσημος Ιστότοπος TXC

Tokenomics TXC

Προβλέψεις Τιμών TXC

Ιστορικό TXC

Οδηγός Αγοράς TXC

Μετατροπέας νομίσματος TXC-σε-Fiat

Spot TXC

Τιμή TXC(TXC)

Live Τιμή 1 TXC σε USD

$5.317
$5.317
-0.69%1D
USD
TXC (TXC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:49:28 (UTC+8)

TXC (TXC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 5.251
$ 5.251
Κατώτ. 24H
$ 5.381
$ 5.381
Υψηλ. 24H

$ 5.251
$ 5.251

$ 5.381
$ 5.381

--
--

--
--

+0.58%

-0.69%

-1.41%

-1.41%

TXC (TXC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 5.317. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TXC μεταξύ ενός χαμηλού $ 5.251 και ενός υψηλού $ 5.381, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TXC είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TXC έχει αλλάξει κατά +0.58% την τελευταία ώρα, -0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TXC (TXC) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 62.41K
$ 62.41K$ 62.41K

$ 1.88B
$ 1.88B$ 1.88B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TXC είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 62.41K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TXC είναι --, με συνολική προσφορά 353396296. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.88B

TXC (TXC) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών TXC για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.03694-0.69%
30 ημέρες$ +1.219+29.74%
60 Ημέρες$ +3.317+165.85%
90 Ημέρες$ +3.317+165.85%
TXC Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TXC κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.03694 (-0.69%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

TXC Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +1.219 (+29.74%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

TXC Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TXC άλλαξε κατά $ +3.317 (+165.85%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

TXC Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +3.317 (+165.85%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του TXC (TXC);

Ελέγξτε τώρα τη TXC σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των TXCεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTXC τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTXC ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας TXC ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

TXC Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το TXC (TXC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία TXC (TXC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το TXC.

Ελέγξτε την TXC πρόβλεψη τιμής τώρα!

TXC (TXC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του TXC (TXC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TXC token τώρα!

Πώς να αγοράσετε TXC (TXC)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε TXC? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα TXC στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TXC Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του TXC, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος TXC
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με TXC

Πόσο αξίζει το TXC (TXC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TXC στο USD είναι 5.317 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TXC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TXC σε USD είναι $ 5.317. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του TXC;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TXC είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TXC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TXC είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TXC;
Το TXC πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TXC;
Το TXC είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TXC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TXC είναι $ 62.41K USD.
Θα ανέβει το TXC υψηλότερα φέτος;
Το TXC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TXC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:49:28 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

