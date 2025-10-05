Η σημερινή ζωντανή τιμή Timeworx.io είναι 0.004086 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TIX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TIX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Timeworx.io είναι 0.004086 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TIX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TIX εύκολα στη MEXC τώρα.

Timeworx.io Λογότ.

Τιμή Timeworx.io(TIX)

Live Τιμή 1 TIX σε USD

$0.004086
+0.96%1D
USD
Timeworx.io (TIX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:27:16 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00403
Κατώτ. 24H
$ 0.004113
Υψηλ. 24H

$ 0.00403
$ 0.004113
--
--
-0.13%

+0.96%

-0.81%

-0.81%

Timeworx.io (TIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.004086. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00403 και ενός υψηλού $ 0.004113, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TIX είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TIX έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, +0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Timeworx.io (TIX) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 23.59K
$ 23.59K$ 23.59K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Timeworx.io είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 23.59K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TIX είναι --, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.04M

Timeworx.io (TIX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Timeworx.io για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00003885+0.96%
30 ημέρες$ -0.000373-8.37%
60 Ημέρες$ +0.000023+0.56%
90 Ημέρες$ -0.004045-49.75%
Timeworx.io Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TIX κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00003885 (+0.96%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Timeworx.io Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.000373 (-8.37%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Timeworx.io Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TIX άλλαξε κατά $ +0.000023 (+0.56%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Timeworx.io Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.004045 (-49.75%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Timeworx.io (TIX);

Ελέγξτε τώρα τη Timeworx.io σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Timeworx.ioεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTIX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTimeworx.io ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Timeworx.io ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Timeworx.io Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Timeworx.io (TIX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Timeworx.io (TIX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Timeworx.io.

Ελέγξτε την Timeworx.io πρόβλεψη τιμής τώρα!

Timeworx.io (TIX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Timeworx.io (TIX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TIX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Timeworx.io (TIX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Timeworx.io? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Timeworx.io στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TIX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Timeworx.io(TIX) σε VND
107.52309
1 Timeworx.io(TIX) σε AUD
A$0.00616986
1 Timeworx.io(TIX) σε GBP
0.00298278
1 Timeworx.io(TIX) σε EUR
0.0034731
1 Timeworx.io(TIX) σε USD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) σε MYR
RM0.0171612
1 Timeworx.io(TIX) σε TRY
0.16920126
1 Timeworx.io(TIX) σε JPY
¥0.600642
1 Timeworx.io(TIX) σε ARS
ARS$5.820507
1 Timeworx.io(TIX) σε RUB
0.33591006
1 Timeworx.io(TIX) σε INR
0.36255078
1 Timeworx.io(TIX) σε IDR
Rp68.09997276
1 Timeworx.io(TIX) σε KRW
5.7549267
1 Timeworx.io(TIX) σε PHP
0.2365794
1 Timeworx.io(TIX) σε EGP
￡E.0.19502478
1 Timeworx.io(TIX) σε BRL
R$0.02177838
1 Timeworx.io(TIX) σε CAD
C$0.00567954
1 Timeworx.io(TIX) σε BDT
0.4970619
1 Timeworx.io(TIX) σε NGN
5.98239432
1 Timeworx.io(TIX) σε COP
$15.8988303
1 Timeworx.io(TIX) σε ZAR
R.0.07036092
1 Timeworx.io(TIX) σε UAH
0.16850664
1 Timeworx.io(TIX) σε TZS
T.Sh.10.039302
1 Timeworx.io(TIX) σε VES
Bs0.75591
1 Timeworx.io(TIX) σε CLP
$3.918474
1 Timeworx.io(TIX) σε PKR
Rs1.14935094
1 Timeworx.io(TIX) σε KZT
2.23643124
1 Timeworx.io(TIX) σε THB
฿0.13226382
1 Timeworx.io(TIX) σε TWD
NT$0.12437784
1 Timeworx.io(TIX) σε AED
د.إ0.01499562
1 Timeworx.io(TIX) σε CHF
Fr0.00322794
1 Timeworx.io(TIX) σε HKD
HK$0.03174822
1 Timeworx.io(TIX) σε AMD
֏1.56551004
1 Timeworx.io(TIX) σε MAD
.د.م0.03714174
1 Timeworx.io(TIX) σε MXN
$0.07514154
1 Timeworx.io(TIX) σε SAR
ريال0.01528164
1 Timeworx.io(TIX) σε ETB
Br0.59283774
1 Timeworx.io(TIX) σε KES
KSh0.52766604
1 Timeworx.io(TIX) σε JOD
د.أ0.002896974
1 Timeworx.io(TIX) σε PLN
0.01479132
1 Timeworx.io(TIX) σε RON
лв0.01769238
1 Timeworx.io(TIX) σε SEK
kr0.03828582
1 Timeworx.io(TIX) σε BGN
лв0.00678276
1 Timeworx.io(TIX) σε HUF
Ft1.35295632
1 Timeworx.io(TIX) σε CZK
0.08441676
1 Timeworx.io(TIX) σε KWD
د.ك0.001250316
1 Timeworx.io(TIX) σε ILS
0.0134838
1 Timeworx.io(TIX) σε BOB
Bs0.0281934
1 Timeworx.io(TIX) σε AZN
0.0069462
1 Timeworx.io(TIX) σε TJS
SM0.03804066
1 Timeworx.io(TIX) σε GEL
0.01111392
1 Timeworx.io(TIX) σε AOA
Kz3.74518674
1 Timeworx.io(TIX) σε BHD
.د.ب0.001536336
1 Timeworx.io(TIX) σε BMD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) σε DKK
kr0.02598696
1 Timeworx.io(TIX) σε HNL
L0.1068489
1 Timeworx.io(TIX) σε MUR
0.18513666
1 Timeworx.io(TIX) σε NAD
$0.07040178
1 Timeworx.io(TIX) σε NOK
kr0.04069656
1 Timeworx.io(TIX) σε NZD
$0.00698706
1 Timeworx.io(TIX) σε PAB
B/.0.004086
1 Timeworx.io(TIX) σε PGK
K0.0173655
1 Timeworx.io(TIX) σε QAR
ر.ق0.01487304
1 Timeworx.io(TIX) σε RSD
дин.0.4077828
1 Timeworx.io(TIX) σε UZS
soʻm49.22890434
1 Timeworx.io(TIX) σε ALL
L0.33664554
1 Timeworx.io(TIX) σε ANG
ƒ0.00731394
1 Timeworx.io(TIX) σε AWG
ƒ0.0073548
1 Timeworx.io(TIX) σε BBD
$0.008172
1 Timeworx.io(TIX) σε BAM
KM0.00678276
1 Timeworx.io(TIX) σε BIF
Fr12.016926
1 Timeworx.io(TIX) σε BND
$0.00523008
1 Timeworx.io(TIX) σε BSD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) σε JMD
$0.65604816
1 Timeworx.io(TIX) σε KHR
16.40962116
1 Timeworx.io(TIX) σε KMF
Fr1.712034
1 Timeworx.io(TIX) σε LAK
88.82608518
1 Timeworx.io(TIX) σε LKR
Rs1.23552468
1 Timeworx.io(TIX) σε MDL
L0.06839964
1 Timeworx.io(TIX) σε MGA
Ar18.24104808
1 Timeworx.io(TIX) σε MOP
P0.03272886
1 Timeworx.io(TIX) σε MVR
0.0625158
1 Timeworx.io(TIX) σε MWK
MK7.09374546
1 Timeworx.io(TIX) σε MZN
MT0.2610954
1 Timeworx.io(TIX) σε NPR
Rs0.5810292
1 Timeworx.io(TIX) σε PYG
28.773612
1 Timeworx.io(TIX) σε RWF
Fr5.912442
1 Timeworx.io(TIX) σε SBD
$0.03362778
1 Timeworx.io(TIX) σε SCR
0.05973732
1 Timeworx.io(TIX) σε SRD
$0.1556766
1 Timeworx.io(TIX) σε SVC
$0.03571164
1 Timeworx.io(TIX) σε SZL
L0.07036092
1 Timeworx.io(TIX) σε TMT
m0.014301
1 Timeworx.io(TIX) σε TND
د.ت0.011898432
1 Timeworx.io(TIX) σε TTD
$0.02766222
1 Timeworx.io(TIX) σε UGX
Sh14.13756
1 Timeworx.io(TIX) σε XAF
Fr2.279988
1 Timeworx.io(TIX) σε XCD
$0.0110322
1 Timeworx.io(TIX) σε XOF
Fr2.279988
1 Timeworx.io(TIX) σε XPF
Fr0.412686
1 Timeworx.io(TIX) σε BWP
P0.05426208
1 Timeworx.io(TIX) σε BZD
$0.00821286
1 Timeworx.io(TIX) σε CVE
$0.38371626
1 Timeworx.io(TIX) σε DJF
Fr0.727308
1 Timeworx.io(TIX) σε DOP
$0.2557836
1 Timeworx.io(TIX) σε DZD
د.ج0.52905528
1 Timeworx.io(TIX) σε FJD
$0.0091935
1 Timeworx.io(TIX) σε GNF
Fr35.52777
1 Timeworx.io(TIX) σε GTQ
Q0.03129876
1 Timeworx.io(TIX) σε GYD
$0.85442346
1 Timeworx.io(TIX) σε ISK
kr0.494406

Timeworx.io Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Timeworx.io, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Timeworx.io
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Timeworx.io

Πόσο αξίζει το Timeworx.io (TIX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TIX στο USD είναι 0.004086 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TIX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TIX σε USD είναι $ 0.004086. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Timeworx.io;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TIX είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TIX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TIX είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TIX;
Το TIX πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TIX;
Το TIX είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TIX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TIX είναι $ 23.59K USD.
Θα ανέβει το TIX υψηλότερα φέτος;
Το TIX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TIX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:27:16 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

