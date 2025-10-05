Τιμή Timeworx.io(TIX)
Timeworx.io (TIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.004086. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00403 και ενός υψηλού $ 0.004113, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TIX είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TIX έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, +0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Timeworx.io είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 23.59K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TIX είναι --, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.04M
Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Timeworx.io για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ +0.00003885
|+0.96%
|30 ημέρες
|$ -0.000373
|-8.37%
|60 Ημέρες
|$ +0.000023
|+0.56%
|90 Ημέρες
|$ -0.004045
|-49.75%
Σήμερα, το TIX κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00003885 (+0.96%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.000373 (-8.37%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.
Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TIX άλλαξε κατά $ +0.000023 (+0.56%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.
Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.004045 (-49.75%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.
Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Timeworx.io (TIX);
Ελέγξτε τώρα τη Timeworx.io σελίδα Ιστορικό τιμών.
Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.
Timeworx.io είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Timeworx.ioεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.
Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTIX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTimeworx.io ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.
Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Timeworx.io ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.
Πόσο θα αξίζει το Timeworx.io (TIX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Timeworx.io (TIX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Timeworx.io.
Ελέγξτε την Timeworx.io πρόβλεψη τιμής τώρα!
Η κατανόηση των tokenomics του Timeworx.io (TIX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TIX token τώρα!
Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Timeworx.io? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Timeworx.io στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.
Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Timeworx.io, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|10-04 13:39:16
|Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
|10-01 14:11:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
|09-30 18:14:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias
