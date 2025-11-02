ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Titans Tap είναι 0.000886 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TIT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TIT εύκολα στη MEXC τώρα.

Πληροφορίες Τιμής TIT

Τι είναι το TIT

Whitepaper TIT

Επίσημος Ιστότοπος TIT

Tokenomics TIT

Προβλέψεις Τιμών TIT

Ιστορικό TIT

Οδηγός Αγοράς TIT

Titans Tap Λογότ.

Τιμή Titans Tap(TIT)

Live Τιμή 1 TIT σε USD

$0.000886
-0.44%1D
USD
Titans Tap (TIT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:45:17 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.000779
Κατώτ. 24H
$ 0.00089
Υψηλ. 24H

$ 0.000779
$ 0.00089
$ 0.023428722155694283
$ 0.001000455808421485
0.00%

-0.44%

-40.74%

-40.74%

Titans Tap (TIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000886. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.000779 και ενός υψηλού $ 0.00089, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TIT είναι $ 0.023428722155694283, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.001000455808421485.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TIT έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -40.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Titans Tap (TIT) Πληροφορίες αγοράς

No.9102

$ 0.00
$ 30.63K
$ 70.88M
0.00
80,000,000,000
79,999,996,900
0.00%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Titans Tap είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 30.63K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TIT είναι 0.00, με συνολική προσφορά 79999996900. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 70.88M

Titans Tap (TIT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Titans Tap για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00000392-0.44%
30 ημέρες$ +0.000329+59.06%
60 Ημέρες$ -0.001942-68.68%
90 Ημέρες$ -0.004114-82.28%
Titans Tap Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TIT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00000392 (-0.44%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Titans Tap Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.000329 (+59.06%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Titans Tap Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TIT άλλαξε κατά $ -0.001942 (-68.68%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Titans Tap Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.004114 (-82.28%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Titans Tap (TIT);

Ελέγξτε τώρα τη Titans Tap σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Titans Tap είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Titans Tapεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTIT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTitans Tap ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Titans Tap ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Titans Tap Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Titans Tap (TIT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Titans Tap (TIT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Titans Tap.

Ελέγξτε την Titans Tap πρόβλεψη τιμής τώρα!

Titans Tap (TIT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Titans Tap (TIT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TIT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Titans Tap (TIT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Titans Tap? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Titans Tap στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TIT σε Τοπικά Νομίσματα

Titans Tap Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Titans Tap, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Titans Tap
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Titans Tap

Πόσο αξίζει το Titans Tap (TIT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TIT στο USD είναι 0.000886 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TIT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TIT σε USD είναι $ 0.000886. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Titans Tap;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TIT είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TIT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TIT είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TIT;
Το TIT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.023428722155694283 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TIT;
Το TIT είχε τιμή ATL ύψους 0.001000455808421485 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TIT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TIT είναι $ 30.63K USD.
Θα ανέβει το TIT υψηλότερα φέτος;
Το TIT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TIT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Titans Tap (TIT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

