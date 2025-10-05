Η σημερινή ζωντανή τιμή TICS είναι 0.02657 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TICS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TICS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή TICS είναι 0.02657 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TICS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TICS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TICS

Πληροφορίες Τιμής TICS

Whitepaper TICS

Επίσημος Ιστότοπος TICS

Tokenomics TICS

Προβλέψεις Τιμών TICS

Ιστορικό TICS

Οδηγός Αγοράς TICS

Μετατροπέας νομίσματος TICS-σε-Fiat

Spot TICS

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

TICS Λογότ.

Τιμή TICS(TICS)

Live Τιμή 1 TICS σε USD

$0.02644
$0.02644$0.02644
-6.14%1D
USD
TICS (TICS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:35:04 (UTC+8)

TICS (TICS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255
Κατώτ. 24H
$ 0.02909
$ 0.02909$ 0.02909
Υψηλ. 24H

$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255

$ 0.02909
$ 0.02909$ 0.02909

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

-0.19%

-6.14%

-9.48%

-9.48%

TICS (TICS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.02657. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TICS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0255 και ενός υψηλού $ 0.02909, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TICS είναι $ 2.5719853250516347, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.030720054210987374.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TICS έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -6.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TICS (TICS) Πληροφορίες αγοράς

No.3921

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 116.74K
$ 116.74K$ 116.74K

$ 36.18M
$ 36.18M$ 36.18M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TICS είναι $ 2.19M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 116.74K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TICS είναι 82.26M, με συνολική προσφορά 1361867964. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.18M

TICS (TICS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών TICS για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0017296-6.14%
30 ημέρες$ -0.01083-28.96%
60 Ημέρες$ -0.03483-56.73%
90 Ημέρες$ -1.67903-98.45%
TICS Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TICS κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0017296 (-6.14%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

TICS Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.01083 (-28.96%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

TICS Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TICS άλλαξε κατά $ -0.03483 (-56.73%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

TICS Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -1.67903 (-98.45%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του TICS (TICS);

Ελέγξτε τώρα τη TICS σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των TICSεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTICS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTICS ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας TICS ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

TICS Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το TICS (TICS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία TICS (TICS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το TICS.

Ελέγξτε την TICS πρόβλεψη τιμής τώρα!

TICS (TICS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του TICS (TICS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TICS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε TICS (TICS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε TICS? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα TICS στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TICS σε Τοπικά Νομίσματα

1 TICS(TICS) σε VND
699.18955
1 TICS(TICS) σε AUD
A$0.0401207
1 TICS(TICS) σε GBP
0.0193961
1 TICS(TICS) σε EUR
0.0225845
1 TICS(TICS) σε USD
$0.02657
1 TICS(TICS) σε MYR
RM0.111594
1 TICS(TICS) σε TRY
1.1002637
1 TICS(TICS) σε JPY
¥3.90579
1 TICS(TICS) σε ARS
ARS$37.848965
1 TICS(TICS) σε RUB
2.1843197
1 TICS(TICS) σε INR
2.3575561
1 TICS(TICS) σε IDR
Rp442.8331562
1 TICS(TICS) σε KRW
37.4225165
1 TICS(TICS) σε PHP
1.538403
1 TICS(TICS) σε EGP
￡E.1.2681861
1 TICS(TICS) σε BRL
R$0.1416181
1 TICS(TICS) σε CAD
C$0.0369323
1 TICS(TICS) σε BDT
3.2322405
1 TICS(TICS) σε NGN
38.9016684
1 TICS(TICS) σε COP
$103.3851985
1 TICS(TICS) σε ZAR
R.0.4575354
1 TICS(TICS) σε UAH
1.0957468
1 TICS(TICS) σε TZS
T.Sh.65.28249
1 TICS(TICS) σε VES
Bs4.91545
1 TICS(TICS) σε CLP
$25.48063
1 TICS(TICS) σε PKR
Rs7.4738753
1 TICS(TICS) σε KZT
14.5428238
1 TICS(TICS) σε THB
฿0.8600709
1 TICS(TICS) σε TWD
NT$0.8087908
1 TICS(TICS) σε AED
د.إ0.0975119
1 TICS(TICS) σε CHF
Fr0.0209903
1 TICS(TICS) σε HKD
HK$0.2064489
1 TICS(TICS) σε AMD
֏10.1800298
1 TICS(TICS) σε MAD
.د.م0.2415213
1 TICS(TICS) σε MXN
$0.4886223
1 TICS(TICS) σε SAR
ريال0.0993718
1 TICS(TICS) σε ETB
Br3.8550413
1 TICS(TICS) σε KES
KSh3.4312498
1 TICS(TICS) σε JOD
د.أ0.01883813
1 TICS(TICS) σε PLN
0.0961834
1 TICS(TICS) σε RON
лв0.1150481
1 TICS(TICS) σε SEK
kr0.2489609
1 TICS(TICS) σε BGN
лв0.0441062
1 TICS(TICS) σε HUF
Ft8.7978584
1 TICS(TICS) σε CZK
0.5489362
1 TICS(TICS) σε KWD
د.ك0.00813042
1 TICS(TICS) σε ILS
0.087681
1 TICS(TICS) σε BOB
Bs0.183333
1 TICS(TICS) σε AZN
0.045169
1 TICS(TICS) σε TJS
SM0.2473667
1 TICS(TICS) σε GEL
0.0722704
1 TICS(TICS) σε AOA
Kz24.3537963
1 TICS(TICS) σε BHD
.د.ب0.00999032
1 TICS(TICS) σε BMD
$0.02657
1 TICS(TICS) σε DKK
kr0.1689852
1 TICS(TICS) σε HNL
L0.6948055
1 TICS(TICS) σε MUR
1.2038867
1 TICS(TICS) σε NAD
$0.4578011
1 TICS(TICS) σε NOK
kr0.2646372
1 TICS(TICS) σε NZD
$0.0454347
1 TICS(TICS) σε PAB
B/.0.02657
1 TICS(TICS) σε PGK
K0.1129225
1 TICS(TICS) σε QAR
ر.ق0.0967148
1 TICS(TICS) σε RSD
дин.2.651686
1 TICS(TICS) σε UZS
soʻm320.1204083
1 TICS(TICS) σε ALL
L2.1891023
1 TICS(TICS) σε ANG
ƒ0.0475603
1 TICS(TICS) σε AWG
ƒ0.047826
1 TICS(TICS) σε BBD
$0.05314
1 TICS(TICS) σε BAM
KM0.0441062
1 TICS(TICS) σε BIF
Fr78.14237
1 TICS(TICS) σε BND
$0.0340096
1 TICS(TICS) σε BSD
$0.02657
1 TICS(TICS) σε JMD
$4.2660792
1 TICS(TICS) σε KHR
106.7067142
1 TICS(TICS) σε KMF
Fr11.13283
1 TICS(TICS) σε LAK
577.6086841
1 TICS(TICS) σε LKR
Rs8.0342366
1 TICS(TICS) σε MDL
L0.4447818
1 TICS(TICS) σε MGA
Ar118.6159196
1 TICS(TICS) σε MOP
P0.2128257
1 TICS(TICS) σε MVR
0.406521
1 TICS(TICS) σε MWK
MK46.1284427
1 TICS(TICS) σε MZN
MT1.697823
1 TICS(TICS) σε NPR
Rs3.778254
1 TICS(TICS) σε PYG
187.10594
1 TICS(TICS) σε RWF
Fr38.44679
1 TICS(TICS) σε SBD
$0.2186711
1 TICS(TICS) σε SCR
0.3884534
1 TICS(TICS) σε SRD
$1.012317
1 TICS(TICS) σε SVC
$0.2322218
1 TICS(TICS) σε SZL
L0.4575354
1 TICS(TICS) σε TMT
m0.092995
1 TICS(TICS) σε TND
د.ت0.07737184
1 TICS(TICS) σε TTD
$0.1798789
1 TICS(TICS) σε UGX
Sh91.9322
1 TICS(TICS) σε XAF
Fr14.82606
1 TICS(TICS) σε XCD
$0.071739
1 TICS(TICS) σε XOF
Fr14.82606
1 TICS(TICS) σε XPF
Fr2.68357
1 TICS(TICS) σε BWP
P0.3528496
1 TICS(TICS) σε BZD
$0.0534057
1 TICS(TICS) σε CVE
$2.4951887
1 TICS(TICS) σε DJF
Fr4.72946
1 TICS(TICS) σε DOP
$1.663282
1 TICS(TICS) σε DZD
د.ج3.4402836
1 TICS(TICS) σε FJD
$0.0597825
1 TICS(TICS) σε GNF
Fr231.02615
1 TICS(TICS) σε GTQ
Q0.2035262
1 TICS(TICS) σε GYD
$5.5560527
1 TICS(TICS) σε ISK
kr3.21497

TICS Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του TICS, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος TICS
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με TICS

Πόσο αξίζει το TICS (TICS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TICS στο USD είναι 0.02657 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TICS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TICS σε USD είναι $ 0.02657. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του TICS;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TICS είναι $ 2.19M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TICS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TICS είναι 82.26M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TICS;
Το TICS πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.5719853250516347 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TICS;
Το TICS είχε τιμή ATL ύψους 0.030720054210987374 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TICS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TICS είναι $ 116.74K USD.
Θα ανέβει το TICS υψηλότερα φέτος;
Το TICS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TICS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:35:04 (UTC+8)

TICS (TICS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Δημοφιλή νέα

Απόδοση Μargin Futures MEXC: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για Διπλό Εισόδημα από τις Συναλλαγές

October 3, 2025

Εξυπνότερη Διαπραγμάτευση, Μηδενικές Χρεώσεις: Πώς οι Παραγγελίες Υποστήριξης AI της MEXC Αλλάζουν το Παιχνίδι

October 3, 2025

GameFi 2.0: Γιατί η Οικονομία των Token θα Αποφασίσει το Μέλλον του Blockchain Gaming

October 3, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής TICS-σε-USD

Ποσό

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.02657 USD

Συναλλαγή TICS

TICS/USDT
$0.02644
$0.02644$0.02644
-6.14%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures