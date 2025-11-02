ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή TCOM Global είναι 0.05173 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TCOM σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TCOM εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TCOM

Πληροφορίες Τιμής TCOM

Τι είναι το TCOM

Επίσημος Ιστότοπος TCOM

Tokenomics TCOM

Προβλέψεις Τιμών TCOM

Ιστορικό TCOM

Οδηγός Αγοράς TCOM

Μετατροπέας νομίσματος TCOM-σε-Fiat

TCOM Global Λογότ.

Τιμή TCOM Global(TCOM)

Live Τιμή 1 TCOM σε USD

$0.05173
+9.31%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:55 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.04724
Κατώτ. 24H
$ 0.05174
Υψηλ. 24H

$ 0.04724
$ 0.05174
--
--
+0.48%

+9.31%

+46.41%

+46.41%

TCOM Global (TCOM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.05173. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TCOM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04724 και ενός υψηλού $ 0.05174, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TCOM είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TCOM έχει αλλάξει κατά +0.48% την τελευταία ώρα, +9.31% τις τελευταίες 24 ώρες και +46.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TCOM Global (TCOM) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 110.00K
$ 110.00K$ 110.00K

$ 51.73M
$ 51.73M$ 51.73M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TCOM Global είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 110.00K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TCOM είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 51.73M

TCOM Global (TCOM) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών TCOM Global για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0044059+9.31%
30 ημέρες$ +0.02731+111.83%
60 Ημέρες$ +0.03558+220.30%
90 Ημέρες$ +0.03173+158.65%
TCOM Global Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TCOM κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0044059 (+9.31%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

TCOM Global Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.02731 (+111.83%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

TCOM Global Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TCOM άλλαξε κατά $ +0.03558 (+220.30%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

TCOM Global Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.03173 (+158.65%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του TCOM Global (TCOM);

Ελέγξτε τώρα τη TCOM Global σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των TCOM Globalεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTCOM τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTCOM Global ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας TCOM Global ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

TCOM Global Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το TCOM Global (TCOM) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία TCOM Global (TCOM) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το TCOM Global.

Ελέγξτε την TCOM Global πρόβλεψη τιμής τώρα!

TCOM Global (TCOM) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του TCOM Global (TCOM) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TCOM token τώρα!

Πώς να αγοράσετε TCOM Global (TCOM)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε TCOM Global? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα TCOM Global στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TCOM σε Τοπικά Νομίσματα

1 TCOM Global(TCOM) σε VND
1,361.27495
1 TCOM Global(TCOM) σε AUD
A$0.0786296
1 TCOM Global(TCOM) σε GBP
0.0393148
1 TCOM Global(TCOM) σε EUR
0.0444878
1 TCOM Global(TCOM) σε USD
$0.05173
1 TCOM Global(TCOM) σε MYR
RM0.2167487
1 TCOM Global(TCOM) σε TRY
2.17266
1 TCOM Global(TCOM) σε JPY
¥7.91469
1 TCOM Global(TCOM) σε ARS
ARS$74.2180656
1 TCOM Global(TCOM) σε RUB
4.1585747
1 TCOM Global(TCOM) σε INR
4.5920721
1 TCOM Global(TCOM) σε IDR
Rp862.1663218
1 TCOM Global(TCOM) σε PHP
3.0360337
1 TCOM Global(TCOM) σε EGP
￡E.2.43131
1 TCOM Global(TCOM) σε BRL
R$0.2777901
1 TCOM Global(TCOM) σε CAD
C$0.072422
1 TCOM Global(TCOM) σε BDT
6.3038178
1 TCOM Global(TCOM) σε NGN
74.7539884
1 TCOM Global(TCOM) σε COP
$198.9613395
1 TCOM Global(TCOM) σε ZAR
R.0.8985501
1 TCOM Global(TCOM) σε UAH
2.1617967
1 TCOM Global(TCOM) σε TZS
T.Sh.126.7891954
1 TCOM Global(TCOM) σε VES
Bs11.43233
1 TCOM Global(TCOM) σε CLP
$48.6262
1 TCOM Global(TCOM) σε PKR
Rs14.608552
1 TCOM Global(TCOM) σε KZT
27.3124054
1 TCOM Global(TCOM) σε THB
฿1.6667406
1 TCOM Global(TCOM) σε TWD
NT$1.5927667
1 TCOM Global(TCOM) σε AED
د.إ0.1898491
1 TCOM Global(TCOM) σε CHF
Fr0.041384
1 TCOM Global(TCOM) σε HKD
HK$0.4019421
1 TCOM Global(TCOM) σε AMD
֏19.7287874
1 TCOM Global(TCOM) σε MAD
.د.م0.4774679
1 TCOM Global(TCOM) σε MXN
$0.9601088
1 TCOM Global(TCOM) σε SAR
ريال0.1939875
1 TCOM Global(TCOM) σε ETB
Br7.9472799
1 TCOM Global(TCOM) σε KES
KSh6.6648932
1 TCOM Global(TCOM) σε JOD
د.أ0.03667657
1 TCOM Global(TCOM) σε PLN
0.1903664
1 TCOM Global(TCOM) σε RON
лв0.2281293
1 TCOM Global(TCOM) σε SEK
kr0.4909177
1 TCOM Global(TCOM) σε BGN
лв0.0874237
1 TCOM Global(TCOM) σε HUF
Ft17.2892006
1 TCOM Global(TCOM) σε CZK
1.0909857
1 TCOM Global(TCOM) σε KWD
د.ك0.01577765
1 TCOM Global(TCOM) σε ILS
0.1681225
1 TCOM Global(TCOM) σε BOB
Bs0.3564197
1 TCOM Global(TCOM) σε AZN
0.087941
1 TCOM Global(TCOM) σε TJS
SM0.4748814
1 TCOM Global(TCOM) σε GEL
0.1401883
1 TCOM Global(TCOM) σε AOA
Kz47.4152007
1 TCOM Global(TCOM) σε BHD
.د.ب0.01939875
1 TCOM Global(TCOM) σε BMD
$0.05173
1 TCOM Global(TCOM) σε DKK
kr0.3346931
1 TCOM Global(TCOM) σε HNL
L1.3563606
1 TCOM Global(TCOM) σε MUR
2.3661302
1 TCOM Global(TCOM) σε NAD
$0.8944117
1 TCOM Global(TCOM) σε NOK
kr0.5235076
1 TCOM Global(TCOM) σε NZD
$0.0900102
1 TCOM Global(TCOM) σε PAB
B/.0.05173
1 TCOM Global(TCOM) σε PGK
K0.217266
1 TCOM Global(TCOM) σε QAR
ر.ق0.1877799
1 TCOM Global(TCOM) σε RSD
дин.5.2278338
1 TCOM Global(TCOM) σε UZS
soʻm615.8332348
1 TCOM Global(TCOM) σε ALL
L4.3189377
1 TCOM Global(TCOM) σε ANG
ƒ0.0925967
1 TCOM Global(TCOM) σε AWG
ƒ0.0925967
1 TCOM Global(TCOM) σε BBD
$0.10346
1 TCOM Global(TCOM) σε BAM
KM0.0869064
1 TCOM Global(TCOM) σε BIF
Fr151.20679
1 TCOM Global(TCOM) σε BND
$0.0667317
1 TCOM Global(TCOM) σε BSD
$0.05173
1 TCOM Global(TCOM) σε JMD
$8.2793865
1 TCOM Global(TCOM) σε KHR
206.92
1 TCOM Global(TCOM) σε KMF
Fr22.03698
1 TCOM Global(TCOM) σε LAK
1,124.5651949
1 TCOM Global(TCOM) σε LKR
රු15.7041934
1 TCOM Global(TCOM) σε MDL
L0.8778581
1 TCOM Global(TCOM) σε MGA
Ar231.972839
1 TCOM Global(TCOM) σε MOP
P0.4128054
1 TCOM Global(TCOM) σε MVR
0.791469
1 TCOM Global(TCOM) σε MWK
MK89.498073
1 TCOM Global(TCOM) σε MZN
MT3.305547
1 TCOM Global(TCOM) σε NPR
रु7.3166912
1 TCOM Global(TCOM) σε PYG
364.28266
1 TCOM Global(TCOM) σε RWF
Fr74.95677
1 TCOM Global(TCOM) σε SBD
$0.4257379
1 TCOM Global(TCOM) σε SCR
0.7573272
1 TCOM Global(TCOM) σε SRD
$1.991605
1 TCOM Global(TCOM) σε SVC
$0.4510856
1 TCOM Global(TCOM) σε SZL
L0.8944117
1 TCOM Global(TCOM) σε TMT
m0.181055
1 TCOM Global(TCOM) σε TND
د.ت0.15229312
1 TCOM Global(TCOM) σε TTD
$0.3491775
1 TCOM Global(TCOM) σε UGX
Sh179.60656
1 TCOM Global(TCOM) σε XAF
Fr29.22745
1 TCOM Global(TCOM) σε XCD
$0.139671
1 TCOM Global(TCOM) σε XOF
Fr29.22745
1 TCOM Global(TCOM) σε XPF
Fr5.27646
1 TCOM Global(TCOM) σε BWP
P0.6926647
1 TCOM Global(TCOM) σε BZD
$0.10346
1 TCOM Global(TCOM) σε CVE
$4.9169365
1 TCOM Global(TCOM) σε DJF
Fr9.15621
1 TCOM Global(TCOM) σε DOP
$3.3138238
1 TCOM Global(TCOM) σε DZD
د.ج6.7233481
1 TCOM Global(TCOM) σε FJD
$0.1184617
1 TCOM Global(TCOM) σε GNF
Fr445.9126
1 TCOM Global(TCOM) σε GTQ
Q0.3952172
1 TCOM Global(TCOM) σε GYD
$10.7924299
1 TCOM Global(TCOM) σε ISK
kr6.41452

TCOM Global Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του TCOM Global, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος TCOM Global
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με TCOM Global

Πόσο αξίζει το TCOM Global (TCOM) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TCOM στο USD είναι 0.05173 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TCOM σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TCOM σε USD είναι $ 0.05173. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του TCOM Global;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TCOM είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TCOM;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TCOM είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TCOM;
Το TCOM πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TCOM;
Το TCOM είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TCOM;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TCOM είναι $ 110.00K USD.
Θα ανέβει το TCOM υψηλότερα φέτος;
Το TCOM μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TCOM πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:55 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

