Πληροφορίες Taraxa Coin (TARA) Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.taraxa.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.taraxa.io/ Block Explorer: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Αγοράστε TARA τώρα!

Taraxa Coin (TARA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Taraxa Coin (TARA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Συνολική προμήθεια: $ 10.82B $ 10.82B $ 10.82B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 28.58M $ 28.58M $ 28.58M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0023814 $ 0.0023814 $ 0.0023814 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Taraxa Coin (TARA)

Tokenomics Taraxa Coin (TARA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Taraxa Coin (TARA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TARA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TARA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TARA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TARA token!

Πώς να Αγοράσετε TARA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Taraxa Coin (TARA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς TARA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε TARA στη MEXC τώρα!

Taraxa Coin (TARA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TARA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών TARA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής TARA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TARA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TARA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TARA Token τώρα!

