Η σημερινή ζωντανή τιμή SP500 xStock είναι 675.05 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPYX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPYX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SPYX

Πληροφορίες Τιμής SPYX

Τι είναι το SPYX

Επίσημος Ιστότοπος SPYX

Tokenomics SPYX

Προβλέψεις Τιμών SPYX

Ιστορικό SPYX

Οδηγός Αγοράς SPYX

Μετατροπέας νομίσματος SPYX-σε-Fiat

Spot SPYX

SP500 xStock Λογότ.

Τιμή SP500 xStock(SPYX)

Live Τιμή 1 SPYX σε USD

SP500 xStock (SPYX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 675.05. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPYX μεταξύ ενός χαμηλού $ 651.43 και ενός υψηλού $ 705.68, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPYX είναι $ 692.479563624506, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 594.884270877716.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPYX έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -0.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SP500 xStock (SPYX) Πληροφορίες αγοράς

No.931

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SP500 xStock είναι $ 16.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.80K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPYX είναι 24.15K, με συνολική προσφορά 24149.14421269. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.30M

SP500 xStock (SPYX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών SP500 xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -6.1305-0.89%
30 ημέρες$ -2.56-0.38%
60 Ημέρες$ +42.24+6.67%
90 Ημέρες$ +50.62+8.10%
SP500 xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SPYX κατέγραψε μια αλλαγή $ -6.1305 (-0.89%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

SP500 xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -2.56 (-0.38%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

SP500 xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SPYX άλλαξε κατά $ +42.24 (+6.67%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

SP500 xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +50.62 (+8.10%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του SP500 xStock (SPYX);

Ελέγξτε τώρα τη SP500 xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των SP500 xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSPYX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSP500 xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας SP500 xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

SP500 xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SP500 xStock (SPYX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SP500 xStock (SPYX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SP500 xStock.

Ελέγξτε την SP500 xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

SP500 xStock (SPYX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SP500 xStock (SPYX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPYX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε SP500 xStock (SPYX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε SP500 xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα SP500 xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SP500 xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του SP500 xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος SP500 xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με SP500 xStock

Πόσο αξίζει το SP500 xStock (SPYX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPYX στο USD είναι 675.05 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPYX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPYX σε USD είναι $ 675.05. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SP500 xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPYX είναι $ 16.30M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPYX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPYX είναι 24.15K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPYX;
Το SPYX πέτυχε τιμή ATH ύψους 692.479563624506 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPYX;
Το SPYX είχε τιμή ATL ύψους 594.884270877716 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPYX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPYX είναι $ 56.80K USD.
Θα ανέβει το SPYX υψηλότερα φέτος;
Το SPYX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPYX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:41:55 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

