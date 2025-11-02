ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Spheron Network είναι 0.0156 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Spheron Network είναι 0.0156 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SPON

Πληροφορίες Τιμής SPON

Τι είναι το SPON

Επίσημος Ιστότοπος SPON

Tokenomics SPON

Προβλέψεις Τιμών SPON

Ιστορικό SPON

Οδηγός Αγοράς SPON

Μετατροπέας νομίσματος SPON-σε-Fiat

Spot SPON

SPON Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Spheron Network Λογότ.

Τιμή Spheron Network(SPON)

Live Τιμή 1 SPON σε USD

$0.01556
$0.01556$0.01556
+0.51%1D
USD
Spheron Network (SPON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:41:33 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01526
$ 0.01526$ 0.01526
Κατώτ. 24H
$ 0.01568
$ 0.01568$ 0.01568
Υψηλ. 24H

$ 0.01526
$ 0.01526$ 0.01526

$ 0.01568
$ 0.01568$ 0.01568

--
----

--
----

+1.56%

+0.51%

-2.87%

-2.87%

Spheron Network (SPON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0156. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01526 και ενός υψηλού $ 0.01568, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPON είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPON έχει αλλάξει κατά +1.56% την τελευταία ώρα, +0.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Spheron Network (SPON) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 112.40K
$ 112.40K$ 112.40K

$ 15.60M
$ 15.60M$ 15.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Spheron Network είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 112.40K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPON είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.60M

Spheron Network (SPON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Spheron Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000079+0.51%
30 ημέρες$ -0.02269-59.26%
60 Ημέρες$ -0.06098-79.63%
90 Ημέρες$ -0.0143-47.83%
Spheron Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SPON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000079 (+0.51%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Spheron Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.02269 (-59.26%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Spheron Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SPON άλλαξε κατά $ -0.06098 (-79.63%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Spheron Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0143 (-47.83%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Spheron Network (SPON);

Ελέγξτε τώρα τη Spheron Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Spheron Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSPON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSpheron Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Spheron Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Spheron Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Spheron Network (SPON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Spheron Network (SPON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Spheron Network.

Ελέγξτε την Spheron Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

Spheron Network (SPON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Spheron Network (SPON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Spheron Network (SPON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Spheron Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Spheron Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SPON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Spheron Network(SPON) σε VND
410.514
1 Spheron Network(SPON) σε AUD
A$0.023712
1 Spheron Network(SPON) σε GBP
0.011856
1 Spheron Network(SPON) σε EUR
0.013416
1 Spheron Network(SPON) σε USD
$0.0156
1 Spheron Network(SPON) σε MYR
RM0.065364
1 Spheron Network(SPON) σε TRY
0.6552
1 Spheron Network(SPON) σε JPY
¥2.3868
1 Spheron Network(SPON) σε ARS
ARS$22.381632
1 Spheron Network(SPON) σε RUB
1.254084
1 Spheron Network(SPON) σε INR
1.384812
1 Spheron Network(SPON) σε IDR
Rp259.999896
1 Spheron Network(SPON) σε PHP
0.915564
1 Spheron Network(SPON) σε EGP
￡E.0.7332
1 Spheron Network(SPON) σε BRL
R$0.083772
1 Spheron Network(SPON) σε CAD
C$0.02184
1 Spheron Network(SPON) σε BDT
1.901016
1 Spheron Network(SPON) σε NGN
22.543248
1 Spheron Network(SPON) σε COP
$59.99994
1 Spheron Network(SPON) σε ZAR
R.0.270972
1 Spheron Network(SPON) σε UAH
0.651924
1 Spheron Network(SPON) σε TZS
T.Sh.38.235288
1 Spheron Network(SPON) σε VES
Bs3.4476
1 Spheron Network(SPON) σε CLP
$14.664
1 Spheron Network(SPON) σε PKR
Rs4.40544
1 Spheron Network(SPON) σε KZT
8.236488
1 Spheron Network(SPON) σε THB
฿0.502632
1 Spheron Network(SPON) σε TWD
NT$0.480324
1 Spheron Network(SPON) σε AED
د.إ0.057252
1 Spheron Network(SPON) σε CHF
Fr0.01248
1 Spheron Network(SPON) σε HKD
HK$0.121212
1 Spheron Network(SPON) σε AMD
֏5.949528
1 Spheron Network(SPON) σε MAD
.د.م0.143988
1 Spheron Network(SPON) σε MXN
$0.289536
1 Spheron Network(SPON) σε SAR
ريال0.0585
1 Spheron Network(SPON) σε ETB
Br2.396628
1 Spheron Network(SPON) σε KES
KSh2.009904
1 Spheron Network(SPON) σε JOD
د.أ0.0110604
1 Spheron Network(SPON) σε PLN
0.057408
1 Spheron Network(SPON) σε RON
лв0.068796
1 Spheron Network(SPON) σε SEK
kr0.148044
1 Spheron Network(SPON) σε BGN
лв0.026364
1 Spheron Network(SPON) σε HUF
Ft5.213832
1 Spheron Network(SPON) σε CZK
0.329004
1 Spheron Network(SPON) σε KWD
د.ك0.004758
1 Spheron Network(SPON) σε ILS
0.0507
1 Spheron Network(SPON) σε BOB
Bs0.107484
1 Spheron Network(SPON) σε AZN
0.02652
1 Spheron Network(SPON) σε TJS
SM0.143208
1 Spheron Network(SPON) σε GEL
0.042276
1 Spheron Network(SPON) σε AOA
Kz14.298804
1 Spheron Network(SPON) σε BHD
.د.ب0.00585
1 Spheron Network(SPON) σε BMD
$0.0156
1 Spheron Network(SPON) σε DKK
kr0.100932
1 Spheron Network(SPON) σε HNL
L0.409032
1 Spheron Network(SPON) σε MUR
0.713544
1 Spheron Network(SPON) σε NAD
$0.269724
1 Spheron Network(SPON) σε NOK
kr0.157872
1 Spheron Network(SPON) σε NZD
$0.027144
1 Spheron Network(SPON) σε PAB
B/.0.0156
1 Spheron Network(SPON) σε PGK
K0.06552
1 Spheron Network(SPON) σε QAR
ر.ق0.056628
1 Spheron Network(SPON) σε RSD
дин.1.576536
1 Spheron Network(SPON) σε UZS
soʻm185.714256
1 Spheron Network(SPON) σε ALL
L1.302444
1 Spheron Network(SPON) σε ANG
ƒ0.027924
1 Spheron Network(SPON) σε AWG
ƒ0.027924
1 Spheron Network(SPON) σε BBD
$0.0312
1 Spheron Network(SPON) σε BAM
KM0.026208
1 Spheron Network(SPON) σε BIF
Fr45.5988
1 Spheron Network(SPON) σε BND
$0.020124
1 Spheron Network(SPON) σε BSD
$0.0156
1 Spheron Network(SPON) σε JMD
$2.49678
1 Spheron Network(SPON) σε KHR
62.4
1 Spheron Network(SPON) σε KMF
Fr6.6456
1 Spheron Network(SPON) σε LAK
339.130428
1 Spheron Network(SPON) σε LKR
රු4.735848
1 Spheron Network(SPON) σε MDL
L0.264732
1 Spheron Network(SPON) σε MGA
Ar69.95508
1 Spheron Network(SPON) σε MOP
P0.124488
1 Spheron Network(SPON) σε MVR
0.23868
1 Spheron Network(SPON) σε MWK
MK26.98956
1 Spheron Network(SPON) σε MZN
MT0.99684
1 Spheron Network(SPON) σε NPR
रु2.206464
1 Spheron Network(SPON) σε PYG
109.8552
1 Spheron Network(SPON) σε RWF
Fr22.6044
1 Spheron Network(SPON) σε SBD
$0.128388
1 Spheron Network(SPON) σε SCR
0.228384
1 Spheron Network(SPON) σε SRD
$0.6006
1 Spheron Network(SPON) σε SVC
$0.136032
1 Spheron Network(SPON) σε SZL
L0.269724
1 Spheron Network(SPON) σε TMT
m0.0546
1 Spheron Network(SPON) σε TND
د.ت0.0459264
1 Spheron Network(SPON) σε TTD
$0.1053
1 Spheron Network(SPON) σε UGX
Sh54.1632
1 Spheron Network(SPON) σε XAF
Fr8.814
1 Spheron Network(SPON) σε XCD
$0.04212
1 Spheron Network(SPON) σε XOF
Fr8.814
1 Spheron Network(SPON) σε XPF
Fr1.5912
1 Spheron Network(SPON) σε BWP
P0.208884
1 Spheron Network(SPON) σε BZD
$0.0312
1 Spheron Network(SPON) σε CVE
$1.48278
1 Spheron Network(SPON) σε DJF
Fr2.7612
1 Spheron Network(SPON) σε DOP
$0.999336
1 Spheron Network(SPON) σε DZD
د.ج2.027532
1 Spheron Network(SPON) σε FJD
$0.035724
1 Spheron Network(SPON) σε GNF
Fr134.472
1 Spheron Network(SPON) σε GTQ
Q0.119184
1 Spheron Network(SPON) σε GYD
$3.254628
1 Spheron Network(SPON) σε ISK
kr1.9344

Spheron Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Spheron Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Spheron Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Spheron Network

Πόσο αξίζει το Spheron Network (SPON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPON στο USD είναι 0.0156 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPON σε USD είναι $ 0.0156. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Spheron Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPON είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPON είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPON;
Το SPON πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPON;
Το SPON είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPON είναι $ 112.40K USD.
Θα ανέβει το SPON υψηλότερα φέτος;
Το SPON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:41:33 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής SPON-σε-USD

Ποσό

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0.0156 USD

Συναλλαγή SPON

SPON/USDT
$0.01556
$0.01556$0.01556
+0.32%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,938.31
$110,938.31$110,938.31

+0.58%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,893.34
$3,893.34$3,893.34

-0.05%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02929
$0.02929$0.02929

-2.52%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.14
$186.14$186.14

-0.15%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,938.31
$110,938.31$110,938.31

+0.58%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,893.34
$3,893.34$3,893.34

-0.05%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.49
$90.49$90.49

+27.61%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.14
$186.14$186.14

-0.15%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5257
$2.5257$2.5257

+0.99%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7999
$0.7999$0.7999

+1,499.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05767
$0.05767$0.05767

+188.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08147
$0.08147$0.08147

-3.41%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7999
$0.7999$0.7999

+1,499.80%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044194
$0.0044194$0.0044194

+116.66%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.489622
$2.489622$2.489622

+73.46%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009538
$0.0009538$0.0009538

+64.67%