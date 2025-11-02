ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Sunrise Layer είναι 0.008693 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RISE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RISE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Sunrise Layer είναι 0.008693 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RISE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RISE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RISE

Πληροφορίες Τιμής RISE

Τι είναι το RISE

Whitepaper RISE

Επίσημος Ιστότοπος RISE

Tokenomics RISE

Προβλέψεις Τιμών RISE

Ιστορικό RISE

Οδηγός Αγοράς RISE

Μετατροπέας νομίσματος RISE-σε-Fiat

Spot RISE

RISE Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Sunrise Layer Λογότ.

Τιμή Sunrise Layer(RISE)

Live Τιμή 1 RISE σε USD

$0.008691
$0.008691$0.008691
-1.41%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:20 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.008637
$ 0.008637$ 0.008637
Κατώτ. 24H
$ 0.008947
$ 0.008947$ 0.008947
Υψηλ. 24H

$ 0.008637
$ 0.008637$ 0.008637

$ 0.008947
$ 0.008947$ 0.008947

--
----

--
----

+0.20%

-1.41%

-5.05%

-5.05%

Sunrise Layer (RISE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.008693. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RISE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.008637 και ενός υψηλού $ 0.008947, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RISE είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RISE έχει αλλάξει κατά +0.20% την τελευταία ώρα, -1.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sunrise Layer (RISE) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 107.71K
$ 107.71K$ 107.71K

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sunrise Layer είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 107.71K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RISE είναι --, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.35M

Sunrise Layer (RISE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Sunrise Layer για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0001243-1.41%
30 ημέρες$ -0.001644-15.91%
60 Ημέρες$ -0.003936-31.17%
90 Ημέρες$ -0.031307-78.27%
Sunrise Layer Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το RISE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0001243 (-1.41%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Sunrise Layer Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.001644 (-15.91%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Sunrise Layer Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το RISE άλλαξε κατά $ -0.003936 (-31.17%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Sunrise Layer Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.031307 (-78.27%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Sunrise Layer (RISE);

Ελέγξτε τώρα τη Sunrise Layer σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Sunrise Layer (RISE)

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Sunrise Layerεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεRISE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSunrise Layer ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Sunrise Layer ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Sunrise Layer Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Sunrise Layer (RISE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Sunrise Layer (RISE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Sunrise Layer.

Ελέγξτε την Sunrise Layer πρόβλεψη τιμής τώρα!

Sunrise Layer (RISE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Sunrise Layer (RISE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RISE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Sunrise Layer (RISE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Sunrise Layer? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Sunrise Layer στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

RISE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Sunrise Layer(RISE) σε VND
228.756295
1 Sunrise Layer(RISE) σε AUD
A$0.01321336
1 Sunrise Layer(RISE) σε GBP
0.00660668
1 Sunrise Layer(RISE) σε EUR
0.00747598
1 Sunrise Layer(RISE) σε USD
$0.008693
1 Sunrise Layer(RISE) σε MYR
RM0.03642367
1 Sunrise Layer(RISE) σε TRY
0.365106
1 Sunrise Layer(RISE) σε JPY
¥1.330029
1 Sunrise Layer(RISE) σε ARS
ARS$12.47202096
1 Sunrise Layer(RISE) σε RUB
0.69883027
1 Sunrise Layer(RISE) σε INR
0.77167761
1 Sunrise Layer(RISE) σε IDR
Rp144.88327538
1 Sunrise Layer(RISE) σε PHP
0.51019217
1 Sunrise Layer(RISE) σε EGP
￡E.0.408571
1 Sunrise Layer(RISE) σε BRL
R$0.04668141
1 Sunrise Layer(RISE) σε CAD
C$0.0121702
1 Sunrise Layer(RISE) σε BDT
1.05932898
1 Sunrise Layer(RISE) σε NGN
12.56208044
1 Sunrise Layer(RISE) σε COP
$33.43458195
1 Sunrise Layer(RISE) σε ZAR
R.0.15099741
1 Sunrise Layer(RISE) σε UAH
0.36328047
1 Sunrise Layer(RISE) σε TZS
T.Sh.21.30636914
1 Sunrise Layer(RISE) σε VES
Bs1.921153
1 Sunrise Layer(RISE) σε CLP
$8.17142
1 Sunrise Layer(RISE) σε PKR
Rs2.4549032
1 Sunrise Layer(RISE) σε KZT
4.58973014
1 Sunrise Layer(RISE) σε THB
฿0.28008846
1 Sunrise Layer(RISE) σε TWD
NT$0.26765747
1 Sunrise Layer(RISE) σε AED
د.إ0.03190331
1 Sunrise Layer(RISE) σε CHF
Fr0.0069544
1 Sunrise Layer(RISE) σε HKD
HK$0.06754461
1 Sunrise Layer(RISE) σε AMD
֏3.31533634
1 Sunrise Layer(RISE) σε MAD
.د.م0.08023639
1 Sunrise Layer(RISE) σε MXN
$0.16134208
1 Sunrise Layer(RISE) σε SAR
ريال0.03259875
1 Sunrise Layer(RISE) σε ETB
Br1.33550559
1 Sunrise Layer(RISE) σε KES
KSh1.12000612
1 Sunrise Layer(RISE) σε JOD
د.أ0.006163337
1 Sunrise Layer(RISE) σε PLN
0.03199024
1 Sunrise Layer(RISE) σε RON
лв0.03833613
1 Sunrise Layer(RISE) σε SEK
kr0.08249657
1 Sunrise Layer(RISE) σε BGN
лв0.01469117
1 Sunrise Layer(RISE) σε HUF
Ft2.90537446
1 Sunrise Layer(RISE) σε CZK
0.18333537
1 Sunrise Layer(RISE) σε KWD
د.ك0.002651365
1 Sunrise Layer(RISE) σε ILS
0.02825225
1 Sunrise Layer(RISE) σε BOB
Bs0.05989477
1 Sunrise Layer(RISE) σε AZN
0.0147781
1 Sunrise Layer(RISE) σε TJS
SM0.07980174
1 Sunrise Layer(RISE) σε GEL
0.02355803
1 Sunrise Layer(RISE) σε AOA
Kz7.96791687
1 Sunrise Layer(RISE) σε BHD
.د.ب0.003259875
1 Sunrise Layer(RISE) σε BMD
$0.008693
1 Sunrise Layer(RISE) σε DKK
kr0.05624371
1 Sunrise Layer(RISE) σε HNL
L0.22793046
1 Sunrise Layer(RISE) σε MUR
0.39761782
1 Sunrise Layer(RISE) σε NAD
$0.15030197
1 Sunrise Layer(RISE) σε NOK
kr0.08797316
1 Sunrise Layer(RISE) σε NZD
$0.01512582
1 Sunrise Layer(RISE) σε PAB
B/.0.008693
1 Sunrise Layer(RISE) σε PGK
K0.0365106
1 Sunrise Layer(RISE) σε QAR
ر.ق0.03155559
1 Sunrise Layer(RISE) σε RSD
дин.0.87851458
1 Sunrise Layer(RISE) σε UZS
soʻm103.48807868
1 Sunrise Layer(RISE) σε ALL
L0.72577857
1 Sunrise Layer(RISE) σε ANG
ƒ0.01556047
1 Sunrise Layer(RISE) σε AWG
ƒ0.01556047
1 Sunrise Layer(RISE) σε BBD
$0.017386
1 Sunrise Layer(RISE) σε BAM
KM0.01460424
1 Sunrise Layer(RISE) σε BIF
Fr25.409639
1 Sunrise Layer(RISE) σε BND
$0.01121397
1 Sunrise Layer(RISE) σε BSD
$0.008693
1 Sunrise Layer(RISE) σε JMD
$1.39131465
1 Sunrise Layer(RISE) σε KHR
34.772
1 Sunrise Layer(RISE) σε KMF
Fr3.703218
1 Sunrise Layer(RISE) σε LAK
188.97825709
1 Sunrise Layer(RISE) σε LKR
රු2.63902094
1 Sunrise Layer(RISE) σε MDL
L0.14752021
1 Sunrise Layer(RISE) σε MGA
Ar38.9820199
1 Sunrise Layer(RISE) σε MOP
P0.06937014
1 Sunrise Layer(RISE) σε MVR
0.1330029
1 Sunrise Layer(RISE) σε MWK
MK15.0397593
1 Sunrise Layer(RISE) σε MZN
MT0.5554827
1 Sunrise Layer(RISE) σε NPR
रु1.22953792
1 Sunrise Layer(RISE) σε PYG
61.216106
1 Sunrise Layer(RISE) σε RWF
Fr12.596157
1 Sunrise Layer(RISE) σε SBD
$0.07154339
1 Sunrise Layer(RISE) σε SCR
0.12726552
1 Sunrise Layer(RISE) σε SRD
$0.3346805
1 Sunrise Layer(RISE) σε SVC
$0.07580296
1 Sunrise Layer(RISE) σε SZL
L0.15030197
1 Sunrise Layer(RISE) σε TMT
m0.0304255
1 Sunrise Layer(RISE) σε TND
د.ت0.025592192
1 Sunrise Layer(RISE) σε TTD
$0.05867775
1 Sunrise Layer(RISE) σε UGX
Sh30.182096
1 Sunrise Layer(RISE) σε XAF
Fr4.911545
1 Sunrise Layer(RISE) σε XCD
$0.0234711
1 Sunrise Layer(RISE) σε XOF
Fr4.911545
1 Sunrise Layer(RISE) σε XPF
Fr0.886686
1 Sunrise Layer(RISE) σε BWP
P0.11639927
1 Sunrise Layer(RISE) σε BZD
$0.017386
1 Sunrise Layer(RISE) σε CVE
$0.82626965
1 Sunrise Layer(RISE) σε DJF
Fr1.538661
1 Sunrise Layer(RISE) σε DOP
$0.55687358
1 Sunrise Layer(RISE) σε DZD
د.ج1.12982921
1 Sunrise Layer(RISE) σε FJD
$0.01990697
1 Sunrise Layer(RISE) σε GNF
Fr74.93366
1 Sunrise Layer(RISE) σε GTQ
Q0.06641452
1 Sunrise Layer(RISE) σε GYD
$1.81362059
1 Sunrise Layer(RISE) σε ISK
kr1.077932

Sunrise Layer Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Sunrise Layer, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Sunrise Layer
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Sunrise Layer

Πόσο αξίζει το Sunrise Layer (RISE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RISE στο USD είναι 0.008693 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RISE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RISE σε USD είναι $ 0.008693. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Sunrise Layer;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RISE είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RISE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RISE είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RISE;
Το RISE πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RISE;
Το RISE είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RISE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RISE είναι $ 107.71K USD.
Θα ανέβει το RISE υψηλότερα φέτος;
Το RISE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RISE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:20 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής RISE-σε-USD

Ποσό

RISE
RISE
USD
USD

1 RISE = 0.008693 USD

Συναλλαγή RISE

RISE/USDT
$0.008691
$0.008691$0.008691
-1.39%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,783.47
$110,783.47$110,783.47

+0.44%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,886.89
$3,886.89$3,886.89

-0.22%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03006
$0.03006$0.03006

+0.03%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,783.47
$110,783.47$110,783.47

+0.44%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,886.89
$3,886.89$3,886.89

-0.22%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.73
$90.73$90.73

+27.95%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5199
$2.5199$2.5199

+0.75%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8760
$0.8760$0.8760

+1,652.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05751
$0.05751$0.05751

+187.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08100
$0.08100$0.08100

-3.97%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8760
$0.8760$0.8760

+1,652.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044222
$0.0044222$0.0044222

+116.80%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.473382
$2.473382$2.473382

+72.32%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009093
$0.0009093$0.0009093

+56.99%