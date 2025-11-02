ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Hyperion είναι 0.4207 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RION σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RION εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Hyperion είναι 0.4207 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RION σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RION εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RION

Πληροφορίες Τιμής RION

Τι είναι το RION

Whitepaper RION

Επίσημος Ιστότοπος RION

Tokenomics RION

Προβλέψεις Τιμών RION

Ιστορικό RION

Οδηγός Αγοράς RION

Μετατροπέας νομίσματος RION-σε-Fiat

Spot RION

RION Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Hyperion Λογότ.

Τιμή Hyperion(RION)

Live Τιμή 1 RION σε USD

$0.4208
$0.4208$0.4208
-0.11%1D
USD
Hyperion (RION) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:06 (UTC+8)

Hyperion (RION) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.4149
$ 0.4149$ 0.4149
Κατώτ. 24H
$ 0.4299
$ 0.4299$ 0.4299
Υψηλ. 24H

$ 0.4149
$ 0.4149$ 0.4149

$ 0.4299
$ 0.4299$ 0.4299

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725$ 1.2065187860831725

$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481

+0.04%

-0.11%

-0.10%

-0.10%

Hyperion (RION) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.4207. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RION μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.4149 και ενός υψηλού $ 0.4299, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RION είναι $ 1.2065187860831725, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02813140542022481.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RION έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, -0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyperion (RION) Πληροφορίες αγοράς

No.1232

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

$ 62.30K
$ 62.30K$ 62.30K

$ 42.07M
$ 42.07M$ 42.07M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyperion είναι $ 7.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 62.30K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RION είναι 19.00M, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 42.07M

Hyperion (RION) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Hyperion για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000463-0.11%
30 ημέρες$ -0.0323-7.14%
60 Ημέρες$ -0.0205-4.65%
90 Ημέρες$ -0.1918-31.32%
Hyperion Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το RION κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000463 (-0.11%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Hyperion Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0323 (-7.14%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Hyperion Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το RION άλλαξε κατά $ -0.0205 (-4.65%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Hyperion Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.1918 (-31.32%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Hyperion (RION);

Ελέγξτε τώρα τη Hyperion σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Hyperionεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεRION τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοHyperion ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Hyperion ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Hyperion Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Hyperion (RION) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hyperion (RION) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hyperion.

Ελέγξτε την Hyperion πρόβλεψη τιμής τώρα!

Hyperion (RION) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Hyperion (RION) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RION token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Hyperion (RION)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Hyperion? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Hyperion στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

RION σε Τοπικά Νομίσματα

1 Hyperion(RION) σε VND
11,070.7205
1 Hyperion(RION) σε AUD
A$0.639464
1 Hyperion(RION) σε GBP
0.319732
1 Hyperion(RION) σε EUR
0.361802
1 Hyperion(RION) σε USD
$0.4207
1 Hyperion(RION) σε MYR
RM1.762733
1 Hyperion(RION) σε TRY
17.6694
1 Hyperion(RION) σε JPY
¥64.3671
1 Hyperion(RION) σε ARS
ARS$603.586704
1 Hyperion(RION) σε RUB
33.820073
1 Hyperion(RION) σε INR
37.345539
1 Hyperion(RION) σε IDR
Rp7,011.663862
1 Hyperion(RION) σε PHP
24.690883
1 Hyperion(RION) σε EGP
￡E.19.7729
1 Hyperion(RION) σε BRL
R$2.259159
1 Hyperion(RION) σε CAD
C$0.58898
1 Hyperion(RION) σε BDT
51.266502
1 Hyperion(RION) σε NGN
607.945156
1 Hyperion(RION) σε COP
$1,618.075305
1 Hyperion(RION) σε ZAR
R.7.307559
1 Hyperion(RION) σε UAH
17.581053
1 Hyperion(RION) σε TZS
T.Sh.1,031.127286
1 Hyperion(RION) σε VES
Bs92.9747
1 Hyperion(RION) σε CLP
$395.458
1 Hyperion(RION) σε PKR
Rs118.80568
1 Hyperion(RION) σε KZT
222.121186
1 Hyperion(RION) σε THB
฿13.554954
1 Hyperion(RION) σε TWD
NT$12.953353
1 Hyperion(RION) σε AED
د.إ1.543969
1 Hyperion(RION) σε CHF
Fr0.33656
1 Hyperion(RION) σε HKD
HK$3.268839
1 Hyperion(RION) σε AMD
֏160.446566
1 Hyperion(RION) σε MAD
.د.م3.883061
1 Hyperion(RION) σε MXN
$7.808192
1 Hyperion(RION) σε SAR
ريال1.577625
1 Hyperion(RION) σε ETB
Br64.632141
1 Hyperion(RION) σε KES
KSh54.202988
1 Hyperion(RION) σε JOD
د.أ0.2982763
1 Hyperion(RION) σε PLN
1.548176
1 Hyperion(RION) σε RON
лв1.855287
1 Hyperion(RION) σε SEK
kr3.992443
1 Hyperion(RION) σε BGN
лв0.710983
1 Hyperion(RION) σε HUF
Ft140.606354
1 Hyperion(RION) σε CZK
8.872563
1 Hyperion(RION) σε KWD
د.ك0.1283135
1 Hyperion(RION) σε ILS
1.367275
1 Hyperion(RION) σε BOB
Bs2.898623
1 Hyperion(RION) σε AZN
0.71519
1 Hyperion(RION) σε TJS
SM3.862026
1 Hyperion(RION) σε GEL
1.140097
1 Hyperion(RION) σε AOA
Kz385.609413
1 Hyperion(RION) σε BHD
.د.ب0.1577625
1 Hyperion(RION) σε BMD
$0.4207
1 Hyperion(RION) σε DKK
kr2.721929
1 Hyperion(RION) σε HNL
L11.030754
1 Hyperion(RION) σε MUR
19.242818
1 Hyperion(RION) σε NAD
$7.273903
1 Hyperion(RION) σε NOK
kr4.257484
1 Hyperion(RION) σε NZD
$0.732018
1 Hyperion(RION) σε PAB
B/.0.4207
1 Hyperion(RION) σε PGK
K1.76694
1 Hyperion(RION) σε QAR
ر.ق1.527141
1 Hyperion(RION) σε RSD
дин.42.515942
1 Hyperion(RION) σε UZS
soʻm5,008.332532
1 Hyperion(RION) σε ALL
L35.124243
1 Hyperion(RION) σε ANG
ƒ0.753053
1 Hyperion(RION) σε AWG
ƒ0.753053
1 Hyperion(RION) σε BBD
$0.8414
1 Hyperion(RION) σε BAM
KM0.706776
1 Hyperion(RION) σε BIF
Fr1,229.7061
1 Hyperion(RION) σε BND
$0.542703
1 Hyperion(RION) σε BSD
$0.4207
1 Hyperion(RION) σε JMD
$67.333035
1 Hyperion(RION) σε KHR
1,682.8
1 Hyperion(RION) σε KMF
Fr179.2182
1 Hyperion(RION) σε LAK
9,145.651991
1 Hyperion(RION) σε LKR
රු127.716106
1 Hyperion(RION) σε MDL
L7.139279
1 Hyperion(RION) σε MGA
Ar1,886.54501
1 Hyperion(RION) σε MOP
P3.357186
1 Hyperion(RION) σε MVR
6.43671
1 Hyperion(RION) σε MWK
MK727.85307
1 Hyperion(RION) σε MZN
MT26.88273
1 Hyperion(RION) σε NPR
रु59.503808
1 Hyperion(RION) σε PYG
2,962.5694
1 Hyperion(RION) σε RWF
Fr609.5943
1 Hyperion(RION) σε SBD
$3.462361
1 Hyperion(RION) σε SCR
6.159048
1 Hyperion(RION) σε SRD
$16.19695
1 Hyperion(RION) σε SVC
$3.668504
1 Hyperion(RION) σε SZL
L7.273903
1 Hyperion(RION) σε TMT
m1.47245
1 Hyperion(RION) σε TND
د.ت1.2385408
1 Hyperion(RION) σε TTD
$2.839725
1 Hyperion(RION) σε UGX
Sh1,460.6704
1 Hyperion(RION) σε XAF
Fr237.6955
1 Hyperion(RION) σε XCD
$1.13589
1 Hyperion(RION) σε XOF
Fr237.6955
1 Hyperion(RION) σε XPF
Fr42.9114
1 Hyperion(RION) σε BWP
P5.633173
1 Hyperion(RION) σε BZD
$0.8414
1 Hyperion(RION) σε CVE
$39.987535
1 Hyperion(RION) σε DJF
Fr74.4639
1 Hyperion(RION) σε DOP
$26.950042
1 Hyperion(RION) σε DZD
د.ج54.678379
1 Hyperion(RION) σε FJD
$0.963403
1 Hyperion(RION) σε GNF
Fr3,626.434
1 Hyperion(RION) σε GTQ
Q3.214148
1 Hyperion(RION) σε GYD
$87.770641
1 Hyperion(RION) σε ISK
kr52.1668

Hyperion Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Hyperion, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Hyperion
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Hyperion

Πόσο αξίζει το Hyperion (RION) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RION στο USD είναι 0.4207 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RION σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RION σε USD είναι $ 0.4207. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hyperion;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RION είναι $ 7.99M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RION;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RION είναι 19.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RION;
Το RION πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.2065187860831725 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RION;
Το RION είχε τιμή ATL ύψους 0.02813140542022481 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RION;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RION είναι $ 62.30K USD.
Θα ανέβει το RION υψηλότερα φέτος;
Το RION μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RION πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:06 (UTC+8)

Hyperion (RION) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής RION-σε-USD

Ποσό

RION
RION
USD
USD

1 RION = 0.4207 USD

Συναλλαγή RION

RION/USDT
$0.4208
$0.4208$0.4208
+0.04%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,783.48
$110,783.48$110,783.48

+0.44%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,885.88
$3,885.88$3,885.88

-0.24%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03006
$0.03006$0.03006

+0.03%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-0.41%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,783.48
$110,783.48$110,783.48

+0.44%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,885.88
$3,885.88$3,885.88

-0.24%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.73
$90.73$90.73

+27.95%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-0.41%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5206
$2.5206$2.5206

+0.78%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8760
$0.8760$0.8760

+1,652.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05751
$0.05751$0.05751

+187.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08112
$0.08112$0.08112

-3.82%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8760
$0.8760$0.8760

+1,652.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044222
$0.0044222$0.0044222

+116.80%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.518628
$2.518628$2.518628

+75.48%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009287
$0.0009287$0.0009287

+60.34%