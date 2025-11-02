ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή RICE AI είναι 0.03778 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RICE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RICE εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή RICE AI(RICE)

Live Τιμή 1 RICE σε USD

$0.03778
$0.03778$0.03778
-12.13%1D
USD
RICE AI (RICE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:35:52 (UTC+8)

RICE AI (RICE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03774
$ 0.03774$ 0.03774
Κατώτ. 24H
$ 0.04704
$ 0.04704$ 0.04704
Υψηλ. 24H

$ 0.03774
$ 0.03774$ 0.03774

$ 0.04704
$ 0.04704$ 0.04704

--
----

--
----

-3.50%

-12.13%

-22.81%

-22.81%

RICE AI (RICE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.03778. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RICE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03774 και ενός υψηλού $ 0.04704, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RICE είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RICE έχει αλλάξει κατά -3.50% την τελευταία ώρα, -12.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RICE AI (RICE) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 79.94K
$ 79.94K$ 79.94K

$ 37.78M
$ 37.78M$ 37.78M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RICE AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 79.94K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RICE είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 37.78M

RICE AI (RICE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών RICE AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0052153-12.13%
30 ημέρες$ -0.09103-70.67%
60 Ημέρες$ -0.08447-69.10%
90 Ημέρες$ +0.03278+655.60%
RICE AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το RICE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0052153 (-12.13%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

RICE AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.09103 (-70.67%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

RICE AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το RICE άλλαξε κατά $ -0.08447 (-69.10%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

RICE AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.03278 (+655.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του RICE AI (RICE);

Ελέγξτε τώρα τη RICE AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι RICE AI (RICE)

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των RICE AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεRICE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοRICE AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας RICE AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

RICE AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το RICE AI (RICE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία RICE AI (RICE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το RICE AI.

Ελέγξτε την RICE AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

RICE AI (RICE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του RICE AI (RICE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RICE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε RICE AI (RICE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε RICE AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα RICE AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

RICE σε Τοπικά Νομίσματα

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με RICE AI

Πόσο αξίζει το RICE AI (RICE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RICE στο USD είναι 0.03778 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RICE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RICE σε USD είναι $ 0.03778. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του RICE AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RICE είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RICE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RICE είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RICE;
Το RICE πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RICE;
Το RICE είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RICE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RICE είναι $ 79.94K USD.
Θα ανέβει το RICE υψηλότερα φέτος;
Το RICE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RICE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:35:52 (UTC+8)

RICE AI (RICE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

