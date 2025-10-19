Η σημερινή ζωντανή τιμή PUBLIC είναι 0.03159 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PUBLIC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PUBLIC εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή PUBLIC είναι 0.03159 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PUBLIC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PUBLIC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PUBLIC

Πληροφορίες Τιμής PUBLIC

Whitepaper PUBLIC

Επίσημος Ιστότοπος PUBLIC

Tokenomics PUBLIC

Προβλέψεις Τιμών PUBLIC

Ιστορικό PUBLIC

Οδηγός Αγοράς PUBLIC

Μετατροπέας νομίσματος PUBLIC-σε-Fiat

Spot PUBLIC

PUBLIC Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

PUBLIC Λογότ.

Τιμή PUBLIC(PUBLIC)

Live Τιμή 1 PUBLIC σε USD

$0.03155
$0.03155$0.03155
-1.43%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-19 05:10:50 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
Κατώτ. 24H
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
Υψηλ. 24H

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

-0.29%

-1.43%

-6.52%

-6.52%

PUBLIC (PUBLIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.03159. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUBLIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03141 και ενός υψηλού $ 0.03217, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUBLIC είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUBLIC έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -1.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PUBLIC (PUBLIC) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 61.29K
$ 61.29K$ 61.29K

$ 31.59M
$ 31.59M$ 31.59M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PUBLIC είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 61.29K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUBLIC είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.59M

PUBLIC (PUBLIC) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PUBLIC για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0004577-1.43%
30 ημέρες$ -0.04074-56.33%
60 Ημέρες$ -0.02684-45.94%
90 Ημέρες$ +0.01159+57.95%
PUBLIC Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PUBLIC κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0004577 (-1.43%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PUBLIC Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.04074 (-56.33%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PUBLIC Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PUBLIC άλλαξε κατά $ -0.02684 (-45.94%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PUBLIC Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.01159 (+57.95%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PUBLIC (PUBLIC);

Ελέγξτε τώρα τη PUBLIC σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PUBLICεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPUBLIC τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPUBLIC ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PUBLIC ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PUBLIC Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PUBLIC (PUBLIC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PUBLIC (PUBLIC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PUBLIC.

Ελέγξτε την PUBLIC πρόβλεψη τιμής τώρα!

PUBLIC (PUBLIC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PUBLIC (PUBLIC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PUBLIC token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PUBLIC (PUBLIC)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PUBLIC? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PUBLIC στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PUBLIC σε Τοπικά Νομίσματα

1 PUBLIC(PUBLIC) σε VND
831.29085
1 PUBLIC(PUBLIC) σε AUD
A$0.0483327
1 PUBLIC(PUBLIC) σε GBP
0.0233766
1 PUBLIC(PUBLIC) σε EUR
0.0268515
1 PUBLIC(PUBLIC) σε USD
$0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MYR
RM0.1333098
1 PUBLIC(PUBLIC) σε TRY
1.3226733
1 PUBLIC(PUBLIC) σε JPY
¥4.7385
1 PUBLIC(PUBLIC) σε ARS
ARS$45.982404
1 PUBLIC(PUBLIC) σε RUB
2.5606854
1 PUBLIC(PUBLIC) σε INR
2.7805518
1 PUBLIC(PUBLIC) σε IDR
Rp526.4997894
1 PUBLIC(PUBLIC) σε PHP
1.8360108
1 PUBLIC(PUBLIC) σε EGP
￡E.1.5030522
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BRL
R$0.170586
1 PUBLIC(PUBLIC) σε CAD
C$0.044226
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BDT
3.8593503
1 PUBLIC(PUBLIC) σε NGN
46.4556222
1 PUBLIC(PUBLIC) σε COP
$121.96899
1 PUBLIC(PUBLIC) σε ZAR
R.0.5484024
1 PUBLIC(PUBLIC) σε UAH
1.3223574
1 PUBLIC(PUBLIC) σε TZS
T.Sh.77.8077495
1 PUBLIC(PUBLIC) σε VES
Bs6.34959
1 PUBLIC(PUBLIC) σε CLP
$30.20004
1 PUBLIC(PUBLIC) σε PKR
Rs8.9690328
1 PUBLIC(PUBLIC) σε KZT
17.0478594
1 PUBLIC(PUBLIC) σε THB
฿1.0310976
1 PUBLIC(PUBLIC) σε TWD
NT$0.9676017
1 PUBLIC(PUBLIC) σε AED
د.إ0.1159353
1 PUBLIC(PUBLIC) σε CHF
Fr0.0249561
1 PUBLIC(PUBLIC) σε HKD
HK$0.2454543
1 PUBLIC(PUBLIC) σε AMD
֏12.168468
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MAD
.د.م0.2896803
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MXN
$0.5803083
1 PUBLIC(PUBLIC) σε SAR
ريال0.1184625
1 PUBLIC(PUBLIC) σε ETB
Br4.684797
1 PUBLIC(PUBLIC) σε KES
KSh4.0924845
1 PUBLIC(PUBLIC) σε JOD
د.أ0.02239731
1 PUBLIC(PUBLIC) σε PLN
0.1149876
1 PUBLIC(PUBLIC) σε RON
лв0.1377324
1 PUBLIC(PUBLIC) σε SEK
kr0.2978937
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BGN
лв0.0527553
1 PUBLIC(PUBLIC) σε HUF
Ft10.5545349
1 PUBLIC(PUBLIC) σε CZK
0.6583356
1 PUBLIC(PUBLIC) σε KWD
د.ك0.00963495
1 PUBLIC(PUBLIC) σε ILS
0.104247
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BOB
Bs0.2189187
1 PUBLIC(PUBLIC) σε AZN
0.053703
1 PUBLIC(PUBLIC) σε TJS
SM0.2922075
1 PUBLIC(PUBLIC) σε GEL
0.085293
1 PUBLIC(PUBLIC) σε AOA
Kz28.9550781
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BHD
.د.ب0.01187784
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BMD
$0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) σε DKK
kr0.202176
1 PUBLIC(PUBLIC) σε HNL
L0.8320806
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MUR
1.4224977
1 PUBLIC(PUBLIC) σε NAD
$0.5525091
1 PUBLIC(PUBLIC) σε NOK
kr0.3177954
1 PUBLIC(PUBLIC) σε NZD
$0.0549666
1 PUBLIC(PUBLIC) σε PAB
B/.0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) σε PGK
K0.1348893
1 PUBLIC(PUBLIC) σε QAR
ر.ق0.1153035
1 PUBLIC(PUBLIC) σε RSD
дин.3.1741632
1 PUBLIC(PUBLIC) σε UZS
soʻm385.2438408
1 PUBLIC(PUBLIC) σε ALL
L2.6191269
1 PUBLIC(PUBLIC) σε ANG
ƒ0.0565461
1 PUBLIC(PUBLIC) σε AWG
ƒ0.056862
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BBD
$0.06318
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BAM
KM0.0527553
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BIF
Fr93.44322
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BND
$0.0407511
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BSD
$0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) σε JMD
$5.0926239
1 PUBLIC(PUBLIC) σε KHR
127.3787775
1 PUBLIC(PUBLIC) σε KMF
Fr13.33098
1 PUBLIC(PUBLIC) σε LAK
686.7391167
1 PUBLIC(PUBLIC) σε LKR
රු9.5929353
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MDL
L0.5341869
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MGA
Ar141.0266052
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MOP
P0.2533518
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MVR
0.483327
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MWK
MK54.9391167
1 PUBLIC(PUBLIC) σε MZN
MT2.0189169
1 PUBLIC(PUBLIC) σε NPR
रु4.4624034
1 PUBLIC(PUBLIC) σε PYG
225.61578
1 PUBLIC(PUBLIC) σε RWF
Fr45.96345
1 PUBLIC(PUBLIC) σε SBD
$0.2599857
1 PUBLIC(PUBLIC) σε SCR
0.4394169
1 PUBLIC(PUBLIC) σε SRD
$1.2449619
1 PUBLIC(PUBLIC) σε SVC
$0.2770443
1 PUBLIC(PUBLIC) σε SZL
L0.5521932
1 PUBLIC(PUBLIC) σε TMT
m0.110565
1 PUBLIC(PUBLIC) σε TND
د.ت0.09249552
1 PUBLIC(PUBLIC) σε TTD
$0.214812
1 PUBLIC(PUBLIC) σε UGX
Sh110.43864
1 PUBLIC(PUBLIC) σε XAF
Fr17.75358
1 PUBLIC(PUBLIC) σε XCD
$0.085293
1 PUBLIC(PUBLIC) σε XOF
Fr17.75358
1 PUBLIC(PUBLIC) σε XPF
Fr3.22218
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BWP
P0.4245696
1 PUBLIC(PUBLIC) σε BZD
$0.0634959
1 PUBLIC(PUBLIC) σε CVE
$2.988414
1 PUBLIC(PUBLIC) σε DJF
Fr5.62302
1 PUBLIC(PUBLIC) σε DOP
$2.0002788
1 PUBLIC(PUBLIC) σε DZD
د.ج4.0943799
1 PUBLIC(PUBLIC) σε FJD
$0.0717093
1 PUBLIC(PUBLIC) σε GNF
Fr274.67505
1 PUBLIC(PUBLIC) σε GTQ
Q0.2426112
1 PUBLIC(PUBLIC) σε GYD
$6.6278979
1 PUBLIC(PUBLIC) σε ISK
kr3.82239

PUBLIC Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PUBLIC, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος PUBLIC
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PUBLIC

Πόσο αξίζει το PUBLIC (PUBLIC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PUBLIC στο USD είναι 0.03159 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PUBLIC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PUBLIC σε USD είναι $ 0.03159. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PUBLIC;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PUBLIC είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PUBLIC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PUBLIC είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PUBLIC;
Το PUBLIC πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PUBLIC;
Το PUBLIC είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PUBLIC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PUBLIC είναι $ 61.29K USD.
Θα ανέβει το PUBLIC υψηλότερα φέτος;
Το PUBLIC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PUBLIC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-19 05:10:50 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-18 16:36:53Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Ενημερώσεις κλάδου
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Ενημερώσεις κλάδου
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Ενημερώσεις κλάδου
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Ενημερώσεις κλάδου
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής PUBLIC-σε-USD

Ποσό

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03159 USD

Συναλλαγή PUBLIC

PUBLIC/USDT
$0.03155
$0.03155$0.03155
-1.40%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures