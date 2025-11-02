ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Succinct είναι 0.679 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PROVE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PROVE εύκολα στη MEXC τώρα.

Succinct Λογότ.

Τιμή Succinct(PROVE)

Live Τιμή 1 PROVE σε USD

$0.679
$0.679$0.679
-2.35%1D
USD
Succinct (PROVE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:32:13 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.6653
$ 0.6653$ 0.6653
Κατώτ. 24H
$ 0.7022
$ 0.7022$ 0.7022
Υψηλ. 24H

$ 0.6653
$ 0.6653$ 0.6653

$ 0.7022
$ 0.7022$ 0.7022

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

+1.58%

-2.35%

-22.98%

-22.98%

Succinct (PROVE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.679. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PROVE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.6653 και ενός υψηλού $ 0.7022, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PROVE είναι $ 1.7260015460023572, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.4184223922367206.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PROVE έχει αλλάξει κατά +1.58% την τελευταία ώρα, -2.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Succinct (PROVE) Πληροφορίες αγοράς

No.270

$ 132.41M
$ 132.41M$ 132.41M

$ 293.90K
$ 293.90K$ 293.90K

$ 679.00M
$ 679.00M$ 679.00M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Succinct είναι $ 132.41M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 293.90K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PROVE είναι 195.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 679.00M

Succinct (PROVE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Succinct για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.016341-2.35%
30 ημέρες$ -0.065-8.74%
60 Ημέρες$ -0.2487-26.81%
90 Ημέρες$ +0.179+35.80%
Succinct Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PROVE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.016341 (-2.35%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Succinct Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.065 (-8.74%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Succinct Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PROVE άλλαξε κατά $ -0.2487 (-26.81%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Succinct Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.179 (+35.80%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Succinct (PROVE);

Ελέγξτε τώρα τη Succinct σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Succinctεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPROVE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSuccinct ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Succinct ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Succinct Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Succinct (PROVE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Succinct (PROVE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Succinct.

Ελέγξτε την Succinct πρόβλεψη τιμής τώρα!

Succinct (PROVE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Succinct (PROVE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PROVE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Succinct (PROVE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Succinct? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Succinct στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PROVE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Succinct(PROVE) σε VND
17,867.885
1 Succinct(PROVE) σε AUD
A$1.03208
1 Succinct(PROVE) σε GBP
0.51604
1 Succinct(PROVE) σε EUR
0.58394
1 Succinct(PROVE) σε USD
$0.679
1 Succinct(PROVE) σε MYR
RM2.84501
1 Succinct(PROVE) σε TRY
28.518
1 Succinct(PROVE) σε JPY
¥103.887
1 Succinct(PROVE) σε ARS
ARS$974.17488
1 Succinct(PROVE) σε RUB
54.58481
1 Succinct(PROVE) σε INR
60.27483
1 Succinct(PROVE) σε IDR
Rp11,316.66214
1 Succinct(PROVE) σε PHP
39.85051
1 Succinct(PROVE) σε EGP
￡E.31.913
1 Succinct(PROVE) σε BRL
R$3.64623
1 Succinct(PROVE) σε CAD
C$0.9506
1 Succinct(PROVE) σε BDT
82.74294
1 Succinct(PROVE) σε NGN
981.20932
1 Succinct(PROVE) σε COP
$2,611.53585
1 Succinct(PROVE) σε ZAR
R.11.79423
1 Succinct(PROVE) σε UAH
28.37541
1 Succinct(PROVE) σε TZS
T.Sh.1,664.21542
1 Succinct(PROVE) σε VES
Bs150.059
1 Succinct(PROVE) σε CLP
$638.26
1 Succinct(PROVE) σε PKR
Rs191.7496
1 Succinct(PROVE) σε KZT
358.49842
1 Succinct(PROVE) σε THB
฿21.87738
1 Succinct(PROVE) σε TWD
NT$20.90641
1 Succinct(PROVE) σε AED
د.إ2.49193
1 Succinct(PROVE) σε CHF
Fr0.5432
1 Succinct(PROVE) σε HKD
HK$5.27583
1 Succinct(PROVE) σε AMD
֏258.95702
1 Succinct(PROVE) σε MAD
.د.م6.26717
1 Succinct(PROVE) σε MXN
$12.60224
1 Succinct(PROVE) σε SAR
ريال2.54625
1 Succinct(PROVE) σε ETB
Br104.31477
1 Succinct(PROVE) σε KES
KSh87.48236
1 Succinct(PROVE) σε JOD
د.أ0.481411
1 Succinct(PROVE) σε PLN
2.49872
1 Succinct(PROVE) σε RON
лв2.99439
1 Succinct(PROVE) σε SEK
kr6.44371
1 Succinct(PROVE) σε BGN
лв1.14751
1 Succinct(PROVE) σε HUF
Ft226.93538
1 Succinct(PROVE) σε CZK
14.32011
1 Succinct(PROVE) σε KWD
د.ك0.207095
1 Succinct(PROVE) σε ILS
2.20675
1 Succinct(PROVE) σε BOB
Bs4.67831
1 Succinct(PROVE) σε AZN
1.1543
1 Succinct(PROVE) σε TJS
SM6.23322
1 Succinct(PROVE) σε GEL
1.84009
1 Succinct(PROVE) σε AOA
Kz622.36461
1 Succinct(PROVE) σε BHD
.د.ب0.254625
1 Succinct(PROVE) σε BMD
$0.679
1 Succinct(PROVE) σε DKK
kr4.39313
1 Succinct(PROVE) σε HNL
L17.80338
1 Succinct(PROVE) σε MUR
31.05746
1 Succinct(PROVE) σε NAD
$11.73991
1 Succinct(PROVE) σε NOK
kr6.87148
1 Succinct(PROVE) σε NZD
$1.18146
1 Succinct(PROVE) σε PAB
B/.0.679
1 Succinct(PROVE) σε PGK
K2.8518
1 Succinct(PROVE) σε QAR
ر.ق2.46477
1 Succinct(PROVE) σε RSD
дин.68.61974
1 Succinct(PROVE) σε UZS
soʻm8,083.33204
1 Succinct(PROVE) σε ALL
L56.68971
1 Succinct(PROVE) σε ANG
ƒ1.21541
1 Succinct(PROVE) σε AWG
ƒ1.21541
1 Succinct(PROVE) σε BBD
$1.358
1 Succinct(PROVE) σε BAM
KM1.14072
1 Succinct(PROVE) σε BIF
Fr1,984.717
1 Succinct(PROVE) σε BND
$0.87591
1 Succinct(PROVE) σε BSD
$0.679
1 Succinct(PROVE) σε JMD
$108.67395
1 Succinct(PROVE) σε KHR
2,716
1 Succinct(PROVE) σε KMF
Fr289.254
1 Succinct(PROVE) σε LAK
14,760.86927
1 Succinct(PROVE) σε LKR
රු206.13082
1 Succinct(PROVE) σε MDL
L11.52263
1 Succinct(PROVE) σε MGA
Ar3,044.8397
1 Succinct(PROVE) σε MOP
P5.41842
1 Succinct(PROVE) σε MVR
10.3887
1 Succinct(PROVE) σε MWK
MK1,174.7379
1 Succinct(PROVE) σε MZN
MT43.3881
1 Succinct(PROVE) σε NPR
रु96.03776
1 Succinct(PROVE) σε PYG
4,781.518
1 Succinct(PROVE) σε RWF
Fr983.871
1 Succinct(PROVE) σε SBD
$5.58817
1 Succinct(PROVE) σε SCR
9.94056
1 Succinct(PROVE) σε SRD
$26.1415
1 Succinct(PROVE) σε SVC
$5.92088
1 Succinct(PROVE) σε SZL
L11.73991
1 Succinct(PROVE) σε TMT
m2.3765
1 Succinct(PROVE) σε TND
د.ت1.998976
1 Succinct(PROVE) σε TTD
$4.58325
1 Succinct(PROVE) σε UGX
Sh2,357.488
1 Succinct(PROVE) σε XAF
Fr383.635
1 Succinct(PROVE) σε XCD
$1.8333
1 Succinct(PROVE) σε XOF
Fr383.635
1 Succinct(PROVE) σε XPF
Fr69.258
1 Succinct(PROVE) σε BWP
P9.09181
1 Succinct(PROVE) σε BZD
$1.358
1 Succinct(PROVE) σε CVE
$64.53895
1 Succinct(PROVE) σε DJF
Fr120.183
1 Succinct(PROVE) σε DOP
$43.49674
1 Succinct(PROVE) σε DZD
د.ج88.24963
1 Succinct(PROVE) σε FJD
$1.55491
1 Succinct(PROVE) σε GNF
Fr5,852.98
1 Succinct(PROVE) σε GTQ
Q5.18756
1 Succinct(PROVE) σε GYD
$141.65977
1 Succinct(PROVE) σε ISK
kr84.196

Succinct Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Succinct, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Succinct
Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Succinct

Πόσο αξίζει το Succinct (PROVE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PROVE στο USD είναι 0.679 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PROVE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PROVE σε USD είναι $ 0.679. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Succinct;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PROVE είναι $ 132.41M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PROVE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PROVE είναι 195.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PROVE;
Το PROVE πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.7260015460023572 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PROVE;
Το PROVE είχε τιμή ATL ύψους 0.4184223922367206 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PROVE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PROVE είναι $ 293.90K USD.
Θα ανέβει το PROVE υψηλότερα φέτος;
Το PROVE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PROVE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:32:13 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

