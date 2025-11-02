Τι είναι Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Πόσο θα αξίζει το Zypher Network (POP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Zypher Network (POP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Zypher Network.

Zypher Network (POP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Zypher Network (POP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του POP token τώρα!

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Zypher Network Πόσο αξίζει το Zypher Network (POP) σήμερα; Η ζωντανή τιμή POP στο USD είναι 0.004706 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή POP σε USD; $ 0.004706 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του POP σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Zypher Network; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το POP είναι $ 7.08M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POP; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POP είναι 1.50B USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του POP; Το POP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0122852444917876 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του POP; Το POP είχε τιμή ATL ύψους 0.002791791080263578 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του POP; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το POP είναι $ 60.33K USD . Θα ανέβει το POP υψηλότερα φέτος; Το POP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την POP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

