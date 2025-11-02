ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Zypher Network είναι 0.004706 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο POP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής POP εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Zypher Network(POP)

Live Τιμή 1 POP σε USD

$0.004706
$0.004706$0.004706
-22.64%1D
USD
Zypher Network (POP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:31:50 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00467
$ 0.00467$ 0.00467
Κατώτ. 24H
$ 0.006117
$ 0.006117$ 0.006117
Υψηλ. 24H

$ 0.00467
$ 0.00467$ 0.00467

$ 0.006117
$ 0.006117$ 0.006117

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876

$ 0.002791791080263578
$ 0.002791791080263578$ 0.002791791080263578

-1.70%

-22.64%

-32.56%

-32.56%

Zypher Network (POP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.004706. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00467 και ενός υψηλού $ 0.006117, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POP είναι $ 0.0122852444917876, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.002791791080263578.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POP έχει αλλάξει κατά -1.70% την τελευταία ώρα, -22.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Zypher Network (POP) Πληροφορίες αγοράς

No.1184

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

$ 60.33K
$ 60.33K$ 60.33K

$ 47.06M
$ 47.06M$ 47.06M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Zypher Network είναι $ 7.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 60.33K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POP είναι 1.50B, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 47.06M

Zypher Network (POP) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Zypher Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00137725-22.64%
30 ημέρες$ -0.006353-57.45%
60 Ημέρες$ +0.003706+370.60%
90 Ημέρες$ +0.003706+370.60%
Zypher Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το POP κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00137725 (-22.64%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Zypher Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.006353 (-57.45%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Zypher Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το POP άλλαξε κατά $ +0.003706 (+370.60%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Zypher Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.003706 (+370.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Zypher Network (POP);

Ελέγξτε τώρα τη Zypher Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Zypher Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPOP τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοZypher Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Zypher Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Zypher Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Zypher Network (POP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Zypher Network (POP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Zypher Network.

Ελέγξτε την Zypher Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

Zypher Network (POP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Zypher Network (POP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του POP token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Zypher Network (POP)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Zypher Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Zypher Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

POP σε Τοπικά Νομίσματα

1 Zypher Network(POP) σε VND
123.83839
1 Zypher Network(POP) σε AUD
A$0.00715312
1 Zypher Network(POP) σε GBP
0.00357656
1 Zypher Network(POP) σε EUR
0.00404716
1 Zypher Network(POP) σε USD
$0.004706
1 Zypher Network(POP) σε MYR
RM0.01971814
1 Zypher Network(POP) σε TRY
0.197652
1 Zypher Network(POP) σε JPY
¥0.720018
1 Zypher Network(POP) σε ARS
ARS$6.75179232
1 Zypher Network(POP) σε RUB
0.37831534
1 Zypher Network(POP) σε INR
0.41775162
1 Zypher Network(POP) σε IDR
Rp78.43330196
1 Zypher Network(POP) σε PHP
0.27619514
1 Zypher Network(POP) σε EGP
￡E.0.221182
1 Zypher Network(POP) σε BRL
R$0.02527122
1 Zypher Network(POP) σε CAD
C$0.0065884
1 Zypher Network(POP) σε BDT
0.57347316
1 Zypher Network(POP) σε NGN
6.80054648
1 Zypher Network(POP) σε COP
$18.0999819
1 Zypher Network(POP) σε ZAR
R.0.08174322
1 Zypher Network(POP) σε UAH
0.19666374
1 Zypher Network(POP) σε TZS
T.Sh.11.53431188
1 Zypher Network(POP) σε VES
Bs1.040026
1 Zypher Network(POP) σε CLP
$4.42364
1 Zypher Network(POP) σε PKR
Rs1.3289744
1 Zypher Network(POP) σε KZT
2.48467388
1 Zypher Network(POP) σε THB
฿0.15162732
1 Zypher Network(POP) σε TWD
NT$0.14489774
1 Zypher Network(POP) σε AED
د.إ0.01727102
1 Zypher Network(POP) σε CHF
Fr0.0037648
1 Zypher Network(POP) σε HKD
HK$0.03656562
1 Zypher Network(POP) σε AMD
֏1.79477428
1 Zypher Network(POP) σε MAD
.د.م0.04343638
1 Zypher Network(POP) σε MXN
$0.08734336
1 Zypher Network(POP) σε SAR
ريال0.0176475
1 Zypher Network(POP) σε ETB
Br0.72298278
1 Zypher Network(POP) σε KES
KSh0.60632104
1 Zypher Network(POP) σε JOD
د.أ0.003336554
1 Zypher Network(POP) σε PLN
0.01731808
1 Zypher Network(POP) σε RON
лв0.02075346
1 Zypher Network(POP) σε SEK
kr0.04465994
1 Zypher Network(POP) σε BGN
лв0.00795314
1 Zypher Network(POP) σε HUF
Ft1.57283932
1 Zypher Network(POP) σε CZK
0.09924954
1 Zypher Network(POP) σε KWD
د.ك0.00143533
1 Zypher Network(POP) σε ILS
0.0152945
1 Zypher Network(POP) σε BOB
Bs0.03242434
1 Zypher Network(POP) σε AZN
0.0080002
1 Zypher Network(POP) σε TJS
SM0.04320108
1 Zypher Network(POP) σε GEL
0.01275326
1 Zypher Network(POP) σε AOA
Kz4.31347254
1 Zypher Network(POP) σε BHD
.د.ب0.00176475
1 Zypher Network(POP) σε BMD
$0.004706
1 Zypher Network(POP) σε DKK
kr0.03044782
1 Zypher Network(POP) σε HNL
L0.12339132
1 Zypher Network(POP) σε MUR
0.21525244
1 Zypher Network(POP) σε NAD
$0.08136674
1 Zypher Network(POP) σε NOK
kr0.04762472
1 Zypher Network(POP) σε NZD
$0.00818844
1 Zypher Network(POP) σε PAB
B/.0.004706
1 Zypher Network(POP) σε PGK
K0.0197652
1 Zypher Network(POP) σε QAR
ر.ق0.01708278
1 Zypher Network(POP) σε RSD
дин.0.47558836
1 Zypher Network(POP) σε UZS
soʻm56.02380056
1 Zypher Network(POP) σε ALL
L0.39290394
1 Zypher Network(POP) σε ANG
ƒ0.00842374
1 Zypher Network(POP) σε AWG
ƒ0.00842374
1 Zypher Network(POP) σε BBD
$0.009412
1 Zypher Network(POP) σε BAM
KM0.00790608
1 Zypher Network(POP) σε BIF
Fr13.755638
1 Zypher Network(POP) σε BND
$0.00607074
1 Zypher Network(POP) σε BSD
$0.004706
1 Zypher Network(POP) σε JMD
$0.7531953
1 Zypher Network(POP) σε KHR
18.824
1 Zypher Network(POP) σε KMF
Fr2.004756
1 Zypher Network(POP) σε LAK
102.30434578
1 Zypher Network(POP) σε LKR
රු1.42864748
1 Zypher Network(POP) σε MDL
L0.07986082
1 Zypher Network(POP) σε MGA
Ar21.1031158
1 Zypher Network(POP) σε MOP
P0.03755388
1 Zypher Network(POP) σε MVR
0.0720018
1 Zypher Network(POP) σε MWK
MK8.1418506
1 Zypher Network(POP) σε MZN
MT0.3007134
1 Zypher Network(POP) σε NPR
रु0.66561664
1 Zypher Network(POP) σε PYG
33.139652
1 Zypher Network(POP) σε RWF
Fr6.818994
1 Zypher Network(POP) σε SBD
$0.03873038
1 Zypher Network(POP) σε SCR
0.06889584
1 Zypher Network(POP) σε SRD
$0.181181
1 Zypher Network(POP) σε SVC
$0.04103632
1 Zypher Network(POP) σε SZL
L0.08136674
1 Zypher Network(POP) σε TMT
m0.016471
1 Zypher Network(POP) σε TND
د.ت0.013854464
1 Zypher Network(POP) σε TTD
$0.0317655
1 Zypher Network(POP) σε UGX
Sh16.339232
1 Zypher Network(POP) σε XAF
Fr2.65889
1 Zypher Network(POP) σε XCD
$0.0127062
1 Zypher Network(POP) σε XOF
Fr2.65889
1 Zypher Network(POP) σε XPF
Fr0.480012
1 Zypher Network(POP) σε BWP
P0.06301334
1 Zypher Network(POP) σε BZD
$0.009412
1 Zypher Network(POP) σε CVE
$0.4473053
1 Zypher Network(POP) σε DJF
Fr0.832962
1 Zypher Network(POP) σε DOP
$0.30146636
1 Zypher Network(POP) σε DZD
د.ج0.61163882
1 Zypher Network(POP) σε FJD
$0.01077674
1 Zypher Network(POP) σε GNF
Fr40.56572
1 Zypher Network(POP) σε GTQ
Q0.03595384
1 Zypher Network(POP) σε GYD
$0.98181278
1 Zypher Network(POP) σε ISK
kr0.583544

Zypher Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Zypher Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Zypher Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Zypher Network

Πόσο αξίζει το Zypher Network (POP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή POP στο USD είναι 0.004706 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή POP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του POP σε USD είναι $ 0.004706. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Zypher Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το POP είναι $ 7.08M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POP είναι 1.50B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του POP;
Το POP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0122852444917876 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του POP;
Το POP είχε τιμή ATL ύψους 0.002791791080263578 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του POP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το POP είναι $ 60.33K USD.
Θα ανέβει το POP υψηλότερα φέτος;
Το POP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την POP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:31:50 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

