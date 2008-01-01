Public Masterpiece (PMT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Public Masterpiece (PMT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Public Masterpiece (PMT) Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Επίσημη ιστοσελίδα: https://publicmasterpiece.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Αγοράστε PMT τώρα!

Public Masterpiece (PMT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Public Masterpiece (PMT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Συνολική προμήθεια: $ 281.07M $ 281.07M $ 281.07M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 105.05M $ 105.05M $ 105.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 192.30M $ 192.30M $ 192.30M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.10771 $ 0.10771 $ 0.10771 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Τρέχουσα τιμή: $ 0.09615 $ 0.09615 $ 0.09615 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Public Masterpiece (PMT)

Tokenomics Public Masterpiece (PMT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Public Masterpiece (PMT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PMT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PMT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PMT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PMT token!

Πώς να Αγοράσετε PMT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Public Masterpiece (PMT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PMT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PMT στη MEXC τώρα!

Public Masterpiece (PMT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PMT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PMT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PMT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PMT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PMT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PMT Token τώρα!

