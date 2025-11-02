ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή PHILCOIN είναι 0.0218 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PHL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PHL εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή PHILCOIN(PHL)

Live Τιμή 1 PHL σε USD

$0.0218
$0.0218$0.0218
-4.67%1D
PHILCOIN (PHL) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:17 (UTC+8)

PHILCOIN (PHL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01801
$ 0.01801$ 0.01801
Κατώτ. 24H
$ 0.02547
$ 0.02547$ 0.02547
Υψηλ. 24H

$ 0.01801
$ 0.01801$ 0.01801

$ 0.02547
$ 0.02547$ 0.02547

$ 0.9330571942012122
$ 0.9330571942012122$ 0.9330571942012122

$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877$ 0.000828659014263877

+0.32%

-4.67%

+29.07%

+29.07%

PHILCOIN (PHL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0218. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01801 και ενός υψηλού $ 0.02547, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHL είναι $ 0.9330571942012122, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000828659014263877.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHL έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, -4.67% τις τελευταίες 24 ώρες και +29.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PHILCOIN (PHL) Πληροφορίες αγοράς

No.3875

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 181.32K
$ 181.32K$ 181.32K

$ 109.00M
$ 109.00M$ 109.00M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PHILCOIN είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 181.32K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHL είναι 0.00, με συνολική προσφορά 5000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 109.00M

PHILCOIN (PHL) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PHILCOIN για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0010679-4.67%
30 ημέρες$ +0.0086+65.15%
60 Ημέρες$ +0.0168+336.00%
90 Ημέρες$ +0.0168+336.00%
PHILCOIN Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PHL κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0010679 (-4.67%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PHILCOIN Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0086 (+65.15%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PHILCOIN Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PHL άλλαξε κατά $ +0.0168 (+336.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PHILCOIN Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0168 (+336.00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PHILCOIN (PHL);

Ελέγξτε τώρα τη PHILCOIN σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PHILCOIN (PHL)

Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

PHILCOIN είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PHILCOINεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPHL τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPHILCOIN ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PHILCOIN ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PHILCOIN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PHILCOIN (PHL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PHILCOIN (PHL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PHILCOIN.

Ελέγξτε την PHILCOIN πρόβλεψη τιμής τώρα!

PHILCOIN (PHL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PHILCOIN (PHL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PHL token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PHILCOIN (PHL)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PHILCOIN? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PHILCOIN στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PHL σε Τοπικά Νομίσματα

PHILCOIN Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PHILCOIN, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος PHILCOIN
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PHILCOIN

Πόσο αξίζει το PHILCOIN (PHL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PHL στο USD είναι 0.0218 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PHL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PHL σε USD είναι $ 0.0218. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PHILCOIN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PHL είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHL είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PHL;
Το PHL πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.9330571942012122 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PHL;
Το PHL είχε τιμή ATL ύψους 0.000828659014263877 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PHL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PHL είναι $ 181.32K USD.
Θα ανέβει το PHL υψηλότερα φέτος;
Το PHL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PHL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:17 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

