Η σημερινή ζωντανή τιμή Newton Protocol είναι 0.2031 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NEWT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NEWT εύκολα στη MEXC τώρα.

Newton Protocol Λογότ.

Τιμή Newton Protocol(NEWT)

Live Τιμή 1 NEWT σε USD

$0.2032
$0.2032$0.2032
+1.90%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Newton Protocol (NEWT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
Κατώτ. 24H
$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094
Υψηλ. 24H

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

0.00%

+1.90%

+0.74%

+0.74%

Newton Protocol (NEWT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.2031. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEWT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1978 και ενός υψηλού $ 0.2094, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEWT είναι $ 0.83373560557428, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.18424447847964207.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEWT έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +1.90% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Newton Protocol (NEWT) Πληροφορίες αγοράς

No.636

$ 43.67M
$ 43.67M$ 43.67M

$ 462.17K
$ 462.17K$ 462.17K

$ 203.10M
$ 203.10M$ 203.10M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Newton Protocol είναι $ 43.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 462.17K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEWT είναι 215.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 203.10M

Newton Protocol (NEWT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Newton Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.003789+1.90%
30 ημέρες$ -0.0589-22.49%
60 Ημέρες$ -0.1425-41.24%
90 Ημέρες$ -0.1193-37.01%
Newton Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NEWT κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.003789 (+1.90%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Newton Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0589 (-22.49%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Newton Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NEWT άλλαξε κατά $ -0.1425 (-41.24%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Newton Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.1193 (-37.01%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Newton Protocol (NEWT);

Ελέγξτε τώρα τη Newton Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Newton Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNEWT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοNewton Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Newton Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Newton Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Newton Protocol (NEWT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Newton Protocol (NEWT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Newton Protocol.

Ελέγξτε την Newton Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Newton Protocol (NEWT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NEWT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Newton Protocol (NEWT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Newton Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Newton Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

NEWT σε Τοπικά Νομίσματα

1 Newton Protocol(NEWT) σε VND
5,344.5765
1 Newton Protocol(NEWT) σε AUD
A$0.306681
1 Newton Protocol(NEWT) σε GBP
0.148263
1 Newton Protocol(NEWT) σε EUR
0.172635
1 Newton Protocol(NEWT) σε USD
$0.2031
1 Newton Protocol(NEWT) σε MYR
RM0.85302
1 Newton Protocol(NEWT) σε TRY
8.410371
1 Newton Protocol(NEWT) σε JPY
¥29.8557
1 Newton Protocol(NEWT) σε ARS
ARS$289.31595
1 Newton Protocol(NEWT) σε RUB
16.696851
1 Newton Protocol(NEWT) σε INR
18.021063
1 Newton Protocol(NEWT) σε IDR
Rp3,384.998646
1 Newton Protocol(NEWT) σε KRW
286.056195
1 Newton Protocol(NEWT) σε PHP
11.75949
1 Newton Protocol(NEWT) σε EGP
￡E.9.693963
1 Newton Protocol(NEWT) σε BRL
R$1.082523
1 Newton Protocol(NEWT) σε CAD
C$0.282309
1 Newton Protocol(NEWT) σε BDT
24.707115
1 Newton Protocol(NEWT) σε NGN
297.362772
1 Newton Protocol(NEWT) σε COP
$790.272255
1 Newton Protocol(NEWT) σε ZAR
R.3.497382
1 Newton Protocol(NEWT) σε UAH
8.375844
1 Newton Protocol(NEWT) σε TZS
T.Sh.499.0167
1 Newton Protocol(NEWT) σε VES
Bs37.5735
1 Newton Protocol(NEWT) σε CLP
$194.7729
1 Newton Protocol(NEWT) σε PKR
Rs57.129999
1 Newton Protocol(NEWT) σε KZT
111.164754
1 Newton Protocol(NEWT) σε THB
฿6.574347
1 Newton Protocol(NEWT) σε TWD
NT$6.182364
1 Newton Protocol(NEWT) σε AED
د.إ0.745377
1 Newton Protocol(NEWT) σε CHF
Fr0.160449
1 Newton Protocol(NEWT) σε HKD
HK$1.578087
1 Newton Protocol(NEWT) σε AMD
֏77.815734
1 Newton Protocol(NEWT) σε MAD
.د.م1.846179
1 Newton Protocol(NEWT) σε MXN
$3.735009
1 Newton Protocol(NEWT) σε SAR
ريال0.759594
1 Newton Protocol(NEWT) σε ETB
Br29.467779
1 Newton Protocol(NEWT) σε KES
KSh26.228334
1 Newton Protocol(NEWT) σε JOD
د.أ0.1439979
1 Newton Protocol(NEWT) σε PLN
0.735222
1 Newton Protocol(NEWT) σε RON
лв0.879423
1 Newton Protocol(NEWT) σε SEK
kr1.903047
1 Newton Protocol(NEWT) σε BGN
лв0.337146
1 Newton Protocol(NEWT) σε HUF
Ft67.250472
1 Newton Protocol(NEWT) σε CZK
4.196046
1 Newton Protocol(NEWT) σε KWD
د.ك0.0621486
1 Newton Protocol(NEWT) σε ILS
0.67023
1 Newton Protocol(NEWT) σε BOB
Bs1.40139
1 Newton Protocol(NEWT) σε AZN
0.34527
1 Newton Protocol(NEWT) σε TJS
SM1.890861
1 Newton Protocol(NEWT) σε GEL
0.552432
1 Newton Protocol(NEWT) σε AOA
Kz186.159429
1 Newton Protocol(NEWT) σε BHD
.د.ب0.0763656
1 Newton Protocol(NEWT) σε BMD
$0.2031
1 Newton Protocol(NEWT) σε DKK
kr1.291716
1 Newton Protocol(NEWT) σε HNL
L5.311065
1 Newton Protocol(NEWT) σε MUR
9.202461
1 Newton Protocol(NEWT) σε NAD
$3.499413
1 Newton Protocol(NEWT) σε NOK
kr2.022876
1 Newton Protocol(NEWT) σε NZD
$0.347301
1 Newton Protocol(NEWT) σε PAB
B/.0.2031
1 Newton Protocol(NEWT) σε PGK
K0.863175
1 Newton Protocol(NEWT) σε QAR
ر.ق0.739284
1 Newton Protocol(NEWT) σε RSD
дин.20.26938
1 Newton Protocol(NEWT) σε UZS
soʻm2,446.987389
1 Newton Protocol(NEWT) σε ALL
L16.733409
1 Newton Protocol(NEWT) σε ANG
ƒ0.363549
1 Newton Protocol(NEWT) σε AWG
ƒ0.36558
1 Newton Protocol(NEWT) σε BBD
$0.4062
1 Newton Protocol(NEWT) σε BAM
KM0.337146
1 Newton Protocol(NEWT) σε BIF
Fr597.3171
1 Newton Protocol(NEWT) σε BND
$0.259968
1 Newton Protocol(NEWT) σε BSD
$0.2031
1 Newton Protocol(NEWT) σε JMD
$32.609736
1 Newton Protocol(NEWT) σε KHR
815.661786
1 Newton Protocol(NEWT) σε KMF
Fr85.0989
1 Newton Protocol(NEWT) σε LAK
4,415.217303
1 Newton Protocol(NEWT) σε LKR
Rs61.413378
1 Newton Protocol(NEWT) σε MDL
L3.399894
1 Newton Protocol(NEWT) σε MGA
Ar906.695268
1 Newton Protocol(NEWT) σε MOP
P1.626831
1 Newton Protocol(NEWT) σε MVR
3.10743
1 Newton Protocol(NEWT) σε MWK
MK352.603941
1 Newton Protocol(NEWT) σε MZN
MT12.97809
1 Newton Protocol(NEWT) σε NPR
Rs28.88082
1 Newton Protocol(NEWT) σε PYG
1,430.2302
1 Newton Protocol(NEWT) σε RWF
Fr293.8857
1 Newton Protocol(NEWT) σε SBD
$1.671513
1 Newton Protocol(NEWT) σε SCR
2.969322
1 Newton Protocol(NEWT) σε SRD
$7.73811
1 Newton Protocol(NEWT) σε SVC
$1.775094
1 Newton Protocol(NEWT) σε SZL
L3.497382
1 Newton Protocol(NEWT) σε TMT
m0.71085
1 Newton Protocol(NEWT) σε TND
د.ت0.5914272
1 Newton Protocol(NEWT) σε TTD
$1.374987
1 Newton Protocol(NEWT) σε UGX
Sh702.726
1 Newton Protocol(NEWT) σε XAF
Fr113.3298
1 Newton Protocol(NEWT) σε XCD
$0.54837
1 Newton Protocol(NEWT) σε XOF
Fr113.3298
1 Newton Protocol(NEWT) σε XPF
Fr20.5131
1 Newton Protocol(NEWT) σε BWP
P2.697168
1 Newton Protocol(NEWT) σε BZD
$0.408231
1 Newton Protocol(NEWT) σε CVE
$19.073121
1 Newton Protocol(NEWT) σε DJF
Fr36.1518
1 Newton Protocol(NEWT) σε DOP
$12.71406
1 Newton Protocol(NEWT) σε DZD
د.ج26.297388
1 Newton Protocol(NEWT) σε FJD
$0.456975
1 Newton Protocol(NEWT) σε GNF
Fr1,765.9545
1 Newton Protocol(NEWT) σε GTQ
Q1.555746
1 Newton Protocol(NEWT) σε GYD
$42.470241
1 Newton Protocol(NEWT) σε ISK
kr24.5751

Newton Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Newton Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Newton Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Newton Protocol

Πόσο αξίζει το Newton Protocol (NEWT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NEWT στο USD είναι 0.2031 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NEWT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NEWT σε USD είναι $ 0.2031. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Newton Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NEWT είναι $ 43.67M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NEWT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NEWT είναι 215.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NEWT;
Το NEWT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.83373560557428 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NEWT;
Το NEWT είχε τιμή ATL ύψους 0.18424447847964207 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NEWT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NEWT είναι $ 462.17K USD.
Θα ανέβει το NEWT υψηλότερα φέτος;
Το NEWT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NEWT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Newton Protocol (NEWT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

