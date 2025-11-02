Τι είναι Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token (MTT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Metti Token (MTT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MTT token τώρα!

Metti Token Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Metti Token, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Metti Token Πόσο αξίζει το Metti Token (MTT) σήμερα; Η ζωντανή τιμή MTT στο USD είναι 32.59 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MTT σε USD; $ 32.59 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του MTT σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Metti Token; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MTT είναι $ 0.00 USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MTT; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MTT είναι 0.00 USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MTT; Το MTT πέτυχε τιμή ATH ύψους 159.13148291639322 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MTT; Το MTT είχε τιμή ATL ύψους 3.009680156954041 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MTT; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MTT είναι $ 253.12K USD . Θα ανέβει το MTT υψηλότερα φέτος; Το MTT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MTT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

Metti Token (MTT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

