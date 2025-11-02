ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Metti Token είναι 32.59 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MTT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MTT εύκολα στη MEXC τώρα.

Metti Token Λογότ.

Τιμή Metti Token(MTT)

Live Τιμή 1 MTT σε USD

$32.59
$32.59$32.59
+0.77%1D
USD
Metti Token (MTT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:23:04 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 32
$ 32$ 32
Κατώτ. 24H
$ 33.89
$ 33.89$ 33.89
Υψηλ. 24H

$ 32
$ 32$ 32

$ 33.89
$ 33.89$ 33.89

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-0.28%

+0.77%

-14.20%

-14.20%

Metti Token (MTT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 32.59. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MTT μεταξύ ενός χαμηλού $ 32 και ενός υψηλού $ 33.89, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MTT είναι $ 159.13148291639322, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3.009680156954041.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MTT έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, +0.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metti Token (MTT) Πληροφορίες αγοράς

No.3746

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 253.12K
$ 253.12K$ 253.12K

$ 162.95M
$ 162.95M$ 162.95M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metti Token είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 253.12K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MTT είναι 0.00, με συνολική προσφορά 4998730. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 162.95M

Metti Token (MTT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Metti Token για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.249+0.77%
30 ημέρες$ -24.31-42.73%
60 Ημέρες$ -15.01-31.54%
90 Ημέρες$ -32.41-49.87%
Metti Token Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MTT κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.249 (+0.77%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Metti Token Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -24.31 (-42.73%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Metti Token Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MTT άλλαξε κατά $ -15.01 (-31.54%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Metti Token Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -32.41 (-49.87%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Metti Token (MTT);

Ελέγξτε τώρα τη Metti Token σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Metti Tokenεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMTT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMetti Token ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Metti Token ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Metti Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Metti Token (MTT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Metti Token (MTT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Metti Token.

Ελέγξτε την Metti Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

Metti Token (MTT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Metti Token (MTT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MTT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Metti Token (MTT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Metti Token? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Metti Token στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MTT σε Τοπικά Νομίσματα

1 Metti Token(MTT) σε VND
857,605.85
1 Metti Token(MTT) σε AUD
A$49.5368
1 Metti Token(MTT) σε GBP
24.7684
1 Metti Token(MTT) σε EUR
28.0274
1 Metti Token(MTT) σε USD
$32.59
1 Metti Token(MTT) σε MYR
RM136.5521
1 Metti Token(MTT) σε TRY
1,368.78
1 Metti Token(MTT) σε JPY
¥4,986.27
1 Metti Token(MTT) σε ARS
ARS$46,757.5248
1 Metti Token(MTT) σε RUB
2,619.9101
1 Metti Token(MTT) σε INR
2,893.0143
1 Metti Token(MTT) σε IDR
Rp543,166.4494
1 Metti Token(MTT) σε PHP
1,912.7071
1 Metti Token(MTT) σε EGP
￡E.1,531.73
1 Metti Token(MTT) σε BRL
R$175.0083
1 Metti Token(MTT) σε CAD
C$45.626
1 Metti Token(MTT) σε BDT
3,971.4174
1 Metti Token(MTT) σε NGN
47,095.1572
1 Metti Token(MTT) σε COP
$125,346.0285
1 Metti Token(MTT) σε ZAR
R.566.0883
1 Metti Token(MTT) σε UAH
1,361.9361
1 Metti Token(MTT) σε TZS
T.Sh.79,877.4382
1 Metti Token(MTT) σε VES
Bs7,202.39
1 Metti Token(MTT) σε CLP
$30,634.6
1 Metti Token(MTT) σε PKR
Rs9,203.416
1 Metti Token(MTT) σε KZT
17,206.8682
1 Metti Token(MTT) σε THB
฿1,050.0498
1 Metti Token(MTT) σε TWD
NT$1,003.4461
1 Metti Token(MTT) σε AED
د.إ119.6053
1 Metti Token(MTT) σε CHF
Fr26.072
1 Metti Token(MTT) σε HKD
HK$253.2243
1 Metti Token(MTT) σε AMD
֏12,429.1742
1 Metti Token(MTT) σε MAD
.د.م300.8057
1 Metti Token(MTT) σε MXN
$604.8704
1 Metti Token(MTT) σε SAR
ريال122.2125
1 Metti Token(MTT) σε ETB
Br5,006.8017
1 Metti Token(MTT) σε KES
KSh4,198.8956
1 Metti Token(MTT) σε JOD
د.أ23.10631
1 Metti Token(MTT) σε PLN
119.9312
1 Metti Token(MTT) σε RON
лв143.7219
1 Metti Token(MTT) σε SEK
kr309.2791
1 Metti Token(MTT) σε BGN
лв55.0771
1 Metti Token(MTT) σε HUF
Ft10,892.2298
1 Metti Token(MTT) σε CZK
687.3231
1 Metti Token(MTT) σε KWD
د.ك9.93995
1 Metti Token(MTT) σε ILS
105.9175
1 Metti Token(MTT) σε BOB
Bs224.5451
1 Metti Token(MTT) σε AZN
55.403
1 Metti Token(MTT) σε TJS
SM299.1762
1 Metti Token(MTT) σε GEL
88.3189
1 Metti Token(MTT) σε AOA
Kz29,871.6681
1 Metti Token(MTT) σε BHD
.د.ب12.22125
1 Metti Token(MTT) σε BMD
$32.59
1 Metti Token(MTT) σε DKK
kr210.8573
1 Metti Token(MTT) σε HNL
L854.5098
1 Metti Token(MTT) σε MUR
1,490.6666
1 Metti Token(MTT) σε NAD
$563.4811
1 Metti Token(MTT) σε NOK
kr329.8108
1 Metti Token(MTT) σε NZD
$56.7066
1 Metti Token(MTT) σε PAB
B/.32.59
1 Metti Token(MTT) σε PGK
K136.878
1 Metti Token(MTT) σε QAR
ر.ق118.3017
1 Metti Token(MTT) σε RSD
дин.3,293.5454
1 Metti Token(MTT) σε UZS
soʻm387,976.1284
1 Metti Token(MTT) σε ALL
L2,720.9391
1 Metti Token(MTT) σε ANG
ƒ58.3361
1 Metti Token(MTT) σε AWG
ƒ58.3361
1 Metti Token(MTT) σε BBD
$65.18
1 Metti Token(MTT) σε BAM
KM54.7512
1 Metti Token(MTT) σε BIF
Fr95,260.57
1 Metti Token(MTT) σε BND
$42.0411
1 Metti Token(MTT) σε BSD
$32.59
1 Metti Token(MTT) σε JMD
$5,216.0295
1 Metti Token(MTT) σε KHR
130,360
1 Metti Token(MTT) σε KMF
Fr13,883.34
1 Metti Token(MTT) σε LAK
708,478.2467
1 Metti Token(MTT) σε LKR
රු9,893.6722
1 Metti Token(MTT) σε MDL
L553.0523
1 Metti Token(MTT) σε MGA
Ar146,143.337
1 Metti Token(MTT) σε MOP
P260.0682
1 Metti Token(MTT) σε MVR
498.627
1 Metti Token(MTT) σε MWK
MK56,383.959
1 Metti Token(MTT) σε MZN
MT2,082.501
1 Metti Token(MTT) σε NPR
रु4,609.5296
1 Metti Token(MTT) σε PYG
229,498.78
1 Metti Token(MTT) σε RWF
Fr47,222.91
1 Metti Token(MTT) σε SBD
$268.2157
1 Metti Token(MTT) σε SCR
477.1176
1 Metti Token(MTT) σε SRD
$1,254.715
1 Metti Token(MTT) σε SVC
$284.1848
1 Metti Token(MTT) σε SZL
L563.4811
1 Metti Token(MTT) σε TMT
m114.065
1 Metti Token(MTT) σε TND
د.ت95.94496
1 Metti Token(MTT) σε TTD
$219.9825
1 Metti Token(MTT) σε UGX
Sh113,152.48
1 Metti Token(MTT) σε XAF
Fr18,413.35
1 Metti Token(MTT) σε XCD
$87.993
1 Metti Token(MTT) σε XOF
Fr18,413.35
1 Metti Token(MTT) σε XPF
Fr3,324.18
1 Metti Token(MTT) σε BWP
P436.3801
1 Metti Token(MTT) σε BZD
$65.18
1 Metti Token(MTT) σε CVE
$3,097.6795
1 Metti Token(MTT) σε DJF
Fr5,768.43
1 Metti Token(MTT) σε DOP
$2,087.7154
1 Metti Token(MTT) σε DZD
د.ج4,235.7223
1 Metti Token(MTT) σε FJD
$74.6311
1 Metti Token(MTT) σε GNF
Fr280,925.8
1 Metti Token(MTT) σε GTQ
Q248.9876
1 Metti Token(MTT) σε GYD
$6,799.2517
1 Metti Token(MTT) σε ISK
kr4,041.16

Metti Token Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Metti Token, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Metti Token
Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Metti Token

Πόσο αξίζει το Metti Token (MTT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MTT στο USD είναι 32.59 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MTT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MTT σε USD είναι $ 32.59. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Metti Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MTT είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MTT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MTT είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MTT;
Το MTT πέτυχε τιμή ATH ύψους 159.13148291639322 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MTT;
Το MTT είχε τιμή ATL ύψους 3.009680156954041 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MTT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MTT είναι $ 253.12K USD.
Θα ανέβει το MTT υψηλότερα φέτος;
Το MTT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MTT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:23:04 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής MTT-σε-USD

Ποσό

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 32.59 USD

Συναλλαγή MTT

MTT/USDT
$32.59
$32.59$32.59
+0.80%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

