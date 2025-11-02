ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή MORI COIN είναι 0.02894 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MORI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MORI εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή MORI COIN είναι 0.02894 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MORI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MORI εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή MORI COIN(MORI)

Live Τιμή 1 MORI σε USD

$0.02894
+0.66%1D
USD
MORI COIN (MORI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:21:56 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0282
Κατώτ. 24H
$ 0.0301
Υψηλ. 24H

$ 0.0282
$ 0.0301
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
-0.73%

+0.66%

-30.07%

-30.07%

MORI COIN (MORI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.02894. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MORI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0282 και ενός υψηλού $ 0.0301, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MORI είναι $ 0.20062000753120068, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02241657164171012.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MORI έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, +0.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MORI COIN (MORI) Πληροφορίες αγοράς

No.783

$ 23.15M
$ 68.69K
$ 28.94M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MORI COIN είναι $ 23.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 68.69K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MORI είναι 800.01M, με συνολική προσφορά 999998186. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.94M

MORI COIN (MORI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών MORI COIN για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0001898+0.66%
30 ημέρες$ -0.01228-29.80%
60 Ημέρες$ -0.0073-20.15%
90 Ημέρες$ -0.03917-57.51%
MORI COIN Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MORI κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0001898 (+0.66%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

MORI COIN Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.01228 (-29.80%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

MORI COIN Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MORI άλλαξε κατά $ -0.0073 (-20.15%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

MORI COIN Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.03917 (-57.51%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του MORI COIN (MORI);

Ελέγξτε τώρα τη MORI COIN σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των MORI COINεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMORI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMORI COIN ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας MORI COIN ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

MORI COIN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MORI COIN (MORI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MORI COIN (MORI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MORI COIN.

Ελέγξτε την MORI COIN πρόβλεψη τιμής τώρα!

MORI COIN (MORI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MORI COIN (MORI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MORI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε MORI COIN (MORI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε MORI COIN? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα MORI COIN στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MORI σε Τοπικά Νομίσματα

1 MORI COIN(MORI) σε VND
MORI COIN Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του MORI COIN, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος MORI COIN
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MORI COIN

Πόσο αξίζει το MORI COIN (MORI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MORI στο USD είναι 0.02894 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MORI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MORI σε USD είναι $ 0.02894. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MORI COIN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MORI είναι $ 23.15M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MORI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MORI είναι 800.01M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MORI;
Το MORI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.20062000753120068 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MORI;
Το MORI είχε τιμή ATL ύψους 0.02241657164171012 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MORI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MORI είναι $ 68.69K USD.
Θα ανέβει το MORI υψηλότερα φέτος;
Το MORI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MORI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:21:56 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

