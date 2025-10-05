Η σημερινή ζωντανή τιμή Moonveil είναι 0.06994 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MORE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MORE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Moonveil είναι 0.06994 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MORE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MORE εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 MORE σε USD

$0.06994
$0.06994$0.06994
-1.64%1D
USD
Moonveil (MORE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Moonveil (MORE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.06989
$ 0.06989$ 0.06989
Κατώτ. 24H
$ 0.07144
$ 0.07144$ 0.07144
Υψηλ. 24H

$ 0.06989
$ 0.06989$ 0.06989

$ 0.07144
$ 0.07144$ 0.07144

--
----

--
----

-0.62%

-1.64%

-8.63%

-8.63%

Moonveil (MORE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.06994. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MORE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.06989 και ενός υψηλού $ 0.07144, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MORE είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MORE έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, -1.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Moonveil (MORE) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 56.39K
$ 56.39K$ 56.39K

$ 69.94M
$ 69.94M$ 69.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Moonveil είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.39K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MORE είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 69.94M

Moonveil (MORE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Moonveil για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0011661-1.64%
30 ημέρες$ -0.02776-28.42%
60 Ημέρες$ -0.03167-31.17%
90 Ημέρες$ +0.04368+166.33%
Moonveil Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MORE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0011661 (-1.64%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Moonveil Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.02776 (-28.42%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Moonveil Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MORE άλλαξε κατά $ -0.03167 (-31.17%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Moonveil Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.04368 (+166.33%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Moonveil (MORE);

Ελέγξτε τώρα τη Moonveil σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Moonveilεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMORE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMoonveil ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Moonveil ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Moonveil Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Moonveil (MORE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Moonveil (MORE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Moonveil.

Ελέγξτε την Moonveil πρόβλεψη τιμής τώρα!

Moonveil (MORE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Moonveil (MORE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MORE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Moonveil (MORE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Moonveil? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Moonveil στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MORE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Moonveil(MORE) σε VND
1,840.4711
1 Moonveil(MORE) σε AUD
A$0.1056094
1 Moonveil(MORE) σε GBP
0.0510562
1 Moonveil(MORE) σε EUR
0.059449
1 Moonveil(MORE) σε USD
$0.06994
1 Moonveil(MORE) σε MYR
RM0.293748
1 Moonveil(MORE) σε TRY
2.8962154
1 Moonveil(MORE) σε JPY
¥10.28118
1 Moonveil(MORE) σε ARS
ARS$99.62953
1 Moonveil(MORE) σε RUB
5.7497674
1 Moonveil(MORE) σε INR
6.2057762
1 Moonveil(MORE) σε IDR
Rp1,165.6662004
1 Moonveil(MORE) σε KRW
98.506993
1 Moonveil(MORE) σε PHP
4.049526
1 Moonveil(MORE) σε EGP
￡E.3.3382362
1 Moonveil(MORE) σε BRL
R$0.3727802
1 Moonveil(MORE) σε CAD
C$0.0972166
1 Moonveil(MORE) σε BDT
8.508201
1 Moonveil(MORE) σε NGN
102.4005528
1 Moonveil(MORE) σε COP
$272.140037
1 Moonveil(MORE) σε ZAR
R.1.2043668
1 Moonveil(MORE) σε UAH
2.8843256
1 Moonveil(MORE) σε TZS
T.Sh.171.84258
1 Moonveil(MORE) σε VES
Bs12.9389
1 Moonveil(MORE) σε CLP
$67.07246
1 Moonveil(MORE) σε PKR
Rs19.6734226
1 Moonveil(MORE) σε KZT
38.2809596
1 Moonveil(MORE) σε THB
฿2.2639578
1 Moonveil(MORE) σε TWD
NT$2.1289736
1 Moonveil(MORE) σε AED
د.إ0.2566798
1 Moonveil(MORE) σε CHF
Fr0.0552526
1 Moonveil(MORE) σε HKD
HK$0.5434338
1 Moonveil(MORE) σε AMD
֏26.7968116
1 Moonveil(MORE) σε MAD
.د.م0.6357546
1 Moonveil(MORE) σε MXN
$1.2861966
1 Moonveil(MORE) σε SAR
ريال0.2615756
1 Moonveil(MORE) σε ETB
Br10.1475946
1 Moonveil(MORE) σε KES
KSh9.0320516
1 Moonveil(MORE) σε JOD
د.أ0.04958746
1 Moonveil(MORE) σε PLN
0.2531828
1 Moonveil(MORE) σε RON
лв0.3028402
1 Moonveil(MORE) σε SEK
kr0.6553378
1 Moonveil(MORE) σε BGN
лв0.1161004
1 Moonveil(MORE) σε HUF
Ft23.1585328
1 Moonveil(MORE) σε CZK
1.4449604
1 Moonveil(MORE) σε KWD
د.ك0.02140164
1 Moonveil(MORE) σε ILS
0.230802
1 Moonveil(MORE) σε BOB
Bs0.482586
1 Moonveil(MORE) σε AZN
0.118898
1 Moonveil(MORE) σε TJS
SM0.6511414
1 Moonveil(MORE) σε GEL
0.1902368
1 Moonveil(MORE) σε AOA
Kz64.1063046
1 Moonveil(MORE) σε BHD
.د.ب0.02629744
1 Moonveil(MORE) σε BMD
$0.06994
1 Moonveil(MORE) σε DKK
kr0.4448184
1 Moonveil(MORE) σε HNL
L1.828931
1 Moonveil(MORE) σε MUR
3.1689814
1 Moonveil(MORE) σε NAD
$1.2050662
1 Moonveil(MORE) σε NOK
kr0.6966024
1 Moonveil(MORE) σε NZD
$0.1195974
1 Moonveil(MORE) σε PAB
B/.0.06994
1 Moonveil(MORE) σε PGK
K0.297245
1 Moonveil(MORE) σε QAR
ر.ق0.2545816
1 Moonveil(MORE) σε RSD
дин.6.980012
1 Moonveil(MORE) σε UZS
soʻm842.6504086
1 Moonveil(MORE) σε ALL
L5.7623566
1 Moonveil(MORE) σε ANG
ƒ0.1251926
1 Moonveil(MORE) σε AWG
ƒ0.125892
1 Moonveil(MORE) σε BBD
$0.13988
1 Moonveil(MORE) σε BAM
KM0.1161004
1 Moonveil(MORE) σε BIF
Fr205.69354
1 Moonveil(MORE) σε BND
$0.0895232
1 Moonveil(MORE) σε BSD
$0.06994
1 Moonveil(MORE) σε JMD
$11.2295664
1 Moonveil(MORE) σε KHR
280.8832364
1 Moonveil(MORE) σε KMF
Fr29.30486
1 Moonveil(MORE) σε LAK
1,520.4347522
1 Moonveil(MORE) σε LKR
Rs21.1484572
1 Moonveil(MORE) σε MDL
L1.1707956
1 Moonveil(MORE) σε MGA
Ar312.2317432
1 Moonveil(MORE) σε MOP
P0.5602194
1 Moonveil(MORE) σε MVR
1.070082
1 Moonveil(MORE) σε MWK
MK121.4235334
1 Moonveil(MORE) σε MZN
MT4.469166
1 Moonveil(MORE) σε NPR
Rs9.945468
1 Moonveil(MORE) σε PYG
492.51748
1 Moonveil(MORE) σε RWF
Fr101.20318
1 Moonveil(MORE) σε SBD
$0.5756062
1 Moonveil(MORE) σε SCR
1.0225228
1 Moonveil(MORE) σε SRD
$2.664714
1 Moonveil(MORE) σε SVC
$0.6112756
1 Moonveil(MORE) σε SZL
L1.2043668
1 Moonveil(MORE) σε TMT
m0.24479
1 Moonveil(MORE) σε TND
د.ت0.20366528
1 Moonveil(MORE) σε TTD
$0.4734938
1 Moonveil(MORE) σε UGX
Sh241.9924
1 Moonveil(MORE) σε XAF
Fr39.02652
1 Moonveil(MORE) σε XCD
$0.188838
1 Moonveil(MORE) σε XOF
Fr39.02652
1 Moonveil(MORE) σε XPF
Fr7.06394
1 Moonveil(MORE) σε BWP
P0.9288032
1 Moonveil(MORE) σε BZD
$0.1405794
1 Moonveil(MORE) σε CVE
$6.5680654
1 Moonveil(MORE) σε DJF
Fr12.44932
1 Moonveil(MORE) σε DOP
$4.378244
1 Moonveil(MORE) σε DZD
د.ج9.0558312
1 Moonveil(MORE) σε FJD
$0.157365
1 Moonveil(MORE) σε GNF
Fr608.1283
1 Moonveil(MORE) σε GTQ
Q0.5357404
1 Moonveil(MORE) σε GYD
$14.6251534
1 Moonveil(MORE) σε ISK
kr8.46274

Moonveil Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Moonveil, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Moonveil
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Moonveil

Πόσο αξίζει το Moonveil (MORE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MORE στο USD είναι 0.06994 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MORE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MORE σε USD είναι $ 0.06994. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Moonveil;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MORE είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MORE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MORE είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MORE;
Το MORE πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MORE;
Το MORE είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MORE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MORE είναι $ 56.39K USD.
Θα ανέβει το MORE υψηλότερα φέτος;
Το MORE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MORE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
