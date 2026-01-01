Mia Ko Τιμή σήμερα

Η ζωντανή τιμή Mia Ko (MIA) σήμερα είναι $ 0.002718, με μεταβολή 8.88% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής MIA σε USD είναι $ 0.002718 ανά MIA.

Το Mia Ko σήμερα κατατάσσεται στο #- βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο --, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους -- MIA. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του MIA κινήθηκαν μεταξύ $ 0.002617 (χαμηλό) και $ 0.003676 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι -- ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν --.

Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το MIA κινήθηκε -6.18% την τελευταία ώρα και -11.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 53.99K.

Mia Ko (MIA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς ---- -- Όγκος (24 ώρες) $ 53.99K$ 53.99K $ 53.99K Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Προμήθεια Κυκλοφορίας ---- -- Συνολικός Όγκος ---- -- Δημόσιο Blockchain SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mia Ko είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 53.99K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MIA είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --