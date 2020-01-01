Merlin Chain (MERL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Merlin Chain (MERL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Merlin Chain (MERL) Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Επίσημη ιστοσελίδα: https://merlinchain.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Block Explorer: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Αγοράστε MERL τώρα!

Merlin Chain (MERL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Merlin Chain (MERL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 102.83M $ 102.83M $ 102.83M Συνολική προμήθεια: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 942.40M $ 942.40M $ 942.40M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 229.13M $ 229.13M $ 229.13M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Τρέχουσα τιμή: $ 0.10911 $ 0.10911 $ 0.10911 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Merlin Chain (MERL)

Tokenomics Merlin Chain (MERL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Merlin Chain (MERL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MERL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MERL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MERL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MERL token!

Merlin Chain (MERL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MERL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MERL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MERL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MERL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MERL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MERL Token τώρα!

