Η σημερινή ζωντανή τιμή MultiBank Group είναι 0.8095 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MBG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MBG εύκολα στη MEXC τώρα.

MultiBank Group (MBG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:17:06 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.712
$ 0.712$ 0.712
Κατώτ. 24H
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
Υψηλ. 24H

$ 0.712
$ 0.712$ 0.712

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

+0.18%

+2.76%

+5.06%

+5.06%

MultiBank Group (MBG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.8095. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MBG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.712 και ενός υψηλού $ 0.9, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MBG είναι $ 1.6915943417368275, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.36701751283509526.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MBG έχει αλλάξει κατά +0.18% την τελευταία ώρα, +2.76% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MultiBank Group (MBG) Πληροφορίες αγοράς

No.3253

--
----

$ 10.07M
$ 10.07M$ 10.07M

$ 809.50M
$ 809.50M$ 809.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MultiBank Group είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 10.07M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MBG είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 809.50M

MultiBank Group (MBG) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών MultiBank Group για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.021745+2.76%
30 ημέρες$ -0.2627-24.51%
60 Ημέρες$ -0.717-46.98%
90 Ημέρες$ -1.6467-67.05%
MultiBank Group Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MBG κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.021745 (+2.76%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

MultiBank Group Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.2627 (-24.51%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

MultiBank Group Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MBG άλλαξε κατά $ -0.717 (-46.98%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

MultiBank Group Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -1.6467 (-67.05%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του MultiBank Group (MBG);

Ελέγξτε τώρα τη MultiBank Group σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των MultiBank Groupεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMBG τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMultiBank Group ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας MultiBank Group ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

MultiBank Group Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MultiBank Group (MBG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MultiBank Group (MBG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MultiBank Group.

Ελέγξτε την MultiBank Group πρόβλεψη τιμής τώρα!

MultiBank Group (MBG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MultiBank Group (MBG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MBG token τώρα!

Πώς να αγοράσετε MultiBank Group (MBG)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε MultiBank Group? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα MultiBank Group στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MBG σε Τοπικά Νομίσματα

MultiBank Group Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του MultiBank Group, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος MultiBank Group
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MultiBank Group

Πόσο αξίζει το MultiBank Group (MBG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MBG στο USD είναι 0.8095 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MBG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MBG σε USD είναι $ 0.8095. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MultiBank Group;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MBG είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MBG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MBG είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MBG;
Το MBG πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.6915943417368275 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MBG;
Το MBG είχε τιμή ATL ύψους 0.36701751283509526 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MBG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MBG είναι $ 10.07M USD.
Θα ανέβει το MBG υψηλότερα φέτος;
Το MBG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MBG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:17:06 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

