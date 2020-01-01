LinqAI (LNQ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το LinqAI (LNQ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

LinqAI (LNQ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LinqAI (LNQ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Συνολική προμήθεια: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 41.18M $ 41.18M $ 41.18M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04118 $ 0.04118 $ 0.04118 Μάθετε περισσότερα για την τιμή LinqAI (LNQ)

Tokenomics LinqAI (LNQ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LinqAI (LNQ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LNQ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LNQ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LNQ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LNQ token!

Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε LinqAI (LNQ) στο χαρτοφυλάκιό σας;

LinqAI (LNQ) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LNQ βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LNQ τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LNQ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LNQ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LNQ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LNQ Token τώρα!

