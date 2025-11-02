ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Bitlight Labs είναι 1.4397 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LIGHT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LIGHT εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Bitlight Labs(LIGHT)

Live Τιμή 1 LIGHT σε USD

$1.4397
$1.4397$1.4397
-5.07%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:56 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.3568
$ 1.3568$ 1.3568
Κατώτ. 24H
$ 1.7927
$ 1.7927$ 1.7927
Υψηλ. 24H

$ 1.3568
$ 1.3568$ 1.3568

$ 1.7927
$ 1.7927$ 1.7927

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

+2.08%

-5.07%

-36.13%

-36.13%

Bitlight Labs (LIGHT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 1.4397. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIGHT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.3568 και ενός υψηλού $ 1.7927, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIGHT είναι $ 2.619557835411834, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.5392876430024418.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIGHT έχει αλλάξει κατά +2.08% την τελευταία ώρα, -5.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -36.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitlight Labs (LIGHT) Πληροφορίες αγοράς

No.400

$ 61.99M
$ 61.99M$ 61.99M

$ 265.65K
$ 265.65K$ 265.65K

$ 604.67M
$ 604.67M$ 604.67M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitlight Labs είναι $ 61.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 265.65K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIGHT είναι 43.06M, με συνολική προσφορά 420000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 604.67M

Bitlight Labs (LIGHT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Bitlight Labs για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.076891-5.07%
30 ημέρες$ +0.5015+53.45%
60 Ημέρες$ +1.3397+1,339.70%
90 Ημέρες$ +1.3397+1,339.70%
Bitlight Labs Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LIGHT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.076891 (-5.07%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Bitlight Labs Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.5015 (+53.45%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Bitlight Labs Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LIGHT άλλαξε κατά $ +1.3397 (+1,339.70%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Bitlight Labs Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +1.3397 (+1,339.70%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Bitlight Labs (LIGHT);

Ελέγξτε τώρα τη Bitlight Labs σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Bitlight Labsεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLIGHT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBitlight Labs ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Bitlight Labs ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Bitlight Labs Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Bitlight Labs (LIGHT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Bitlight Labs (LIGHT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Bitlight Labs.

Ελέγξτε την Bitlight Labs πρόβλεψη τιμής τώρα!

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Bitlight Labs (LIGHT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LIGHT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Bitlight Labs (LIGHT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Bitlight Labs? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Bitlight Labs στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

LIGHT σε Τοπικά Νομίσματα

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Bitlight Labs

Πόσο αξίζει το Bitlight Labs (LIGHT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LIGHT στο USD είναι 1.4397 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LIGHT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LIGHT σε USD είναι $ 1.4397. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitlight Labs;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LIGHT είναι $ 61.99M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LIGHT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LIGHT είναι 43.06M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LIGHT;
Το LIGHT πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.619557835411834 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LIGHT;
Το LIGHT είχε τιμή ATL ύψους 0.5392876430024418 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LIGHT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LIGHT είναι $ 265.65K USD.
Θα ανέβει το LIGHT υψηλότερα φέτος;
Το LIGHT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LIGHT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:56 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

