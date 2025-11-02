ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Keeta είναι 0.4047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KTA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KTA εύκολα στη MEXC τώρα.

Keeta Λογότ.

Τιμή Keeta(KTA)

Live Τιμή 1 KTA σε USD

$0.4062
$0.4062$0.4062
+4.10%1D
USD
Keeta (KTA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:25 (UTC+8)

Keeta (KTA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.3721
$ 0.3721$ 0.3721
Κατώτ. 24H
$ 0.415
$ 0.415$ 0.415
Υψηλ. 24H

$ 0.3721
$ 0.3721$ 0.3721

$ 0.415
$ 0.415$ 0.415

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

+1.86%

+4.10%

-22.45%

-22.45%

Keeta (KTA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.4047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KTA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.3721 και ενός υψηλού $ 0.415, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KTA είναι $ 1.6916917214873683, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.08456738547527073.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KTA έχει αλλάξει κατά +1.86% την τελευταία ώρα, +4.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Keeta (KTA) Πληροφορίες αγοράς

No.231

$ 175.90M
$ 175.90M$ 175.90M

$ 149.08K
$ 149.08K$ 149.08K

$ 404.70M
$ 404.70M$ 404.70M

434.64M
434.64M 434.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.46%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Keeta είναι $ 175.90M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 149.08K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KTA είναι 434.64M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 404.70M

Keeta (KTA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Keeta για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.015998+4.10%
30 ημέρες$ -0.1526-27.39%
60 Ημέρες$ -0.0953-19.06%
90 Ημέρες$ -0.0953-19.06%
Keeta Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το KTA κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.015998 (+4.10%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Keeta Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.1526 (-27.39%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Keeta Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το KTA άλλαξε κατά $ -0.0953 (-19.06%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Keeta Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0953 (-19.06%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Keeta (KTA);

Ελέγξτε τώρα τη Keeta σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Keetaεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεKTA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοKeeta ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Keeta ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Keeta Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Keeta (KTA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Keeta (KTA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Keeta.

Ελέγξτε την Keeta πρόβλεψη τιμής τώρα!

Keeta (KTA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Keeta (KTA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KTA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Keeta (KTA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Keeta? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Keeta στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

KTA σε Τοπικά Νομίσματα

1 Keeta(KTA) σε VND
10,649.6805
1 Keeta(KTA) σε AUD
A$0.615144
1 Keeta(KTA) σε GBP
0.307572
1 Keeta(KTA) σε EUR
0.348042
1 Keeta(KTA) σε USD
$0.4047
1 Keeta(KTA) σε MYR
RM1.695693
1 Keeta(KTA) σε TRY
16.9974
1 Keeta(KTA) σε JPY
¥61.9191
1 Keeta(KTA) σε ARS
ARS$580.631184
1 Keeta(KTA) σε RUB
32.533833
1 Keeta(KTA) σε INR
35.925219
1 Keeta(KTA) σε IDR
Rp6,744.997302
1 Keeta(KTA) σε PHP
23.751843
1 Keeta(KTA) σε EGP
￡E.19.0209
1 Keeta(KTA) σε BRL
R$2.173239
1 Keeta(KTA) σε CAD
C$0.56658
1 Keeta(KTA) σε BDT
49.316742
1 Keeta(KTA) σε NGN
584.823876
1 Keeta(KTA) σε COP
$1,556.536905
1 Keeta(KTA) σε ZAR
R.7.029639
1 Keeta(KTA) σε UAH
16.912413
1 Keeta(KTA) σε TZS
T.Sh.991.911606
1 Keeta(KTA) σε VES
Bs89.4387
1 Keeta(KTA) σε CLP
$380.418
1 Keeta(KTA) σε PKR
Rs114.28728
1 Keeta(KTA) σε KZT
213.673506
1 Keeta(KTA) σε THB
฿13.039434
1 Keeta(KTA) σε TWD
NT$12.460713
1 Keeta(KTA) σε AED
د.إ1.485249
1 Keeta(KTA) σε CHF
Fr0.32376
1 Keeta(KTA) σε HKD
HK$3.144519
1 Keeta(KTA) σε AMD
֏154.344486
1 Keeta(KTA) σε MAD
.د.م3.735381
1 Keeta(KTA) σε MXN
$7.511232
1 Keeta(KTA) σε SAR
ريال1.517625
1 Keeta(KTA) σε ETB
Br62.174061
1 Keeta(KTA) σε KES
KSh52.141548
1 Keeta(KTA) σε JOD
د.أ0.2869323
1 Keeta(KTA) σε PLN
1.489296
1 Keeta(KTA) σε RON
лв1.784727
1 Keeta(KTA) σε SEK
kr3.840603
1 Keeta(KTA) σε BGN
лв0.683943
1 Keeta(KTA) σε HUF
Ft135.258834
1 Keeta(KTA) σε CZK
8.535123
1 Keeta(KTA) σε KWD
د.ك0.1234335
1 Keeta(KTA) σε ILS
1.315275
1 Keeta(KTA) σε BOB
Bs2.788383
1 Keeta(KTA) σε AZN
0.68799
1 Keeta(KTA) σε TJS
SM3.715146
1 Keeta(KTA) σε GEL
1.096737
1 Keeta(KTA) σε AOA
Kz370.943973
1 Keeta(KTA) σε BHD
.د.ب0.1517625
1 Keeta(KTA) σε BMD
$0.4047
1 Keeta(KTA) σε DKK
kr2.618409
1 Keeta(KTA) σε HNL
L10.611234
1 Keeta(KTA) σε MUR
18.510978
1 Keeta(KTA) σε NAD
$6.997263
1 Keeta(KTA) σε NOK
kr4.095564
1 Keeta(KTA) σε NZD
$0.704178
1 Keeta(KTA) σε PAB
B/.0.4047
1 Keeta(KTA) σε PGK
K1.69974
1 Keeta(KTA) σε QAR
ر.ق1.469061
1 Keeta(KTA) σε RSD
дин.40.898982
1 Keeta(KTA) σε UZS
soʻm4,817.856372
1 Keeta(KTA) σε ALL
L33.788403
1 Keeta(KTA) σε ANG
ƒ0.724413
1 Keeta(KTA) σε AWG
ƒ0.724413
1 Keeta(KTA) σε BBD
$0.8094
1 Keeta(KTA) σε BAM
KM0.679896
1 Keeta(KTA) σε BIF
Fr1,182.9381
1 Keeta(KTA) σε BND
$0.522063
1 Keeta(KTA) σε BSD
$0.4047
1 Keeta(KTA) σε JMD
$64.772235
1 Keeta(KTA) σε KHR
1,618.8
1 Keeta(KTA) σε KMF
Fr172.4022
1 Keeta(KTA) σε LAK
8,797.825911
1 Keeta(KTA) σε LKR
රු122.858826
1 Keeta(KTA) σε MDL
L6.867759
1 Keeta(KTA) σε MGA
Ar1,814.79621
1 Keeta(KTA) σε MOP
P3.229506
1 Keeta(KTA) σε MVR
6.19191
1 Keeta(KTA) σε MWK
MK700.17147
1 Keeta(KTA) σε MZN
MT25.86033
1 Keeta(KTA) σε NPR
रु57.240768
1 Keeta(KTA) σε PYG
2,849.8974
1 Keeta(KTA) σε RWF
Fr586.4103
1 Keeta(KTA) σε SBD
$3.330681
1 Keeta(KTA) σε SCR
5.924808
1 Keeta(KTA) σε SRD
$15.58095
1 Keeta(KTA) σε SVC
$3.528984
1 Keeta(KTA) σε SZL
L6.997263
1 Keeta(KTA) σε TMT
m1.41645
1 Keeta(KTA) σε TND
د.ت1.1914368
1 Keeta(KTA) σε TTD
$2.731725
1 Keeta(KTA) σε UGX
Sh1,405.1184
1 Keeta(KTA) σε XAF
Fr228.6555
1 Keeta(KTA) σε XCD
$1.09269
1 Keeta(KTA) σε XOF
Fr228.6555
1 Keeta(KTA) σε XPF
Fr41.2794
1 Keeta(KTA) σε BWP
P5.418933
1 Keeta(KTA) σε BZD
$0.8094
1 Keeta(KTA) σε CVE
$38.466735
1 Keeta(KTA) σε DJF
Fr71.6319
1 Keeta(KTA) σε DOP
$25.925082
1 Keeta(KTA) σε DZD
د.ج52.598859
1 Keeta(KTA) σε FJD
$0.926763
1 Keeta(KTA) σε GNF
Fr3,488.514
1 Keeta(KTA) σε GTQ
Q3.091908
1 Keeta(KTA) σε GYD
$84.432561
1 Keeta(KTA) σε ISK
kr50.1828

Keeta Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Keeta, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Keeta
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Keeta

Πόσο αξίζει το Keeta (KTA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KTA στο USD είναι 0.4047 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KTA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KTA σε USD είναι $ 0.4047. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Keeta;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KTA είναι $ 175.90M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KTA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KTA είναι 434.64M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KTA;
Το KTA πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.6916917214873683 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KTA;
Το KTA είχε τιμή ATL ύψους 0.08456738547527073 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KTA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KTA είναι $ 149.08K USD.
Θα ανέβει το KTA υψηλότερα φέτος;
Το KTA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KTA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:13:25 (UTC+8)

Keeta (KTA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

