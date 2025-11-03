ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή KGEN είναι 0.2713 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KGEN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KGEN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή KGEN είναι 0.2713 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KGEN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KGEN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το KGEN

Πληροφορίες Τιμής KGEN

Τι είναι το KGEN

Whitepaper KGEN

Επίσημος Ιστότοπος KGEN

Tokenomics KGEN

Προβλέψεις Τιμών KGEN

Ιστορικό KGEN

Οδηγός Αγοράς KGEN

Μετατροπέας νομίσματος KGEN-σε-Fiat

Spot KGEN

KGEN Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

KGEN Λογότ.

Τιμή KGEN(KGEN)

Live Τιμή 1 KGEN σε USD

$0.2713
$0.2713$0.2713
-0.98%1D
USD
KGEN (KGEN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 00:21:45 (UTC+8)

KGEN (KGEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.2401
$ 0.2401$ 0.2401
Κατώτ. 24H
$ 0.2795
$ 0.2795$ 0.2795
Υψηλ. 24H

$ 0.2401
$ 0.2401$ 0.2401

$ 0.2795
$ 0.2795$ 0.2795

--
----

--
----

+2.96%

-0.98%

-5.28%

-5.28%

KGEN (KGEN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.2713. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KGEN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.2401 και ενός υψηλού $ 0.2795, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KGEN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KGEN έχει αλλάξει κατά +2.96% την τελευταία ώρα, -0.98% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KGEN (KGEN) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 469.20K
$ 469.20K$ 469.20K

$ 271.30M
$ 271.30M$ 271.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KGEN είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 469.20K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KGEN είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 271.30M

KGEN (KGEN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών KGEN για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.002685-0.98%
30 ημέρες$ +0.0713+35.65%
60 Ημέρες$ +0.0713+35.65%
90 Ημέρες$ +0.0713+35.65%
KGEN Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το KGEN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.002685 (-0.98%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

KGEN Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0713 (+35.65%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

KGEN Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το KGEN άλλαξε κατά $ +0.0713 (+35.65%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

KGEN Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0713 (+35.65%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του KGEN (KGEN);

Ελέγξτε τώρα τη KGEN σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των KGENεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεKGEN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοKGEN ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας KGEN ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

KGEN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το KGEN (KGEN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία KGEN (KGEN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το KGEN.

Ελέγξτε την KGEN πρόβλεψη τιμής τώρα!

KGEN (KGEN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του KGEN (KGEN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KGEN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε KGEN (KGEN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε KGEN? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα KGEN στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

KGEN σε Τοπικά Νομίσματα

1 KGEN(KGEN) σε VND
7,139.2595
1 KGEN(KGEN) σε AUD
A$0.412376
1 KGEN(KGEN) σε GBP
0.206188
1 KGEN(KGEN) σε EUR
0.233318
1 KGEN(KGEN) σε USD
$0.2713
1 KGEN(KGEN) σε MYR
RM1.136747
1 KGEN(KGEN) σε TRY
11.3946
1 KGEN(KGEN) σε JPY
¥41.5089
1 KGEN(KGEN) σε ARS
ARS$389.239536
1 KGEN(KGEN) σε RUB
21.809807
1 KGEN(KGEN) σε INR
24.083301
1 KGEN(KGEN) σε IDR
Rp4,521.664858
1 KGEN(KGEN) σε PHP
15.922597
1 KGEN(KGEN) σε EGP
￡E.12.7511
1 KGEN(KGEN) σε BRL
R$1.456881
1 KGEN(KGEN) σε CAD
C$0.37982
1 KGEN(KGEN) σε BDT
33.060618
1 KGEN(KGEN) σε NGN
392.050204
1 KGEN(KGEN) σε COP
$1,043.460495
1 KGEN(KGEN) σε ZAR
R.4.712481
1 KGEN(KGEN) σε UAH
11.337627
1 KGEN(KGEN) σε TZS
T.Sh.664.950874
1 KGEN(KGEN) σε VES
Bs59.9573
1 KGEN(KGEN) σε CLP
$255.022
1 KGEN(KGEN) σε PKR
Rs76.61512
1 KGEN(KGEN) σε KZT
143.240974
1 KGEN(KGEN) σε THB
฿8.741286
1 KGEN(KGEN) σε TWD
NT$8.353327
1 KGEN(KGEN) σε AED
د.إ0.995671
1 KGEN(KGEN) σε CHF
Fr0.21704
1 KGEN(KGEN) σε HKD
HK$2.108001
1 KGEN(KGEN) σε AMD
֏103.468394
1 KGEN(KGEN) σε MAD
.د.م2.504099
1 KGEN(KGEN) σε MXN
$5.035328
1 KGEN(KGEN) σε SAR
ريال1.017375
1 KGEN(KGEN) σε ETB
Br41.679819
1 KGEN(KGEN) σε KES
KSh34.954292
1 KGEN(KGEN) σε JOD
د.أ0.1923517
1 KGEN(KGEN) σε PLN
0.998384
1 KGEN(KGEN) σε RON
лв1.196433
1 KGEN(KGEN) σε SEK
kr2.574637
1 KGEN(KGEN) σε BGN
лв0.458497
1 KGEN(KGEN) σε HUF
Ft90.673886
1 KGEN(KGEN) σε CZK
5.721717
1 KGEN(KGEN) σε KWD
د.ك0.0827465
1 KGEN(KGEN) σε ILS
0.881725
1 KGEN(KGEN) σε BOB
Bs1.869257
1 KGEN(KGEN) σε AZN
0.46121
1 KGEN(KGEN) σε TJS
SM2.490534
1 KGEN(KGEN) σε GEL
0.735223
1 KGEN(KGEN) σε AOA
Kz248.670867
1 KGEN(KGEN) σε BHD
.د.ب0.1017375
1 KGEN(KGEN) σε BMD
$0.2713
1 KGEN(KGEN) σε DKK
kr1.755311
1 KGEN(KGEN) σε HNL
L7.113486
1 KGEN(KGEN) σε MUR
12.409262
1 KGEN(KGEN) σε NAD
$4.690777
1 KGEN(KGEN) σε NOK
kr2.745556
1 KGEN(KGEN) σε NZD
$0.472062
1 KGEN(KGEN) σε PAB
B/.0.2713
1 KGEN(KGEN) σε PGK
K1.13946
1 KGEN(KGEN) σε QAR
ر.ق0.984819
1 KGEN(KGEN) σε RSD
дин.27.417578
1 KGEN(KGEN) σε UZS
soʻm3,229.761388
1 KGEN(KGEN) σε ALL
L22.650837
1 KGEN(KGEN) σε ANG
ƒ0.485627
1 KGEN(KGEN) σε AWG
ƒ0.485627
1 KGEN(KGEN) σε BBD
$0.5426
1 KGEN(KGEN) σε BAM
KM0.455784
1 KGEN(KGEN) σε BIF
Fr793.0099
1 KGEN(KGEN) σε BND
$0.349977
1 KGEN(KGEN) σε BSD
$0.2713
1 KGEN(KGEN) σε JMD
$43.421565
1 KGEN(KGEN) σε KHR
1,085.2
1 KGEN(KGEN) σε KMF
Fr115.5738
1 KGEN(KGEN) σε LAK
5,897.825969
1 KGEN(KGEN) σε LKR
රු82.361254
1 KGEN(KGEN) σε MDL
L4.603961
1 KGEN(KGEN) σε MGA
Ar1,216.59059
1 KGEN(KGEN) σε MOP
P2.164974
1 KGEN(KGEN) σε MVR
4.15089
1 KGEN(KGEN) σε MWK
MK469.37613
1 KGEN(KGEN) σε MZN
MT17.33607
1 KGEN(KGEN) σε NPR
रु38.372672
1 KGEN(KGEN) σε PYG
1,910.4946
1 KGEN(KGEN) σε RWF
Fr393.1137
1 KGEN(KGEN) σε SBD
$2.232799
1 KGEN(KGEN) σε SCR
3.971832
1 KGEN(KGEN) σε SRD
$10.44505
1 KGEN(KGEN) σε SVC
$2.365736
1 KGEN(KGEN) σε SZL
L4.690777
1 KGEN(KGEN) σε TMT
m0.94955
1 KGEN(KGEN) σε TND
د.ت0.7987072
1 KGEN(KGEN) σε TTD
$1.831275
1 KGEN(KGEN) σε UGX
Sh941.9536
1 KGEN(KGEN) σε XAF
Fr153.2845
1 KGEN(KGEN) σε XCD
$0.73251
1 KGEN(KGEN) σε XOF
Fr153.2845
1 KGEN(KGEN) σε XPF
Fr27.6726
1 KGEN(KGEN) σε BWP
P3.632707
1 KGEN(KGEN) σε BZD
$0.5426
1 KGEN(KGEN) σε CVE
$25.787065
1 KGEN(KGEN) σε DJF
Fr48.0201
1 KGEN(KGEN) σε DOP
$17.379478
1 KGEN(KGEN) σε DZD
د.ج35.260861
1 KGEN(KGEN) σε FJD
$0.621277
1 KGEN(KGEN) σε GNF
Fr2,338.606
1 KGEN(KGEN) σε GTQ
Q2.072732
1 KGEN(KGEN) σε GYD
$56.601319
1 KGEN(KGEN) σε ISK
kr33.6412

KGEN Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του KGEN, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος KGEN
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με KGEN

Πόσο αξίζει το KGEN (KGEN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KGEN στο USD είναι 0.2713 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KGEN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KGEN σε USD είναι $ 0.2713. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του KGEN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KGEN είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KGEN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KGEN είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KGEN;
Το KGEN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KGEN;
Το KGEN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KGEN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KGEN είναι $ 469.20K USD.
Θα ανέβει το KGEN υψηλότερα φέτος;
Το KGEN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KGEN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 00:21:45 (UTC+8)

KGEN (KGEN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής KGEN-σε-USD

Ποσό

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2713 USD

Συναλλαγή KGEN

KGEN/USDT
$0.2713
$0.2713$0.2713
-0.73%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$109,928.13
$109,928.13$109,928.13

-0.16%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,851.21
$3,851.21$3,851.21

-0.05%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02589
$0.02589$0.02589

-1.59%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$183.02
$183.02$183.02

-0.41%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.81
$1,454.81$1,454.81

0.00%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$109,928.13
$109,928.13$109,928.13

-0.16%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,851.21
$3,851.21$3,851.21

-0.05%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$183.02
$183.02$183.02

-0.41%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$87.07
$87.07$87.07

-1.72%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4900
$2.4900$2.4900

-0.39%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.2770
$0.2770$0.2770

+454.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05485
$0.05485$0.05485

+174.25%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08603
$0.08603$0.08603

+4.13%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000003600
$0.000000003600$0.000000003600

+727.58%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.2770
$0.2770$0.2770

+454.00%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000390
$0.000000390$0.000000390

+225.00%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000686
$0.000000000686$0.000000000686

+76.34%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01330
$0.01330$0.01330

+66.25%