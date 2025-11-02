ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή INFINIT είναι 0.11253 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο IN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής IN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή INFINIT είναι 0.11253 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο IN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής IN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το IN

Πληροφορίες Τιμής IN

Τι είναι το IN

Whitepaper IN

Επίσημος Ιστότοπος IN

Tokenomics IN

Προβλέψεις Τιμών IN

Ιστορικό IN

Οδηγός Αγοράς IN

Μετατροπέας νομίσματος IN-σε-Fiat

Spot IN

IN Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

INFINIT Λογότ.

Τιμή INFINIT(IN)

Live Τιμή 1 IN σε USD

$0.11261
$0.11261$0.11261
-7.43%1D
USD
INFINIT (IN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:09:31 (UTC+8)

INFINIT (IN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.11239
$ 0.11239$ 0.11239
Κατώτ. 24H
$ 0.12779
$ 0.12779$ 0.12779
Υψηλ. 24H

$ 0.11239
$ 0.11239$ 0.11239

$ 0.12779
$ 0.12779$ 0.12779

$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695

$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576

-2.32%

-7.43%

-22.30%

-22.30%

INFINIT (IN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.11253. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.11239 και ενός υψηλού $ 0.12779, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IN είναι $ 0.330328543984695, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.053529767930225576.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IN έχει αλλάξει κατά -2.32% την τελευταία ώρα, -7.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

INFINIT (IN) Πληροφορίες αγοράς

No.671

$ 29.15M
$ 29.15M$ 29.15M

$ 145.48K
$ 145.48K$ 145.48K

$ 112.53M
$ 112.53M$ 112.53M

259.07M
259.07M 259.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.90%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του INFINIT είναι $ 29.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 145.48K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IN είναι 259.07M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 112.53M

INFINIT (IN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών INFINIT για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0090385-7.43%
30 ημέρες$ +0.01592+16.47%
60 Ημέρες$ +0.0415+58.42%
90 Ημέρες$ +0.09253+462.65%
INFINIT Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το IN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0090385 (-7.43%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

INFINIT Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.01592 (+16.47%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

INFINIT Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το IN άλλαξε κατά $ +0.0415 (+58.42%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

INFINIT Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.09253 (+462.65%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του INFINIT (IN);

Ελέγξτε τώρα τη INFINIT σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των INFINITεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεIN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοINFINIT ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας INFINIT ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

INFINIT Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το INFINIT (IN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία INFINIT (IN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το INFINIT.

Ελέγξτε την INFINIT πρόβλεψη τιμής τώρα!

INFINIT (IN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του INFINIT (IN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του IN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε INFINIT (IN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε INFINIT? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα INFINIT στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

IN σε Τοπικά Νομίσματα

1 INFINIT(IN) σε VND
2,961.22695
1 INFINIT(IN) σε AUD
A$0.1710456
1 INFINIT(IN) σε GBP
0.0855228
1 INFINIT(IN) σε EUR
0.0967758
1 INFINIT(IN) σε USD
$0.11253
1 INFINIT(IN) σε MYR
RM0.4715007
1 INFINIT(IN) σε TRY
4.72626
1 INFINIT(IN) σε JPY
¥17.21709
1 INFINIT(IN) σε ARS
ARS$161.4490416
1 INFINIT(IN) σε RUB
9.0462867
1 INFINIT(IN) σε INR
9.9892881
1 INFINIT(IN) σε IDR
Rp1,875.4992498
1 INFINIT(IN) σε PHP
6.6043857
1 INFINIT(IN) σε EGP
￡E.5.28891
1 INFINIT(IN) σε BRL
R$0.6042861
1 INFINIT(IN) σε CAD
C$0.157542
1 INFINIT(IN) σε BDT
13.7129058
1 INFINIT(IN) σε NGN
162.6148524
1 INFINIT(IN) σε COP
$432.8072595
1 INFINIT(IN) σε ZAR
R.1.9546461
1 INFINIT(IN) σε UAH
4.7026287
1 INFINIT(IN) σε TZS
T.Sh.275.8087794
1 INFINIT(IN) σε VES
Bs24.86913
1 INFINIT(IN) σε CLP
$105.7782
1 INFINIT(IN) σε PKR
Rs31.778472
1 INFINIT(IN) σε KZT
59.4135894
1 INFINIT(IN) σε THB
฿3.6257166
1 INFINIT(IN) σε TWD
NT$3.4647987
1 INFINIT(IN) σε AED
د.إ0.4129851
1 INFINIT(IN) σε CHF
Fr0.090024
1 INFINIT(IN) σε HKD
HK$0.8743581
1 INFINIT(IN) σε AMD
֏42.9166914
1 INFINIT(IN) σε MAD
.د.م1.0386519
1 INFINIT(IN) σε MXN
$2.0885568
1 INFINIT(IN) σε SAR
ريال0.4219875
1 INFINIT(IN) σε ETB
Br17.2879839
1 INFINIT(IN) σε KES
KSh14.4983652
1 INFINIT(IN) σε JOD
د.أ0.07978377
1 INFINIT(IN) σε PLN
0.4141104
1 INFINIT(IN) σε RON
лв0.4962573
1 INFINIT(IN) σε SEK
kr1.0679097
1 INFINIT(IN) σε BGN
лв0.1901757
1 INFINIT(IN) σε HUF
Ft37.6097766
1 INFINIT(IN) σε CZK
2.3732577
1 INFINIT(IN) σε KWD
د.ك0.03432165
1 INFINIT(IN) σε ILS
0.3657225
1 INFINIT(IN) σε BOB
Bs0.7753317
1 INFINIT(IN) σε AZN
0.191301
1 INFINIT(IN) σε TJS
SM1.0330254
1 INFINIT(IN) σε GEL
0.3049563
1 INFINIT(IN) σε AOA
Kz103.1438727
1 INFINIT(IN) σε BHD
.د.ب0.04219875
1 INFINIT(IN) σε BMD
$0.11253
1 INFINIT(IN) σε DKK
kr0.7280691
1 INFINIT(IN) σε HNL
L2.9505366
1 INFINIT(IN) σε MUR
5.1471222
1 INFINIT(IN) σε NAD
$1.9456437
1 INFINIT(IN) σε NOK
kr1.1388036
1 INFINIT(IN) σε NZD
$0.1958022
1 INFINIT(IN) σε PAB
B/.0.11253
1 INFINIT(IN) σε PGK
K0.472626
1 INFINIT(IN) σε QAR
ر.ق0.4084839
1 INFINIT(IN) σε RSD
дин.11.3722818
1 INFINIT(IN) σε UZS
soʻm1,339.6426428
1 INFINIT(IN) σε ALL
L9.3951297
1 INFINIT(IN) σε ANG
ƒ0.2014287
1 INFINIT(IN) σε AWG
ƒ0.2014287
1 INFINIT(IN) σε BBD
$0.22506
1 INFINIT(IN) σε BAM
KM0.1890504
1 INFINIT(IN) σε BIF
Fr328.92519
1 INFINIT(IN) σε BND
$0.1451637
1 INFINIT(IN) σε BSD
$0.11253
1 INFINIT(IN) σε JMD
$18.0104265
1 INFINIT(IN) σε KHR
450.12
1 INFINIT(IN) σε KMF
Fr47.93778
1 INFINIT(IN) σε LAK
2,446.3042989
1 INFINIT(IN) σε LKR
රු34.1618574
1 INFINIT(IN) σε MDL
L1.9096341
1 INFINIT(IN) σε MGA
Ar504.618279
1 INFINIT(IN) σε MOP
P0.8979894
1 INFINIT(IN) σε MVR
1.721709
1 INFINIT(IN) σε MWK
MK194.688153
1 INFINIT(IN) σε MZN
MT7.190667
1 INFINIT(IN) σε NPR
रु15.9162432
1 INFINIT(IN) σε PYG
792.43626
1 INFINIT(IN) σε RWF
Fr163.05597
1 INFINIT(IN) σε SBD
$0.9261219
1 INFINIT(IN) σε SCR
1.6474392
1 INFINIT(IN) σε SRD
$4.332405
1 INFINIT(IN) σε SVC
$0.9812616
1 INFINIT(IN) σε SZL
L1.9456437
1 INFINIT(IN) σε TMT
m0.393855
1 INFINIT(IN) σε TND
د.ت0.33128832
1 INFINIT(IN) σε TTD
$0.7595775
1 INFINIT(IN) σε UGX
Sh390.70416
1 INFINIT(IN) σε XAF
Fr63.57945
1 INFINIT(IN) σε XCD
$0.303831
1 INFINIT(IN) σε XOF
Fr63.57945
1 INFINIT(IN) σε XPF
Fr11.47806
1 INFINIT(IN) σε BWP
P1.5067767
1 INFINIT(IN) σε BZD
$0.22506
1 INFINIT(IN) σε CVE
$10.6959765
1 INFINIT(IN) σε DJF
Fr19.91781
1 INFINIT(IN) σε DOP
$7.2086718
1 INFINIT(IN) σε DZD
د.ج14.6255241
1 INFINIT(IN) σε FJD
$0.2576937
1 INFINIT(IN) σε GNF
Fr970.0086
1 INFINIT(IN) σε GTQ
Q0.8597292
1 INFINIT(IN) σε GYD
$23.4771339
1 INFINIT(IN) σε ISK
kr13.95372

INFINIT Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του INFINIT, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος INFINIT
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με INFINIT

Πόσο αξίζει το INFINIT (IN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή IN στο USD είναι 0.11253 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή IN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του IN σε USD είναι $ 0.11253. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του INFINIT;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το IN είναι $ 29.15M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του IN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του IN είναι 259.07M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του IN;
Το IN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.330328543984695 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του IN;
Το IN είχε τιμή ATL ύψους 0.053529767930225576 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του IN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το IN είναι $ 145.48K USD.
Θα ανέβει το IN υψηλότερα φέτος;
Το IN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την IN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:09:31 (UTC+8)

INFINIT (IN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής IN-σε-USD

Ποσό

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0.11253 USD

Συναλλαγή IN

IN/USDT
$0.11261
$0.11261$0.11261
-7.41%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,639.95
$110,639.95$110,639.95

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.44
$3,867.44$3,867.44

-0.72%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03064
$0.03064$0.03064

+1.96%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-0.63%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,639.95
$110,639.95$110,639.95

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.44
$3,867.44$3,867.44

-0.72%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.00
$93.00$93.00

+31.15%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-0.63%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5129
$2.5129$2.5129

+0.47%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7300
$0.7300$0.7300

+1,360.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05575
$0.05575$0.05575

+178.75%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07635
$0.07635$0.07635

-9.48%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7300
$0.7300$0.7300

+1,360.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000011
$0.000000000000000000000011$0.000000000000000000000011

+120.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041539
$0.0041539$0.0041539

+103.65%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07114
$0.07114$0.07114

+63.31%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009338
$0.0009338$0.0009338

+61.22%