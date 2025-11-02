ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Robinhood xStock είναι 147.04 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HOODX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HOODX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Robinhood xStock είναι 147.04 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HOODX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HOODX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HOODX

Πληροφορίες Τιμής HOODX

Τι είναι το HOODX

Επίσημος Ιστότοπος HOODX

Tokenomics HOODX

Προβλέψεις Τιμών HOODX

Ιστορικό HOODX

Οδηγός Αγοράς HOODX

Μετατροπέας νομίσματος HOODX-σε-Fiat

Spot HOODX

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Robinhood xStock Λογότ.

Τιμή Robinhood xStock(HOODX)

Live Τιμή 1 HOODX σε USD

$147.04
$147.04$147.04
-0.19%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:08:04 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 146.86
$ 146.86$ 146.86
Κατώτ. 24H
$ 149.25
$ 149.25$ 149.25
Υψηλ. 24H

$ 146.86
$ 146.86$ 146.86

$ 149.25
$ 149.25$ 149.25

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.32%

-0.19%

+4.96%

+4.96%

Robinhood xStock (HOODX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 147.04. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOODX μεταξύ ενός χαμηλού $ 146.86 και ενός υψηλού $ 149.25, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOODX είναι $ 153.08036045849482, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 91.00407335090168.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOODX έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, -0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Robinhood xStock (HOODX) Πληροφορίες αγοράς

No.1473

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

$ 55.09K
$ 55.09K$ 55.09K

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84618989
30,999.84618989 30,999.84618989

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Robinhood xStock είναι $ 4.56M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.09K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOODX είναι 31.00K, με συνολική προσφορά 30999.84618989. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.56M

Robinhood xStock (HOODX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Robinhood xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.2799-0.19%
30 ημέρες$ -0.05-0.04%
60 Ημέρες$ +45.21+44.39%
90 Ημέρες$ +46.1+45.67%
Robinhood xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το HOODX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.2799 (-0.19%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Robinhood xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.05 (-0.04%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Robinhood xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το HOODX άλλαξε κατά $ +45.21 (+44.39%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Robinhood xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +46.1 (+45.67%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Robinhood xStock (HOODX);

Ελέγξτε τώρα τη Robinhood xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Robinhood xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεHOODX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοRobinhood xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Robinhood xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Robinhood xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Robinhood xStock (HOODX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Robinhood xStock (HOODX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Robinhood xStock.

Ελέγξτε την Robinhood xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Robinhood xStock (HOODX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Robinhood xStock (HOODX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HOODX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Robinhood xStock (HOODX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Robinhood xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Robinhood xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

HOODX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Robinhood xStock(HOODX) σε VND
3,869,357.6
1 Robinhood xStock(HOODX) σε AUD
A$223.5008
1 Robinhood xStock(HOODX) σε GBP
111.7504
1 Robinhood xStock(HOODX) σε EUR
126.4544
1 Robinhood xStock(HOODX) σε USD
$147.04
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MYR
RM616.0976
1 Robinhood xStock(HOODX) σε TRY
6,175.68
1 Robinhood xStock(HOODX) σε JPY
¥22,497.12
1 Robinhood xStock(HOODX) σε ARS
ARS$210,961.2288
1 Robinhood xStock(HOODX) σε RUB
11,820.5456
1 Robinhood xStock(HOODX) σε INR
13,052.7408
1 Robinhood xStock(HOODX) σε IDR
Rp2,450,665.6864
1 Robinhood xStock(HOODX) σε PHP
8,629.7776
1 Robinhood xStock(HOODX) σε EGP
￡E.6,910.88
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BRL
R$789.6048
1 Robinhood xStock(HOODX) σε CAD
C$205.856
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BDT
17,918.2944
1 Robinhood xStock(HOODX) σε NGN
212,484.5632
1 Robinhood xStock(HOODX) σε COP
$565,537.896
1 Robinhood xStock(HOODX) σε ZAR
R.2,554.0848
1 Robinhood xStock(HOODX) σε UAH
6,144.8016
1 Robinhood xStock(HOODX) σε TZS
T.Sh.360,392.0992
1 Robinhood xStock(HOODX) σε VES
Bs32,495.84
1 Robinhood xStock(HOODX) σε CLP
$138,217.6
1 Robinhood xStock(HOODX) σε PKR
Rs41,524.096
1 Robinhood xStock(HOODX) σε KZT
77,634.1792
1 Robinhood xStock(HOODX) σε THB
฿4,737.6288
1 Robinhood xStock(HOODX) σε TWD
NT$4,527.3616
1 Robinhood xStock(HOODX) σε AED
د.إ539.6368
1 Robinhood xStock(HOODX) σε CHF
Fr117.632
1 Robinhood xStock(HOODX) σε HKD
HK$1,142.5008
1 Robinhood xStock(HOODX) σε AMD
֏56,078.1152
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MAD
.د.م1,357.1792
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MXN
$2,729.0624
1 Robinhood xStock(HOODX) σε SAR
ريال551.4
1 Robinhood xStock(HOODX) σε ETB
Br22,589.7552
1 Robinhood xStock(HOODX) σε KES
KSh18,944.6336
1 Robinhood xStock(HOODX) σε JOD
د.أ104.25136
1 Robinhood xStock(HOODX) σε PLN
541.1072
1 Robinhood xStock(HOODX) σε RON
лв648.4464
1 Robinhood xStock(HOODX) σε SEK
kr1,395.4096
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BGN
лв248.4976
1 Robinhood xStock(HOODX) σε HUF
Ft49,143.7088
1 Robinhood xStock(HOODX) σε CZK
3,101.0736
1 Robinhood xStock(HOODX) σε KWD
د.ك44.8472
1 Robinhood xStock(HOODX) σε ILS
477.88
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BOB
Bs1,013.1056
1 Robinhood xStock(HOODX) σε AZN
249.968
1 Robinhood xStock(HOODX) σε TJS
SM1,349.8272
1 Robinhood xStock(HOODX) σε GEL
398.4784
1 Robinhood xStock(HOODX) σε AOA
Kz134,775.3936
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BHD
.د.ب55.14
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BMD
$147.04
1 Robinhood xStock(HOODX) σε DKK
kr951.3488
1 Robinhood xStock(HOODX) σε HNL
L3,855.3888
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MUR
6,725.6096
1 Robinhood xStock(HOODX) σε NAD
$2,542.3216
1 Robinhood xStock(HOODX) σε NOK
kr1,488.0448
1 Robinhood xStock(HOODX) σε NZD
$255.8496
1 Robinhood xStock(HOODX) σε PAB
B/.147.04
1 Robinhood xStock(HOODX) σε PGK
K617.568
1 Robinhood xStock(HOODX) σε QAR
ر.ق533.7552
1 Robinhood xStock(HOODX) σε RSD
дин.14,859.8624
1 Robinhood xStock(HOODX) σε UZS
soʻm1,750,475.9104
1 Robinhood xStock(HOODX) σε ALL
L12,276.3696
1 Robinhood xStock(HOODX) σε ANG
ƒ263.2016
1 Robinhood xStock(HOODX) σε AWG
ƒ263.2016
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BBD
$294.08
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BAM
KM247.0272
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BIF
Fr429,797.92
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BND
$189.6816
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BSD
$147.04
1 Robinhood xStock(HOODX) σε JMD
$23,533.752
1 Robinhood xStock(HOODX) σε KHR
588,160
1 Robinhood xStock(HOODX) σε KMF
Fr62,639.04
1 Robinhood xStock(HOODX) σε LAK
3,196,521.6752
1 Robinhood xStock(HOODX) σε LKR
රු44,638.4032
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MDL
L2,495.2688
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MGA
Ar659,371.472
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MOP
P1,173.3792
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MVR
2,249.712
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MWK
MK254,393.904
1 Robinhood xStock(HOODX) σε MZN
MT9,395.856
1 Robinhood xStock(HOODX) σε NPR
रु20,797.3376
1 Robinhood xStock(HOODX) σε PYG
1,035,455.68
1 Robinhood xStock(HOODX) σε RWF
Fr213,060.96
1 Robinhood xStock(HOODX) σε SBD
$1,210.1392
1 Robinhood xStock(HOODX) σε SCR
2,152.6656
1 Robinhood xStock(HOODX) σε SRD
$5,661.04
1 Robinhood xStock(HOODX) σε SVC
$1,282.1888
1 Robinhood xStock(HOODX) σε SZL
L2,542.3216
1 Robinhood xStock(HOODX) σε TMT
m514.64
1 Robinhood xStock(HOODX) σε TND
د.ت432.88576
1 Robinhood xStock(HOODX) σε TTD
$992.52
1 Robinhood xStock(HOODX) σε UGX
Sh510,522.88
1 Robinhood xStock(HOODX) σε XAF
Fr83,077.6
1 Robinhood xStock(HOODX) σε XCD
$397.008
1 Robinhood xStock(HOODX) σε XOF
Fr83,077.6
1 Robinhood xStock(HOODX) σε XPF
Fr14,998.08
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BWP
P1,968.8656
1 Robinhood xStock(HOODX) σε BZD
$294.08
1 Robinhood xStock(HOODX) σε CVE
$13,976.152
1 Robinhood xStock(HOODX) σε DJF
Fr26,026.08
1 Robinhood xStock(HOODX) σε DOP
$9,419.3824
1 Robinhood xStock(HOODX) σε DZD
د.ج19,110.7888
1 Robinhood xStock(HOODX) σε FJD
$336.7216
1 Robinhood xStock(HOODX) σε GNF
Fr1,267,484.8
1 Robinhood xStock(HOODX) σε GTQ
Q1,123.3856
1 Robinhood xStock(HOODX) σε GYD
$30,676.9552
1 Robinhood xStock(HOODX) σε ISK
kr18,232.96

Robinhood xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Robinhood xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Robinhood xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Robinhood xStock

Πόσο αξίζει το Robinhood xStock (HOODX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HOODX στο USD είναι 147.04 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HOODX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HOODX σε USD είναι $ 147.04. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Robinhood xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HOODX είναι $ 4.56M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HOODX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HOODX είναι 31.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HOODX;
Το HOODX πέτυχε τιμή ATH ύψους 153.08036045849482 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HOODX;
Το HOODX είχε τιμή ATL ύψους 91.00407335090168 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HOODX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HOODX είναι $ 55.09K USD.
Θα ανέβει το HOODX υψηλότερα φέτος;
Το HOODX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HOODX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:08:04 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής HOODX-σε-USD

Ποσό

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 147.04 USD

Συναλλαγή HOODX

HOODX/USDT
$147.04
$147.04$147.04
-0.15%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,664.71
$110,664.71$110,664.71

+0.34%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.16
$3,868.16$3,868.16

-0.70%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03064
$0.03064$0.03064

+1.96%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.43
$185.43$185.43

-0.53%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,664.71
$110,664.71$110,664.71

+0.34%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.16
$3,868.16$3,868.16

-0.70%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.01
$93.01$93.01

+31.16%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.43
$185.43$185.43

-0.53%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5146
$2.5146$2.5146

+0.54%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7154
$0.7154$0.7154

+1,330.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05489
$0.05489$0.05489

+174.45%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07675
$0.07675$0.07675

-9.01%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7154
$0.7154$0.7154

+1,330.80%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0040994
$0.0040994$0.0040994

+100.98%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07233
$0.07233$0.07233

+66.04%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009217
$0.0009217$0.0009217

+59.13%