Helium Network Token (HNT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Helium Network Token (HNT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.helium.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): http://docs.helium.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux

Helium Network Token (HNT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Helium Network Token (HNT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 489.37M $ 489.37M $ 489.37M Συνολική προμήθεια: $ 186.21M $ 186.21M $ 186.21M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 186.21M $ 186.21M $ 186.21M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 586.04M $ 586.04M $ 586.04M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Τρέχουσα τιμή: $ 2.628 $ 2.628 $ 2.628 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Helium Network Token (HNT)

Tokenomics Helium Network Token (HNT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Helium Network Token (HNT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HNT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HNT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HNT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HNT token!

Πώς να Αγοράσετε HNT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Helium Network Token (HNT) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Helium Network Token (HNT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HNT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HNT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HNT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HNT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HNT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HNT Token τώρα!

