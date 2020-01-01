HyperGPT (HGPT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HyperGPT (HGPT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HyperGPT (HGPT) HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account. Επίσημη ιστοσελίδα: https://hypergpt.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.hypergpt.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x529c79f6918665ebe250f32eeeaa1d410a0798c6 Αγοράστε HGPT τώρα!

HyperGPT (HGPT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HyperGPT (HGPT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Συνολική προμήθεια: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 784.08M $ 784.08M $ 784.08M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.10777 $ 0.10777 $ 0.10777 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.003368045600990264 $ 0.003368045600990264 $ 0.003368045600990264 Τρέχουσα τιμή: $ 0.007083 $ 0.007083 $ 0.007083 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HyperGPT (HGPT)

Tokenomics HyperGPT (HGPT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HyperGPT (HGPT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HGPT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HGPT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HGPT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HGPT token!

Πώς να Αγοράσετε HGPT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε HyperGPT (HGPT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς HGPT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε HGPT στη MEXC τώρα!

HyperGPT (HGPT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HGPT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HGPT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HGPT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HGPT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HGPT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HGPT Token τώρα!

