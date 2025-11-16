Εξερευνήστε τα tokenomics Graphite (GP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Graphite (GP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token GP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!