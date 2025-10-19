Η σημερινή ζωντανή τιμή SQUID MEME είναι 38.9372 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GAME σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GAME εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή SQUID MEME είναι 38.9372 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GAME σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GAME εύκολα στη MEXC τώρα.

SQUID MEME Λογότ.

Τιμή SQUID MEME(GAME)

Live Τιμή 1 GAME σε USD

$38.9372
$38.9372$38.9372
-3.65%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-19 05:10:22 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
Κατώτ. 24H
$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931
Υψηλ. 24H

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931

--
----

--
----

-0.79%

-3.65%

-3.53%

-3.53%

SQUID MEME (GAME) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 38.9372. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GAME μεταξύ ενός χαμηλού $ 38.7 και ενός υψηλού $ 42.9931, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GAME είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GAME έχει αλλάξει κατά -0.79% την τελευταία ώρα, -3.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SQUID MEME (GAME) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 512.40K
$ 512.40K$ 512.40K

$ 17.76B
$ 17.76B$ 17.76B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SQUID MEME είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 512.40K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GAME είναι --, με συνολική προσφορά 456000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.76B

SQUID MEME (GAME) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών SQUID MEME για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -1.475047-3.65%
30 ημέρες$ +10.9143+38.94%
60 Ημέρες$ +14.9106+62.05%
90 Ημέρες$ +26.1044+203.41%
SQUID MEME Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το GAME κατέγραψε μια αλλαγή $ -1.475047 (-3.65%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

SQUID MEME Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +10.9143 (+38.94%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

SQUID MEME Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το GAME άλλαξε κατά $ +14.9106 (+62.05%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

SQUID MEME Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +26.1044 (+203.41%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του SQUID MEME (GAME);

Ελέγξτε τώρα τη SQUID MEME σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των SQUID MEMEεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεGAME τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSQUID MEME ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας SQUID MEME ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

SQUID MEME Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SQUID MEME (GAME) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SQUID MEME (GAME) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SQUID MEME.

Ελέγξτε την SQUID MEME πρόβλεψη τιμής τώρα!

SQUID MEME (GAME) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SQUID MEME (GAME) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GAME token τώρα!

Πώς να αγοράσετε SQUID MEME (GAME)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε SQUID MEME? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα SQUID MEME στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

GAME σε Τοπικά Νομίσματα

1 SQUID MEME(GAME) σε VND
1,024,632.418
1 SQUID MEME(GAME) σε AUD
A$59.573916
1 SQUID MEME(GAME) σε GBP
28.813528
1 SQUID MEME(GAME) σε EUR
33.09662
1 SQUID MEME(GAME) σε USD
$38.9372
1 SQUID MEME(GAME) σε MYR
RM164.314984
1 SQUID MEME(GAME) σε TRY
1,630.300564
1 SQUID MEME(GAME) σε JPY
¥5,840.58
1 SQUID MEME(GAME) σε ARS
ARS$56,676.98832
1 SQUID MEME(GAME) σε RUB
3,156.249432
1 SQUID MEME(GAME) σε INR
3,427.252344
1 SQUID MEME(GAME) σε IDR
Rp648,953.073752
1 SQUID MEME(GAME) σε PHP
2,263.030064
1 SQUID MEME(GAME) σε EGP
￡E.1,852.631976
1 SQUID MEME(GAME) σε BRL
R$210.26088
1 SQUID MEME(GAME) σε CAD
C$54.51208
1 SQUID MEME(GAME) σε BDT
4,756.957724
1 SQUID MEME(GAME) σε NGN
57,260.267576
1 SQUID MEME(GAME) σε COP
$150,336.5292
1 SQUID MEME(GAME) σε ZAR
R.675.949792
1 SQUID MEME(GAME) σε UAH
1,629.911192
1 SQUID MEME(GAME) σε TZS
T.Sh.95,904.27046
1 SQUID MEME(GAME) σε VES
Bs7,826.3772
1 SQUID MEME(GAME) σε CLP
$37,223.9632
1 SQUID MEME(GAME) σε PKR
Rs11,055.049824
1 SQUID MEME(GAME) σε KZT
21,012.849352
1 SQUID MEME(GAME) σε THB
฿1,270.910208
1 SQUID MEME(GAME) σε TWD
NT$1,192.646436
1 SQUID MEME(GAME) σε AED
د.إ142.899524
1 SQUID MEME(GAME) σε CHF
Fr30.760388
1 SQUID MEME(GAME) σε HKD
HK$302.542044
1 SQUID MEME(GAME) σε AMD
֏14,998.60944
1 SQUID MEME(GAME) σε MAD
.د.م357.054124
1 SQUID MEME(GAME) σε MXN
$715.276364
1 SQUID MEME(GAME) σε SAR
ريال146.0145
1 SQUID MEME(GAME) σε ETB
Br5,774.38676
1 SQUID MEME(GAME) σε KES
KSh5,044.31426
1 SQUID MEME(GAME) σε JOD
د.أ27.6064748
1 SQUID MEME(GAME) σε PLN
141.731408
1 SQUID MEME(GAME) σε RON
лв169.766192
1 SQUID MEME(GAME) σε SEK
kr367.177796
1 SQUID MEME(GAME) σε BGN
лв65.025124
1 SQUID MEME(GAME) σε HUF
Ft13,009.307892
1 SQUID MEME(GAME) σε CZK
811.451248
1 SQUID MEME(GAME) σε KWD
د.ك11.875846
1 SQUID MEME(GAME) σε ILS
128.49276
1 SQUID MEME(GAME) σε BOB
Bs269.834796
1 SQUID MEME(GAME) σε AZN
66.19324
1 SQUID MEME(GAME) σε TJS
SM360.1691
1 SQUID MEME(GAME) σε GEL
105.13044
1 SQUID MEME(GAME) σε AOA
Kz35,689.448148
1 SQUID MEME(GAME) σε BHD
.د.ب14.6403872
1 SQUID MEME(GAME) σε BMD
$38.9372
1 SQUID MEME(GAME) σε DKK
kr249.19808
1 SQUID MEME(GAME) σε HNL
L1,025.605848
1 SQUID MEME(GAME) σε MUR
1,753.342116
1 SQUID MEME(GAME) σε NAD
$681.011628
1 SQUID MEME(GAME) σε NOK
kr391.708232
1 SQUID MEME(GAME) σε NZD
$67.750728
1 SQUID MEME(GAME) σε PAB
B/.38.9372
1 SQUID MEME(GAME) σε PGK
K166.261844
1 SQUID MEME(GAME) σε QAR
ر.ق142.12078
1 SQUID MEME(GAME) σε RSD
дин.3,912.409856
1 SQUID MEME(GAME) σε UZS
soʻm474,843.826464
1 SQUID MEME(GAME) σε ALL
L3,228.283252
1 SQUID MEME(GAME) σε ANG
ƒ69.697588
1 SQUID MEME(GAME) σε AWG
ƒ70.08696
1 SQUID MEME(GAME) σε BBD
$77.8744
1 SQUID MEME(GAME) σε BAM
KM65.025124
1 SQUID MEME(GAME) σε BIF
Fr115,176.2376
1 SQUID MEME(GAME) σε BND
$50.228988
1 SQUID MEME(GAME) σε BSD
$38.9372
1 SQUID MEME(GAME) σε JMD
$6,277.066012
1 SQUID MEME(GAME) σε KHR
157,004.5247
1 SQUID MEME(GAME) σε KMF
Fr16,431.4984
1 SQUID MEME(GAME) σε LAK
846,460.852636
1 SQUID MEME(GAME) σε LKR
රු11,824.059524
1 SQUID MEME(GAME) σε MDL
L658.428052
1 SQUID MEME(GAME) σε MGA
Ar173,826.563216
1 SQUID MEME(GAME) σε MOP
P312.276344
1 SQUID MEME(GAME) σε MVR
595.73916
1 SQUID MEME(GAME) σε MWK
MK67,716.852636
1 SQUID MEME(GAME) σε MZN
MT2,488.476452
1 SQUID MEME(GAME) σε NPR
रु5,500.268872
1 SQUID MEME(GAME) σε PYG
278,089.4824
1 SQUID MEME(GAME) σε RWF
Fr56,653.626
1 SQUID MEME(GAME) σε SBD
$320.453156
1 SQUID MEME(GAME) σε SCR
541.616452
1 SQUID MEME(GAME) σε SRD
$1,534.515052
1 SQUID MEME(GAME) σε SVC
$341.479244
1 SQUID MEME(GAME) σε SZL
L680.622256
1 SQUID MEME(GAME) σε TMT
m136.2802
1 SQUID MEME(GAME) σε TND
د.ت114.0081216
1 SQUID MEME(GAME) σε TTD
$264.77296
1 SQUID MEME(GAME) σε UGX
Sh136,124.4512
1 SQUID MEME(GAME) σε XAF
Fr21,882.7064
1 SQUID MEME(GAME) σε XCD
$105.13044
1 SQUID MEME(GAME) σε XOF
Fr21,882.7064
1 SQUID MEME(GAME) σε XPF
Fr3,971.5944
1 SQUID MEME(GAME) σε BWP
P523.315968
1 SQUID MEME(GAME) σε BZD
$78.263772
1 SQUID MEME(GAME) σε CVE
$3,683.45912
1 SQUID MEME(GAME) σε DJF
Fr6,930.8216
1 SQUID MEME(GAME) σε DOP
$2,465.503504
1 SQUID MEME(GAME) σε DZD
د.ج5,046.650492
1 SQUID MEME(GAME) σε FJD
$88.387444
1 SQUID MEME(GAME) σε GNF
Fr338,558.954
1 SQUID MEME(GAME) σε GTQ
Q299.037696
1 SQUID MEME(GAME) σε GYD
$8,169.413932
1 SQUID MEME(GAME) σε ISK
kr4,711.4012

SQUID MEME Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του SQUID MEME, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος SQUID MEME
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με SQUID MEME

Πόσο αξίζει το SQUID MEME (GAME) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GAME στο USD είναι 38.9372 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GAME σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GAME σε USD είναι $ 38.9372. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SQUID MEME;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GAME είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GAME;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GAME είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GAME;
Το GAME πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GAME;
Το GAME είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GAME;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GAME είναι $ 512.40K USD.
Θα ανέβει το GAME υψηλότερα φέτος;
Το GAME μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GAME πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-19 05:10:22 (UTC+8)

