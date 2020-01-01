Fuel (FUEL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Fuel (FUEL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Fuel (FUEL) Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fuel.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Αγοράστε FUEL τώρα!

Fuel (FUEL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fuel (FUEL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 36.93M $ 36.93M $ 36.93M Συνολική προμήθεια: $ 10.13B $ 10.13B $ 10.13B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 66.36M $ 66.36M $ 66.36M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.006437314384164522 $ 0.006437314384164522 $ 0.006437314384164522 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00655 $ 0.00655 $ 0.00655 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Fuel (FUEL)

Tokenomics Fuel (FUEL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fuel (FUEL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FUEL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FUEL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FUEL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FUEL token!

Fuel (FUEL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FUEL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FUEL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FUEL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FUEL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FUEL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FUEL Token τώρα!

