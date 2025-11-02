ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Flux AI είναι 0.0001618 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FLUXAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FLUXAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Flux AI(FLUXAI)

Live Τιμή 1 FLUXAI σε USD

$0.0001628
$0.0001628
+0.36%1D
Flux AI (FLUXAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:01:43 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.000125
$ 0.000125
Κατώτ. 24H
$ 0.0002127
$ 0.0002127
Υψηλ. 24H

$ 0.000125
$ 0.000125

$ 0.0002127
$ 0.0002127

--
--

--
--

+3.25%

+0.36%

-16.90%

-16.90%

Flux AI (FLUXAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0001618. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLUXAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.000125 και ενός υψηλού $ 0.0002127, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLUXAI είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLUXAI έχει αλλάξει κατά +3.25% την τελευταία ώρα, +0.36% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flux AI (FLUXAI) Πληροφορίες αγοράς

--
--

$ 1.27M
$ 1.27M

$ 161.80K
$ 161.80K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flux AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.27M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLUXAI είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 161.80K

Flux AI (FLUXAI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Flux AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000000584+0.36%
30 ημέρες$ -0.0198222-99.20%
60 Ημέρες$ -0.0008382-83.82%
90 Ημέρες$ -0.0008382-83.82%
Flux AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FLUXAI κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000000584 (+0.36%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Flux AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0198222 (-99.20%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Flux AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FLUXAI άλλαξε κατά $ -0.0008382 (-83.82%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Flux AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0008382 (-83.82%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Flux AI (FLUXAI);

Ελέγξτε τώρα τη Flux AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Flux AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFLUXAI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFlux AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Flux AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Flux AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Flux AI (FLUXAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Flux AI (FLUXAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Flux AI.

Ελέγξτε την Flux AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

Flux AI (FLUXAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Flux AI (FLUXAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FLUXAI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Flux AI (FLUXAI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Flux AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Flux AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

FLUXAI σε Τοπικά Νομίσματα

1 Flux AI(FLUXAI) σε VND
4.257767
1 Flux AI(FLUXAI) σε AUD
A$0.000245936
1 Flux AI(FLUXAI) σε GBP
0.000122968
1 Flux AI(FLUXAI) σε EUR
0.000139148
1 Flux AI(FLUXAI) σε USD
$0.0001618
1 Flux AI(FLUXAI) σε MYR
RM0.000677942
1 Flux AI(FLUXAI) σε TRY
0.0067956
1 Flux AI(FLUXAI) σε JPY
¥0.0247554
1 Flux AI(FLUXAI) σε ARS
ARS$0.232137696
1 Flux AI(FLUXAI) σε RUB
0.013007102
1 Flux AI(FLUXAI) σε INR
0.014362986
1 Flux AI(FLUXAI) σε IDR
Rp2.696665588
1 Flux AI(FLUXAI) σε PHP
0.009496042
1 Flux AI(FLUXAI) σε EGP
￡E.0.0076046
1 Flux AI(FLUXAI) σε BRL
R$0.000868866
1 Flux AI(FLUXAI) σε CAD
C$0.00022652
1 Flux AI(FLUXAI) σε BDT
0.019716948
1 Flux AI(FLUXAI) σε NGN
0.233813944
1 Flux AI(FLUXAI) σε COP
$0.62230707
1 Flux AI(FLUXAI) σε ZAR
R.0.002810466
1 Flux AI(FLUXAI) σε UAH
0.006761622
1 Flux AI(FLUXAI) σε TZS
T.Sh.0.396568564
1 Flux AI(FLUXAI) σε VES
Bs0.0357578
1 Flux AI(FLUXAI) σε CLP
$0.152092
1 Flux AI(FLUXAI) σε PKR
Rs0.04569232
1 Flux AI(FLUXAI) σε KZT
0.085427164
1 Flux AI(FLUXAI) σε THB
฿0.005213196
1 Flux AI(FLUXAI) σε TWD
NT$0.004981822
1 Flux AI(FLUXAI) σε AED
د.إ0.000593806
1 Flux AI(FLUXAI) σε CHF
Fr0.00012944
1 Flux AI(FLUXAI) σε HKD
HK$0.001257186
1 Flux AI(FLUXAI) σε AMD
֏0.061707284
1 Flux AI(FLUXAI) σε MAD
.د.م0.001493414
1 Flux AI(FLUXAI) σε MXN
$0.003003008
1 Flux AI(FLUXAI) σε SAR
ريال0.00060675
1 Flux AI(FLUXAI) σε ETB
Br0.024857334
1 Flux AI(FLUXAI) σε KES
KSh0.020846312
1 Flux AI(FLUXAI) σε JOD
د.أ0.0001147162
1 Flux AI(FLUXAI) σε PLN
0.000595424
1 Flux AI(FLUXAI) σε RON
лв0.000713538
1 Flux AI(FLUXAI) σε SEK
kr0.001535482
1 Flux AI(FLUXAI) σε BGN
лв0.000273442
1 Flux AI(FLUXAI) σε HUF
Ft0.054076796
1 Flux AI(FLUXAI) σε CZK
0.003412362
1 Flux AI(FLUXAI) σε KWD
د.ك0.000049349
1 Flux AI(FLUXAI) σε ILS
0.00052585
1 Flux AI(FLUXAI) σε BOB
Bs0.001114802
1 Flux AI(FLUXAI) σε AZN
0.00027506
1 Flux AI(FLUXAI) σε TJS
SM0.001485324
1 Flux AI(FLUXAI) σε GEL
0.000438478
1 Flux AI(FLUXAI) σε AOA
Kz0.148304262
1 Flux AI(FLUXAI) σε BHD
.د.ب0.000060675
1 Flux AI(FLUXAI) σε BMD
$0.0001618
1 Flux AI(FLUXAI) σε DKK
kr0.001046846
1 Flux AI(FLUXAI) σε HNL
L0.004242396
1 Flux AI(FLUXAI) σε MUR
0.007400732
1 Flux AI(FLUXAI) σε NAD
$0.002797522
1 Flux AI(FLUXAI) σε NOK
kr0.001637416
1 Flux AI(FLUXAI) σε NZD
$0.000281532
1 Flux AI(FLUXAI) σε PAB
B/.0.0001618
1 Flux AI(FLUXAI) σε PGK
K0.00067956
1 Flux AI(FLUXAI) σε QAR
ر.ق0.000587334
1 Flux AI(FLUXAI) σε RSD
дин.0.016351508
1 Flux AI(FLUXAI) σε UZS
soʻm1.926190168
1 Flux AI(FLUXAI) σε ALL
L0.013508682
1 Flux AI(FLUXAI) σε ANG
ƒ0.000289622
1 Flux AI(FLUXAI) σε AWG
ƒ0.000289622
1 Flux AI(FLUXAI) σε BBD
$0.0003236
1 Flux AI(FLUXAI) σε BAM
KM0.000271824
1 Flux AI(FLUXAI) σε BIF
Fr0.4729414
1 Flux AI(FLUXAI) σε BND
$0.000208722
1 Flux AI(FLUXAI) σε BSD
$0.0001618
1 Flux AI(FLUXAI) σε JMD
$0.02589609
1 Flux AI(FLUXAI) σε KHR
0.6472
1 Flux AI(FLUXAI) σε KMF
Fr0.0689268
1 Flux AI(FLUXAI) σε LAK
3.517391234
1 Flux AI(FLUXAI) σε LKR
රු0.049119244
1 Flux AI(FLUXAI) σε MDL
L0.002745746
1 Flux AI(FLUXAI) σε MGA
Ar0.72555974
1 Flux AI(FLUXAI) σε MOP
P0.001291164
1 Flux AI(FLUXAI) σε MVR
0.00247554
1 Flux AI(FLUXAI) σε MWK
MK0.27993018
1 Flux AI(FLUXAI) σε MZN
MT0.01033902
1 Flux AI(FLUXAI) σε NPR
रु0.022884992
1 Flux AI(FLUXAI) σε PYG
1.1393956
1 Flux AI(FLUXAI) σε RWF
Fr0.2344482
1 Flux AI(FLUXAI) σε SBD
$0.001331614
1 Flux AI(FLUXAI) σε SCR
0.002368752
1 Flux AI(FLUXAI) σε SRD
$0.0062293
1 Flux AI(FLUXAI) σε SVC
$0.001410896
1 Flux AI(FLUXAI) σε SZL
L0.002797522
1 Flux AI(FLUXAI) σε TMT
m0.0005663
1 Flux AI(FLUXAI) σε TND
د.ت0.0004763392
1 Flux AI(FLUXAI) σε TTD
$0.00109215
1 Flux AI(FLUXAI) σε UGX
Sh0.5617696
1 Flux AI(FLUXAI) σε XAF
Fr0.091417
1 Flux AI(FLUXAI) σε XCD
$0.00043686
1 Flux AI(FLUXAI) σε XOF
Fr0.091417
1 Flux AI(FLUXAI) σε XPF
Fr0.0165036
1 Flux AI(FLUXAI) σε BWP
P0.002166502
1 Flux AI(FLUXAI) σε BZD
$0.0003236
1 Flux AI(FLUXAI) σε CVE
$0.01537909
1 Flux AI(FLUXAI) σε DJF
Fr0.0286386
1 Flux AI(FLUXAI) σε DOP
$0.010364908
1 Flux AI(FLUXAI) σε DZD
د.ج0.021029146
1 Flux AI(FLUXAI) σε FJD
$0.000370522
1 Flux AI(FLUXAI) σε GNF
Fr1.394716
1 Flux AI(FLUXAI) σε GTQ
Q0.001236152
1 Flux AI(FLUXAI) σε GYD
$0.033756334
1 Flux AI(FLUXAI) σε ISK
kr0.0200632

Flux AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Flux AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Flux AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Flux AI

Πόσο αξίζει το Flux AI (FLUXAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FLUXAI στο USD είναι 0.0001618 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FLUXAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FLUXAI σε USD είναι $ 0.0001618. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Flux AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FLUXAI είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLUXAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLUXAI είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FLUXAI;
Το FLUXAI πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FLUXAI;
Το FLUXAI είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FLUXAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FLUXAI είναι $ 1.27M USD.
Θα ανέβει το FLUXAI υψηλότερα φέτος;
Το FLUXAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FLUXAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:01:43 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

1 FLUXAI = 0.0001618 USD

