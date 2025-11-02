ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή FARTLESS COIN είναι 0.0004372 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FARTLESS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FARTLESS εύκολα στη MEXC τώρα.

$0.0004372
-4.37%1D
FARTLESS COIN (FARTLESS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:00:38 (UTC+8)

FARTLESS COIN (FARTLESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0004293
Κατώτ. 24H
$ 0.0004722
Υψηλ. 24H

$ 0.0004293
$ 0.0004722
--
--
-2.74%

-4.37%

-40.55%

-40.55%

FARTLESS COIN (FARTLESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0004372. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FARTLESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0004293 και ενός υψηλού $ 0.0004722, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FARTLESS είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FARTLESS έχει αλλάξει κατά -2.74% την τελευταία ώρα, -4.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -40.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FARTLESS COIN (FARTLESS) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 61.10K
$ 0.00
--
--
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FARTLESS COIN είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 61.10K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FARTLESS είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

FARTLESS COIN (FARTLESS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών FARTLESS COIN για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000019979-4.37%
30 ημέρες$ -0.0004996-53.34%
60 Ημέρες$ -0.0017358-79.89%
90 Ημέρες$ -0.0027208-86.16%
FARTLESS COIN Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FARTLESS κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000019979 (-4.37%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

FARTLESS COIN Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0004996 (-53.34%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

FARTLESS COIN Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FARTLESS άλλαξε κατά $ -0.0017358 (-79.89%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

FARTLESS COIN Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0027208 (-86.16%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του FARTLESS COIN (FARTLESS);

Ελέγξτε τώρα τη FARTLESS COIN σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι FARTLESS COIN (FARTLESS)

FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.

FARTLESS COIN είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των FARTLESS COINεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFARTLESS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFARTLESS COIN ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας FARTLESS COIN ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

FARTLESS COIN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το FARTLESS COIN (FARTLESS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία FARTLESS COIN (FARTLESS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το FARTLESS COIN.

Ελέγξτε την FARTLESS COIN πρόβλεψη τιμής τώρα!

FARTLESS COIN (FARTLESS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του FARTLESS COIN (FARTLESS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FARTLESS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε FARTLESS COIN (FARTLESS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε FARTLESS COIN? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα FARTLESS COIN στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με FARTLESS COIN

Πόσο αξίζει το FARTLESS COIN (FARTLESS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FARTLESS στο USD είναι 0.0004372 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FARTLESS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FARTLESS σε USD είναι $ 0.0004372. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του FARTLESS COIN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FARTLESS είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FARTLESS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FARTLESS είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FARTLESS;
Το FARTLESS πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FARTLESS;
Το FARTLESS είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FARTLESS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FARTLESS είναι $ 61.10K USD.
Θα ανέβει το FARTLESS υψηλότερα φέτος;
Το FARTLESS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FARTLESS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
FARTLESS COIN (FARTLESS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

