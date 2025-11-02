ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή StablR Euro είναι 1.136 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EURR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EURR εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή StablR Euro είναι 1.136 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EURR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EURR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το EURR

Πληροφορίες Τιμής EURR

Τι είναι το EURR

Whitepaper EURR

Επίσημος Ιστότοπος EURR

Tokenomics EURR

Προβλέψεις Τιμών EURR

Ιστορικό EURR

Οδηγός Αγοράς EURR

Μετατροπέας νομίσματος EURR-σε-Fiat

Spot EURR

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

StablR Euro Λογότ.

Τιμή StablR Euro(EURR)

Live Τιμή 1 EURR σε USD

$1.136
$1.136$1.136
+0.44%1D
USD
StablR Euro (EURR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:59:54 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.125
$ 1.125$ 1.125
Κατώτ. 24H
$ 1.159
$ 1.159$ 1.159
Υψηλ. 24H

$ 1.125
$ 1.125$ 1.125

$ 1.159
$ 1.159$ 1.159

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

-0.79%

+0.44%

-2.16%

-2.16%

StablR Euro (EURR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 1.136. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EURR μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.125 και ενός υψηλού $ 1.159, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EURR είναι $ 1.4634306829935808, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.0191650915551662.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EURR έχει αλλάξει κατά -0.79% την τελευταία ώρα, +0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

StablR Euro (EURR) Πληροφορίες αγοράς

No.1026

$ 13.27M
$ 13.27M$ 13.27M

$ 16.17K
$ 16.17K$ 16.17K

$ 13.27M
$ 13.27M$ 13.27M

11.68M
11.68M 11.68M

11,683,541.95
11,683,541.95 11,683,541.95

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του StablR Euro είναι $ 13.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 16.17K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EURR είναι 11.68M, με συνολική προσφορά 11683541.95. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.27M

StablR Euro (EURR) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών StablR Euro για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00498+0.44%
30 ημέρες$ -0.034-2.91%
60 Ημέρες$ -0.026-2.24%
90 Ημέρες$ -0.017-1.48%
StablR Euro Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το EURR κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00498 (+0.44%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

StablR Euro Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.034 (-2.91%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

StablR Euro Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το EURR άλλαξε κατά $ -0.026 (-2.24%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

StablR Euro Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.017 (-1.48%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του StablR Euro (EURR);

Ελέγξτε τώρα τη StablR Euro σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των StablR Euroεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεEURR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοStablR Euro ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας StablR Euro ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

StablR Euro Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το StablR Euro (EURR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία StablR Euro (EURR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το StablR Euro.

Ελέγξτε την StablR Euro πρόβλεψη τιμής τώρα!

StablR Euro (EURR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του StablR Euro (EURR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EURR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε StablR Euro (EURR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε StablR Euro? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα StablR Euro στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

EURR σε Τοπικά Νομίσματα

1 StablR Euro(EURR) σε VND
29,893.84
1 StablR Euro(EURR) σε AUD
A$1.72672
1 StablR Euro(EURR) σε GBP
0.86336
1 StablR Euro(EURR) σε EUR
0.97696
1 StablR Euro(EURR) σε USD
$1.136
1 StablR Euro(EURR) σε MYR
RM4.75984
1 StablR Euro(EURR) σε TRY
47.712
1 StablR Euro(EURR) σε JPY
¥173.808
1 StablR Euro(EURR) σε ARS
ARS$1,629.84192
1 StablR Euro(EURR) σε RUB
91.32304
1 StablR Euro(EURR) σε INR
100.84272
1 StablR Euro(EURR) σε IDR
Rp18,933.32576
1 StablR Euro(EURR) σε PHP
66.67184
1 StablR Euro(EURR) σε EGP
￡E.53.392
1 StablR Euro(EURR) σε BRL
R$6.10032
1 StablR Euro(EURR) σε CAD
C$1.5904
1 StablR Euro(EURR) σε BDT
138.43296
1 StablR Euro(EURR) σε NGN
1,641.61088
1 StablR Euro(EURR) σε COP
$4,369.2264
1 StablR Euro(EURR) σε ZAR
R.19.73232
1 StablR Euro(EURR) σε UAH
47.47344
1 StablR Euro(EURR) σε TZS
T.Sh.2,784.31328
1 StablR Euro(EURR) σε VES
Bs251.056
1 StablR Euro(EURR) σε CLP
$1,067.84
1 StablR Euro(EURR) σε PKR
Rs320.8064
1 StablR Euro(EURR) σε KZT
599.78528
1 StablR Euro(EURR) σε THB
฿36.60192
1 StablR Euro(EURR) σε TWD
NT$34.97744
1 StablR Euro(EURR) σε AED
د.إ4.16912
1 StablR Euro(EURR) σε CHF
Fr0.9088
1 StablR Euro(EURR) σε HKD
HK$8.82672
1 StablR Euro(EURR) σε AMD
֏433.24768
1 StablR Euro(EURR) σε MAD
.د.م10.48528
1 StablR Euro(EURR) σε MXN
$21.08416
1 StablR Euro(EURR) σε SAR
ريال4.26
1 StablR Euro(EURR) σε ETB
Br174.52368
1 StablR Euro(EURR) σε KES
KSh146.36224
1 StablR Euro(EURR) σε JOD
د.أ0.805424
1 StablR Euro(EURR) σε PLN
4.18048
1 StablR Euro(EURR) σε RON
лв5.00976
1 StablR Euro(EURR) σε SEK
kr10.78064
1 StablR Euro(EURR) σε BGN
лв1.91984
1 StablR Euro(EURR) σε HUF
Ft379.67392
1 StablR Euro(EURR) σε CZK
23.95824
1 StablR Euro(EURR) σε KWD
د.ك0.34648
1 StablR Euro(EURR) σε ILS
3.692
1 StablR Euro(EURR) σε BOB
Bs7.82704
1 StablR Euro(EURR) σε AZN
1.9312
1 StablR Euro(EURR) σε TJS
SM10.42848
1 StablR Euro(EURR) σε GEL
3.07856
1 StablR Euro(EURR) σε AOA
Kz1,041.24624
1 StablR Euro(EURR) σε BHD
.د.ب0.426
1 StablR Euro(EURR) σε BMD
$1.136
1 StablR Euro(EURR) σε DKK
kr7.34992
1 StablR Euro(EURR) σε HNL
L29.78592
1 StablR Euro(EURR) σε MUR
51.96064
1 StablR Euro(EURR) σε NAD
$19.64144
1 StablR Euro(EURR) σε NOK
kr11.49632
1 StablR Euro(EURR) σε NZD
$1.97664
1 StablR Euro(EURR) σε PAB
B/.1.136
1 StablR Euro(EURR) σε PGK
K4.7712
1 StablR Euro(EURR) σε QAR
ر.ق4.12368
1 StablR Euro(EURR) σε RSD
дин.114.80416
1 StablR Euro(EURR) σε UZS
soʻm13,523.80736
1 StablR Euro(EURR) σε ALL
L94.84464
1 StablR Euro(EURR) σε ANG
ƒ2.03344
1 StablR Euro(EURR) σε AWG
ƒ2.03344
1 StablR Euro(EURR) σε BBD
$2.272
1 StablR Euro(EURR) σε BAM
KM1.90848
1 StablR Euro(EURR) σε BIF
Fr3,320.528
1 StablR Euro(EURR) σε BND
$1.46544
1 StablR Euro(EURR) σε BSD
$1.136
1 StablR Euro(EURR) σε JMD
$181.8168
1 StablR Euro(EURR) σε KHR
4,544
1 StablR Euro(EURR) σε KMF
Fr483.936
1 StablR Euro(EURR) σε LAK
24,695.65168
1 StablR Euro(EURR) σε LKR
රු344.86688
1 StablR Euro(EURR) σε MDL
L19.27792
1 StablR Euro(EURR) σε MGA
Ar5,094.1648
1 StablR Euro(EURR) σε MOP
P9.06528
1 StablR Euro(EURR) σε MVR
17.3808
1 StablR Euro(EURR) σε MWK
MK1,965.3936
1 StablR Euro(EURR) σε MZN
MT72.5904
1 StablR Euro(EURR) σε NPR
रु160.67584
1 StablR Euro(EURR) σε PYG
7,999.712
1 StablR Euro(EURR) σε RWF
Fr1,646.064
1 StablR Euro(EURR) σε SBD
$9.34928
1 StablR Euro(EURR) σε SCR
16.63104
1 StablR Euro(EURR) σε SRD
$43.736
1 StablR Euro(EURR) σε SVC
$9.90592
1 StablR Euro(EURR) σε SZL
L19.64144
1 StablR Euro(EURR) σε TMT
m3.976
1 StablR Euro(EURR) σε TND
د.ت3.344384
1 StablR Euro(EURR) σε TTD
$7.668
1 StablR Euro(EURR) σε UGX
Sh3,944.192
1 StablR Euro(EURR) σε XAF
Fr641.84
1 StablR Euro(EURR) σε XCD
$3.0672
1 StablR Euro(EURR) σε XOF
Fr641.84
1 StablR Euro(EURR) σε XPF
Fr115.872
1 StablR Euro(EURR) σε BWP
P15.21104
1 StablR Euro(EURR) σε BZD
$2.272
1 StablR Euro(EURR) σε CVE
$107.9768
1 StablR Euro(EURR) σε DJF
Fr201.072
1 StablR Euro(EURR) σε DOP
$72.77216
1 StablR Euro(EURR) σε DZD
د.ج147.64592
1 StablR Euro(EURR) σε FJD
$2.60144
1 StablR Euro(EURR) σε GNF
Fr9,792.32
1 StablR Euro(EURR) σε GTQ
Q8.67904
1 StablR Euro(EURR) σε GYD
$237.00368
1 StablR Euro(EURR) σε ISK
kr140.864

StablR Euro Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του StablR Euro, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος StablR Euro
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με StablR Euro

Πόσο αξίζει το StablR Euro (EURR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EURR στο USD είναι 1.136 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EURR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EURR σε USD είναι $ 1.136. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του StablR Euro;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EURR είναι $ 13.27M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EURR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EURR είναι 11.68M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EURR;
Το EURR πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.4634306829935808 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EURR;
Το EURR είχε τιμή ATL ύψους 1.0191650915551662 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EURR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EURR είναι $ 16.17K USD.
Θα ανέβει το EURR υψηλότερα φέτος;
Το EURR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EURR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:59:54 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής EURR-σε-USD

Ποσό

EURR
EURR
USD
USD

1 EURR = 1.136 USD

Συναλλαγή EURR

EURR/USDT
$1.136
$1.136$1.136
+0.44%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,475.81
$110,475.81$110,475.81

+0.17%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,863.49
$3,863.49$3,863.49

-0.82%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03058
$0.03058$0.03058

+1.76%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.10
$185.10$185.10

-0.70%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,475.81
$110,475.81$110,475.81

+0.17%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,863.49
$3,863.49$3,863.49

-0.82%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$94.06
$94.06$94.06

+32.64%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.10
$185.10$185.10

-0.70%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5154
$2.5154$2.5154

+0.57%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8723
$0.8723$0.8723

+1,644.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05429
$0.05429$0.05429

+171.45%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07603
$0.07603$0.07603

-9.86%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8723
$0.8723$0.8723

+1,644.60%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0039859
$0.0039859$0.0039859

+95.41%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07187
$0.07187$0.07187

+64.99%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.313606
$2.313606$2.313606

+61.19%