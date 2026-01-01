Clippy Τιμή σήμερα

Η ζωντανή τιμή Clippy (CLIPPY) σήμερα είναι $ 0.001117, με μεταβολή 123.80% τις τελευταίες 24 ώρες. Το τρέχον ποσοστό μετατροπής CLIPPY σε USD είναι $ 0.001117 ανά CLIPPY.

Το Clippy σήμερα κατατάσσεται στο #3786 βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς στο $ 0.00, με συνολικό δημόσια διαθέσιμος όγκο ύψους 0.00 CLIPPY. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι συναλλαγές του CLIPPY κινήθηκαν μεταξύ $ 0.0005 (χαμηλό) και $ 0.001793 (υψηλό), αντανακλώντας τη δραστηριότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή είναι $ 0.002493578943262639 ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν $ 0.00005534295151714.

Στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, το CLIPPY κινήθηκε -1.50% την τελευταία ώρα και +123.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε $ 34.16K.

Clippy (CLIPPY) Πληροφορίες αγοράς

Κατάταξη No.3786 Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Όγκος (24 ώρες) $ 34.16K$ 34.16K $ 34.16K Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 0.00 0.00 0.00 Μέγιστη Προμήθεια 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Συνολικός Όγκος 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Ποσοστό κυκλοφορίας 0.00% Δημόσιο Blockchain SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Clippy είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 34.16K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CLIPPY είναι 0.00, με συνολική προσφορά 999999890. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.12M