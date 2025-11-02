ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Whalebit είναι 1.771 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CES σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CES εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Whalebit(CES)

Live Τιμή 1 CES σε USD

$1.772
-5.08%1D
Whalebit (CES) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:48:50 (UTC+8)

Whalebit (CES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.755
Κατώτ. 24H
$ 1.98
Υψηλ. 24H

$ 1.755
$ 1.98
$ 11.68679398493145
$ 0.08422316231675472
-1.40%

-5.08%

-0.90%

-0.90%

Whalebit (CES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 1.771. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CES μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.755 και ενός υψηλού $ 1.98, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CES είναι $ 11.68679398493145, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.08422316231675472.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CES έχει αλλάξει κατά -1.40% την τελευταία ώρα, -5.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Whalebit (CES) Πληροφορίες αγοράς

No.3764

$ 0.00
$ 301.87K
$ 748.03M
0.00
422,375,579.421211
422,375,579.421211
0.00%

MATIC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Whalebit είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 301.87K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CES είναι 0.00, με συνολική προσφορά 422375579.421211. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 748.03M

Whalebit (CES) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Whalebit για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.09484-5.08%
30 ημέρες$ -1.11-38.53%
60 Ημέρες$ -0.729-29.16%
90 Ημέρες$ -0.729-29.16%
Whalebit Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CES κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.09484 (-5.08%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Whalebit Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -1.11 (-38.53%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Whalebit Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CES άλλαξε κατά $ -0.729 (-29.16%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Whalebit Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.729 (-29.16%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Whalebit (CES);

Ελέγξτε τώρα τη Whalebit σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Whalebitεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCES τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοWhalebit ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Whalebit ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Whalebit Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Whalebit (CES) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Whalebit (CES) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Whalebit.

Ελέγξτε την Whalebit πρόβλεψη τιμής τώρα!

Whalebit (CES) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Whalebit (CES) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CES token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Whalebit (CES)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Whalebit? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Whalebit στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

CES σε Τοπικά Νομίσματα

1 Whalebit(CES) σε VND
46,603.865
1 Whalebit(CES) σε AUD
A$2.69192
1 Whalebit(CES) σε GBP
1.34596
1 Whalebit(CES) σε EUR
1.52306
1 Whalebit(CES) σε USD
$1.771
1 Whalebit(CES) σε MYR
RM7.42049
1 Whalebit(CES) σε TRY
74.382
1 Whalebit(CES) σε JPY
¥270.963
1 Whalebit(CES) σε ARS
ARS$2,540.88912
1 Whalebit(CES) σε RUB
142.37069
1 Whalebit(CES) σε INR
157.21167
1 Whalebit(CES) σε IDR
Rp29,516.65486
1 Whalebit(CES) σε PHP
103.93999
1 Whalebit(CES) σε EGP
￡E.83.237
1 Whalebit(CES) σε BRL
R$9.51027
1 Whalebit(CES) σε CAD
C$2.4794
1 Whalebit(CES) σε BDT
215.81406
1 Whalebit(CES) σε NGN
2,559.23668
1 Whalebit(CES) σε COP
$6,811.53165
1 Whalebit(CES) σε ZAR
R.30.76227
1 Whalebit(CES) σε UAH
74.01009
1 Whalebit(CES) σε TZS
T.Sh.4,340.68558
1 Whalebit(CES) σε VES
Bs391.391
1 Whalebit(CES) σε CLP
$1,664.74
1 Whalebit(CES) σε PKR
Rs500.1304
1 Whalebit(CES) σε KZT
935.05258
1 Whalebit(CES) σε THB
฿57.06162
1 Whalebit(CES) σε TWD
NT$54.52909
1 Whalebit(CES) σε AED
د.إ6.49957
1 Whalebit(CES) σε CHF
Fr1.4168
1 Whalebit(CES) σε HKD
HK$13.76067
1 Whalebit(CES) σε AMD
֏675.42398
1 Whalebit(CES) σε MAD
.د.م16.34633
1 Whalebit(CES) σε MXN
$32.86976
1 Whalebit(CES) σε SAR
ريال6.64125
1 Whalebit(CES) σε ETB
Br272.07873
1 Whalebit(CES) σε KES
KSh228.17564
1 Whalebit(CES) σε JOD
د.أ1.255639
1 Whalebit(CES) σε PLN
6.51728
1 Whalebit(CES) σε RON
лв7.81011
1 Whalebit(CES) σε SEK
kr16.80679
1 Whalebit(CES) σε BGN
лв2.99299
1 Whalebit(CES) σε HUF
Ft591.90362
1 Whalebit(CES) σε CZK
37.35039
1 Whalebit(CES) σε KWD
د.ك0.540155
1 Whalebit(CES) σε ILS
5.75575
1 Whalebit(CES) σε BOB
Bs12.20219
1 Whalebit(CES) σε AZN
3.0107
1 Whalebit(CES) σε TJS
SM16.25778
1 Whalebit(CES) σε GEL
4.79941
1 Whalebit(CES) σε AOA
Kz1,623.28089
1 Whalebit(CES) σε BHD
.د.ب0.664125
1 Whalebit(CES) σε BMD
$1.771
1 Whalebit(CES) σε DKK
kr11.45837
1 Whalebit(CES) σε HNL
L46.43562
1 Whalebit(CES) σε MUR
81.00554
1 Whalebit(CES) σε NAD
$30.62059
1 Whalebit(CES) σε NOK
kr17.92252
1 Whalebit(CES) σε NZD
$3.08154
1 Whalebit(CES) σε PAB
B/.1.771
1 Whalebit(CES) σε PGK
K7.4382
1 Whalebit(CES) σε QAR
ر.ق6.42873
1 Whalebit(CES) σε RSD
дин.178.97726
1 Whalebit(CES) σε UZS
soʻm21,083.32996
1 Whalebit(CES) σε ALL
L147.86079
1 Whalebit(CES) σε ANG
ƒ3.17009
1 Whalebit(CES) σε AWG
ƒ3.17009
1 Whalebit(CES) σε BBD
$3.542
1 Whalebit(CES) σε BAM
KM2.97528
1 Whalebit(CES) σε BIF
Fr5,176.633
1 Whalebit(CES) σε BND
$2.28459
1 Whalebit(CES) σε BSD
$1.771
1 Whalebit(CES) σε JMD
$283.44855
1 Whalebit(CES) σε KHR
7,084
1 Whalebit(CES) σε KMF
Fr754.446
1 Whalebit(CES) σε LAK
38,499.99923
1 Whalebit(CES) σε LKR
රු537.64018
1 Whalebit(CES) σε MDL
L30.05387
1 Whalebit(CES) σε MGA
Ar7,941.6953
1 Whalebit(CES) σε MOP
P14.13258
1 Whalebit(CES) σε MVR
27.0963
1 Whalebit(CES) σε MWK
MK3,064.0071
1 Whalebit(CES) σε MZN
MT113.1669
1 Whalebit(CES) σε NPR
रु250.49024
1 Whalebit(CES) σε PYG
12,471.382
1 Whalebit(CES) σε RWF
Fr2,566.179
1 Whalebit(CES) σε SBD
$14.57533
1 Whalebit(CES) σε SCR
25.92744
1 Whalebit(CES) σε SRD
$68.1835
1 Whalebit(CES) σε SVC
$15.44312
1 Whalebit(CES) σε SZL
L30.62059
1 Whalebit(CES) σε TMT
m6.1985
1 Whalebit(CES) σε TND
د.ت5.213824
1 Whalebit(CES) σε TTD
$11.95425
1 Whalebit(CES) σε UGX
Sh6,148.912
1 Whalebit(CES) σε XAF
Fr1,000.615
1 Whalebit(CES) σε XCD
$4.7817
1 Whalebit(CES) σε XOF
Fr1,000.615
1 Whalebit(CES) σε XPF
Fr180.642
1 Whalebit(CES) σε BWP
P23.71369
1 Whalebit(CES) σε BZD
$3.542
1 Whalebit(CES) σε CVE
$168.33355
1 Whalebit(CES) σε DJF
Fr313.467
1 Whalebit(CES) σε DOP
$113.45026
1 Whalebit(CES) σε DZD
د.ج230.17687
1 Whalebit(CES) σε FJD
$4.05559
1 Whalebit(CES) σε GNF
Fr15,266.02
1 Whalebit(CES) σε GTQ
Q13.53044
1 Whalebit(CES) σε GYD
$369.48373
1 Whalebit(CES) σε ISK
kr219.604

Whalebit Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Whalebit, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Whalebit
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Whalebit

Πόσο αξίζει το Whalebit (CES) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CES στο USD είναι 1.771 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CES σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CES σε USD είναι $ 1.771. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Whalebit;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CES είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CES;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CES είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CES;
Το CES πέτυχε τιμή ATH ύψους 11.68679398493145 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CES;
Το CES είχε τιμή ATL ύψους 0.08422316231675472 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CES;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CES είναι $ 301.87K USD.
Θα ανέβει το CES υψηλότερα φέτος;
Το CES μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CES πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:48:50 (UTC+8)

Whalebit (CES) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

