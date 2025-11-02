ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Baby Shark Universe είναι 0.21117 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BSU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BSU εύκολα στη MEXC τώρα.

Πληροφορίες Τιμής BSU

Τι είναι το BSU

Whitepaper BSU

Επίσημος Ιστότοπος BSU

Tokenomics BSU

Προβλέψεις Τιμών BSU

Ιστορικό BSU

Οδηγός Αγοράς BSU

Baby Shark Universe Λογότ.

Τιμή Baby Shark Universe(BSU)

Live Τιμή 1 BSU σε USD

$0.21112
$0.21112$0.21112
+4.00%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:46:35 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1976
$ 0.1976$ 0.1976
Κατώτ. 24H
$ 0.2122
$ 0.2122$ 0.2122
Υψηλ. 24H

$ 0.1976
$ 0.1976$ 0.1976

$ 0.2122
$ 0.2122$ 0.2122

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-0.21%

+4.00%

-8.68%

-8.68%

Baby Shark Universe (BSU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.21117. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BSU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1976 και ενός υψηλού $ 0.2122, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BSU είναι $ 0.37631193723515616, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.05070113905338495.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BSU έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, +4.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Baby Shark Universe (BSU) Πληροφορίες αγοράς

No.646

$ 35.48M
$ 35.48M$ 35.48M

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

$ 179.49M
$ 179.49M$ 179.49M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Baby Shark Universe είναι $ 35.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.69K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BSU είναι 168.00M, με συνολική προσφορά 850000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 179.49M

Baby Shark Universe (BSU) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Baby Shark Universe για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00812+4.00%
30 ημέρες$ -0.03834-15.37%
60 Ημέρες$ +0.11189+112.70%
90 Ημέρες$ +0.20117+2,011.70%
Baby Shark Universe Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BSU κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00812 (+4.00%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Baby Shark Universe Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.03834 (-15.37%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Baby Shark Universe Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BSU άλλαξε κατά $ +0.11189 (+112.70%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Baby Shark Universe Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.20117 (+2,011.70%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Baby Shark Universe (BSU);

Ελέγξτε τώρα τη Baby Shark Universe σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Baby Shark Universeεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBSU τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBaby Shark Universe ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Baby Shark Universe ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Baby Shark Universe Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Baby Shark Universe (BSU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Baby Shark Universe (BSU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Baby Shark Universe.

Ελέγξτε την Baby Shark Universe πρόβλεψη τιμής τώρα!

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Baby Shark Universe (BSU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BSU token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Baby Shark Universe (BSU)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Baby Shark Universe? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Baby Shark Universe στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Baby Shark Universe, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Baby Shark Universe
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Baby Shark Universe

Πόσο αξίζει το Baby Shark Universe (BSU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BSU στο USD είναι 0.21117 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BSU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BSU σε USD είναι $ 0.21117. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Baby Shark Universe;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BSU είναι $ 35.48M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BSU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BSU είναι 168.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BSU;
Το BSU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.37631193723515616 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BSU;
Το BSU είχε τιμή ATL ύψους 0.05070113905338495 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BSU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BSU είναι $ 55.69K USD.
Θα ανέβει το BSU υψηλότερα φέτος;
Το BSU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BSU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:46:35 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

