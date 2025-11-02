Τι είναι Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Baby Shark Universe (BSU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BSU token τώρα!

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Baby Shark Universe Πόσο αξίζει το Baby Shark Universe (BSU) σήμερα; Η ζωντανή τιμή BSU στο USD είναι 0.21117 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BSU σε USD; $ 0.21117 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του BSU σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Baby Shark Universe; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BSU είναι $ 35.48M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BSU; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BSU είναι 168.00M USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BSU; Το BSU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.37631193723515616 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BSU; Το BSU είχε τιμή ATL ύψους 0.05070113905338495 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BSU; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BSU είναι $ 55.69K USD . Θα ανέβει το BSU υψηλότερα φέτος; Το BSU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BSU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

